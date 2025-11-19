[wakaki samuraiburū] en cuartos de final

Un cabezazo, un penal salvado y cinco respiraciones contenidas: Japón volvió a creer y avanzó a cuartos de final

📍Catar | 19 de noviembre

La selección japonesa Sub-17 volvió a demostrar carácter, temple y madurez competitiva al derrotar a su par de Corea del Norte en uno de los duelos asiáticos más intensos del Mundial de la categoría en Catar 2025.

Tras empatar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, el combinado dirigido por Moriyama Yoshiro selló su clasificación a los cuartos de final al imponerse 5-4 en la tanda de penales, avanzando por primera vez a esta instancia desde 2011.

🔥 Un inicio perfecto: Japón golpea al minuto 4

El partido apenas arrancaba cuando Japón encontró oro puro por la banda izquierda.

Una subida precisa de Seguchi Hiroto (Vissel Kobe U-18) terminó en un centro templado al segundo palo, donde Magi-Jerany Ren (FC Ryukyu U-18) apareció flotando para conectar un cabezazo que cruzó por encima del portero norcoreano. Una definición inteligente, casi un globo táctico, que puso el 1-0 y marcó territorio desde el arranque.

Japón parecía tener la llave del partido, pero el viento en contra y la agresividad norcoreana empezaron a inclinar el campo.

🧱 Muramatsu, el capitán que salvó una nación

El momento crítico llegó al 27’, cuando Motosuna Ansatojin Udenba, en un intento por cerrar un avance dentro del área, cometió un penal innecesario. Pese a los reclamos y al chequeo VAR que no alteró la decisión, la presión cayó sobre los hombros del capitán japonés:

Muramatsu Shuji (LAFC, EE. UU.), arquero y líder emocional del equipo.

Con una estirada monumental hacia su derecha, Muramatsu atajó el disparo y mantuvo con vida a Japón, despertando un grito colectivo en las gradas del Aspire Zone. Fue la atajada que cambió el partido, el momento que sostuvo todo el proyecto.

⚔️ Un segundo tiempo de ida y vuelta

En la segunda mitad, Japón logró recuperar la pelota y generar más volumen ofensivo, pero el partido se volvió cada vez más abierto. Los ingresos de Asada y Noguchi buscaron enfriar el partido, aunque Corea del Norte encontró el empate al 67’.

Ri Hyok Gwan culminó una combinación rápida dentro del área ante una defensa japonesa que momentáneamente perdió referencias.

A partir de allí, el duelo se transformó en un ida y vuelta vertiginoso, con Japón rozando el 2-1 en los pies de Asada al 81’, aunque su remate salió apenas ancho.

🎯 Los penales: serenidad, nervios y un país conteniendo la respiración

Con el 1-1 final y sin prórroga por reglamento en esta fase, todo se definió desde los 12 pasos. Japón ejecutó con templanza quirúrgica, mientras que un disparo norcoreano al travesaño selló la suerte del partido.

Japón ganó 5-4 y explotó de alegría: el equipo volvió a situarse entre los ocho mejores del mundo después de seis ediciones de ausencia.

🎯 Lo que viene: un duelo para hacer historia

El próximo 21 de noviembre, Japón enfrentará a Austria, con la posibilidad de alcanzar por primera vez las semifinales del torneo.

Si la generación de Muramatsu, Magi-Jerany y Kobayashi mantiene este temple, el sueño es totalmente posible.



