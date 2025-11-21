[wakaki samuraiburū] Eliminados en Catar

Cuando el balón no entra, habla el corazón: Japón dejó emoción en cada duelo

📍Catar | 21 de noviembre

La selección japonesa U-17 quedó eliminada del Mundial de Catar 2025 tras perder 1–0 ante una poderosa Austria que llegó a este duelo con cifras de escándalo: 14 goles a favor y solo 1 en contra en el torneo.

Japón, que buscaba la primera semifinal de su historia, plantó cara durante 90 minutos repletos de tensión, fútbol directo, duelos físicos y un protagonista absoluto: el arquero japonés Muramatsu Shuji, que mantuvo con vida al equipo hasta el último suspiro.

Un Japón valiente desde el arranque

El equipo de Moriyama Yoshiro —fiel al 3-4-2-1— comenzó con determinación pese a las ausencias:

Chōnan Kaishi fuera por suspensión (tercer partido).

Motosuna Antoshin Udenba fuera por enfermedad.

Japón aprovechó el viento a favor y dominó buena parte del primer tiempo con posesión, presión alta y llegadas claras:

18’: Jogada de Kobayashi Shimon y remate de Hirashima Daigo que el portero Posch ataja a mano cambiada.

28’: Centro con música de Himeno Makoto, nuevamente rematado por Hirashima, otra vez a las manos del arquero.

Austria respondió con balones largos y un juego directo que incomodó a los centrales. 30’: Josefovic quedó mano a mano, pero Muramatsu tapó con autoridad. Varias salidas rápidas del arquero japonés salvaron jugadas que el viento complicó.

El primer tiempo terminó 0–0, pero Japón había demostrado intención y control.

⚡ Segundo tiempo: un golpe tempranero y un partido cuesta arriba

Moriyama movió el banco en el descanso, ingresando:

Yoshida Minami

Seguchi Hiroto

Japón salió con todo… pero Austria golpeó primero.

⚽ 49’ – Gol de Austria

En un tiro de esquina corto, Johannes Moser recibió en la frontal del área y soltó un zurdo perfecto al ángulo izquierdo. Imposible para Muramatsu.

A partir de allí, Austria manejó el ritmo con transiciones rápidas y balones largos al espacio.

Japón lo intentó con cambios ofensivos:

61’: ingreso de Maggy Jelani Ren, la joya del FC Ryukyu U-18, para buscar más altura y duelos en área.

69’: Asada estuvo cerca tras una jugada colectiva limpia y de pocos toques.

70’: cambio de Hirashima por Kobayashi Yuzuki para refrescar la banda.

Japón generó dos grandes oportunidades al final, destacando la del 87’, cuando Yoshida centró al área chica y Asada llegó apenas tarde.

🧤 Muramatsu, héroe hasta el último segundo

Cuando todo parecía sentenciado, un penal en tiempo añadido puso a Japón contra la pared:

90+: Wada despeja tarde y golpea al rival; el árbitro señala penal.

Hassan Desisik ejecuta…

Muramatsu vuela a su derecha y detiene el disparo, manteniendo vivo un sueño que, pese al esfuerzo, no encontró el gol.

📉 Marcador final

🇦🇹 Austria 1 – 0 Japón 🇯🇵

49’ Moser

🔍 Balance final: Japón cae, pero no se rinde

A pesar de la derrota, Japón mostró:

Carácter competitivo ante una de las selecciones más sólidas del torneo.

Un sistema flexible y maduro para la edad.

Figuras emergentes como Muramatsu, Yoshida, Asada y Maggy Jelani.

La semifinal sigue esquiva, pero esta generación dejó señales de un futuro prometedor rumbo a la estructura U-20 y U-23.

