[wakaki samuraiburū] Eliminados en Catar

Cuando el balón no entra, habla el corazón: Japón dejó emoción en cada duelo
📍Catar | 21 de noviembre
La selección japonesa U-17 quedó eliminada del Mundial de Catar 2025 tras perder 1–0 ante una poderosa Austria que llegó a este duelo con cifras de escándalo: 14 goles a favor y solo 1 en contra en el torneo.
Japón, que buscaba la primera semifinal de su historia, plantó cara durante 90 minutos repletos de tensión, fútbol directo, duelos físicos y un protagonista absoluto: el arquero japonés Muramatsu Shuji, que mantuvo con vida al equipo hasta el último suspiro.
Un Japón valiente desde el arranque
El equipo de Moriyama Yoshiro —fiel al 3-4-2-1— comenzó con determinación pese a las ausencias:
- Chōnan Kaishi fuera por suspensión (tercer partido).
- Motosuna Antoshin Udenba fuera por enfermedad.
Japón aprovechó el viento a favor y dominó buena parte del primer tiempo con posesión, presión alta y llegadas claras:
- 18’: Jogada de Kobayashi Shimon y remate de Hirashima Daigo que el portero Posch ataja a mano cambiada.
- 28’: Centro con música de Himeno Makoto, nuevamente rematado por Hirashima, otra vez a las manos del arquero.
- Austria respondió con balones largos y un juego directo que incomodó a los centrales.
- 30’: Josefovic quedó mano a mano, pero Muramatsu tapó con autoridad.
- Varias salidas rápidas del arquero japonés salvaron jugadas que el viento complicó.
- El primer tiempo terminó 0–0, pero Japón había demostrado intención y control.
⚡ Segundo tiempo: un golpe tempranero y un partido cuesta arriba
Moriyama movió el banco en el descanso, ingresando:
- Yoshida Minami
- Seguchi Hiroto
Japón salió con todo… pero Austria golpeó primero.
⚽ 49’ – Gol de Austria
En un tiro de esquina corto, Johannes Moser recibió en la frontal del área y soltó un zurdo perfecto al ángulo izquierdo. Imposible para Muramatsu.
A partir de allí, Austria manejó el ritmo con transiciones rápidas y balones largos al espacio.
Japón lo intentó con cambios ofensivos:
- 61’: ingreso de Maggy Jelani Ren, la joya del FC Ryukyu U-18, para buscar más altura y duelos en área.
- 69’: Asada estuvo cerca tras una jugada colectiva limpia y de pocos toques.
- 70’: cambio de Hirashima por Kobayashi Yuzuki para refrescar la banda.
Japón generó dos grandes oportunidades al final, destacando la del 87’, cuando Yoshida centró al área chica y Asada llegó apenas tarde.
🧤 Muramatsu, héroe hasta el último segundo
Cuando todo parecía sentenciado, un penal en tiempo añadido puso a Japón contra la pared:
- 90+: Wada despeja tarde y golpea al rival; el árbitro señala penal.
- Hassan Desisik ejecuta…
- Muramatsu vuela a su derecha y detiene el disparo, manteniendo vivo un sueño que, pese al esfuerzo, no encontró el gol.
📉 Marcador final
🇦🇹 Austria 1 – 0 Japón 🇯🇵
49’ Moser
🔍 Balance final: Japón cae, pero no se rinde
A pesar de la derrota, Japón mostró:
- Carácter competitivo ante una de las selecciones más sólidas del torneo.
- Un sistema flexible y maduro para la edad.
- Figuras emergentes como Muramatsu, Yoshida, Asada y Maggy Jelani.
La semifinal sigue esquiva, pero esta generación dejó señales de un futuro prometedor rumbo a la estructura U-20 y U-23.
