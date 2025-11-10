[wakaki samuraiburū] en octavos de final

De promesa a realidad: la generación juvenil japonesa muestra carácter mundialista

📍Catar | 10 de noviembre

La selección japonesa Sub-17 firmó una de sus actuaciones más sólidas del torneo al vencer 2-1 al poderoso conjunto de Portugal, vigente campeón europeo, y asegurar el liderato del Grupo B en el Mundial Sub-17 de Catar 2025.

Con disciplina táctica, presión alta y dos golazos de cantera, los “Little Samurai” sellaron su clasificación a los octavos de final sin depender de nadie.

Un arranque con autoridad

Con un sistema 3-4-2-1 ya consolidado, el técnico japonés apostó por la velocidad y el control desde el inicio. En apenas 17 minutos, Kobayashi Shimon probó al guardameta luso con un disparo de media distancia, preludio del gol que vendría.

En el 35’, la presión alta rindió frutos: Wada Takeshi, tras una combinación con Asada Hiroto, se filtró en el área y definió de zurda al ángulo derecho. Gol de manual: presión, asociación y precisión.

El golpe del segundo tanto

Cuando Portugal intentaba reaccionar, Seguchi Hiroto amplió la ventaja al 45’ con un misil raso desde fuera del área. Japón se fue al descanso 2-0 y con el partido bajo control.

Resistencia bajo fuego

El complemento trajo el acoso europeo. Portugal introdujo a su atacante Anisio Cabral, que agitó las defensas niponas. Japón respondió con cambios ofensivos para oxigenar, pero el plan se torció al 72’: Chōnan Kaishi fue expulsado por una reacción innecesaria.

En inferioridad numérica, el equipo se replegó en un 4-4-1 compacto. Aun así, Cabral descontó al 80’. Los últimos minutos fueron un muro japonés: un bloque 5-4 heroico que resistió hasta el silbato final.

Clasificación asegurada

Con el 2-1, Japón cerró la fase de grupos con 7 puntos (2 victorias y 1 empate), y se convirtió en líder del Grupo B por delante de Portugal. Su rival en los octavos de final se definirá según la tabla general de primeros lugares el 14 de noviembre.

El triunfo fue una demostración de madurez táctica. Japón dominó la presión, interpretó los espacios y gestionó el tiempo del partido incluso con un jugador menos.

La calidad de sus mediocampistas de academias como Hiroshima Youth, Urawa Youth y Kobe U-18 evidencia el fruto del sistema formativo japonés.



