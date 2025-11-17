Advertencia nacional: el impago del canon a la NHK podría terminar en juicio o ejecución forzosa

📍Tōkyō | 17 de noviembre

La cadena pública NHK ha dado un giro decisivo en su política de cobro del canon obligatorio. Según reportan medios locales, la empresa creó un nuevo órgano especializado —el “Centro Especial de Medidas por Canon Impago”— con el objetivo de reforzar los procedimientos civiles contra hogares y empresas que, pese a tener contrato vigente, llevan meses o años sin pagar.

El aumento de los impagos ha alcanzado niveles que la propia NHK considera “insostenibles”. Los hogares con más de un año de morosidad han pasado de 700.000 en 2019 a 1,7 millones en 2024. Es un salto del 250 % que preocupa tanto por la pérdida de ingresos como por el efecto contagio: cada vez más personas consideran “normal” no pagar, pese a estar obligados por ley si poseen un aparato receptor.

El nuevo centro, activo desde el 1 de octubre, reúne a abogados y personal comercial especializado en procesos de cobro judicial. Su función será gestionar de forma sistemática las solicitudes de “shiharai tokusoku” (督促)—órdenes civiles de pago—, que NHK planea multiplicar por diez respecto al año anterior.

⚖️ Marco legal: ¿qué permite NHK y qué riesgos enfrenta el ciudadano?

📌 Base legal

El procedimiento está sustentado en la Ley de Procedimiento Civil (民事訴訟法), que habilita a NHK a solicitar al tribunal de menor cuantía (簡易裁判所) una orden de pago.

📌 Etapas del proceso

Solicitud de orden de pago a tribunales

NHK no necesita audiencia previa. Presenta la petición argumentando el impago. Notificación al deudor

El ciudadano recibe una carta judicial (azul o amarilla, según fase). Si NO presenta objeciones La orden se vuelve definitiva.

NHK puede proceder a embargos de bienes o cuentas bancarias. Si SÍ presenta objeciones El caso pasa a juicio civil formal, con posibilidad de defensa.

📌 ¿Quiénes están en riesgo?

Todos los hogares o empresas que tengan contrato de recepción firmado, incluso si no miran NHK.

No se aplica a hogares sin contrato, aunque la cadena puede exigir su firma mediante visitas u otros métodos administrativos.

📌 Objetivo declarado por NHK

“Garantizar la equidad en la carga”, es decir, evitar que solo paguen los hogares cumplidores mientras otros se benefician del servicio sin aportar el canon obligatorio.

Anexo

🟦 ¿Quiénes están obligados a pagar la cuota mensual a NHK?

✅ 1. Hogares que poseen un televisor capaz de recibir señales terrestres o satelitales

Si en tu casa tienes al menos un aparato que pueda captar la señal de NHK, se considera que debes firmar un contrato y pagar la cuota mensual.

Esto incluye:

Televisores comunes

Televisores con sintonizador BS (satélite)

Televisores nuevos comprados en tiendas (incluyen sintonizador por defecto)

➡️ Ver NHK o no no cambia la obligación.

✅ 2. Hogares que poseen dispositivos con sintonizador de TV integrado

Por ejemplo:

Grabadoras de Blu-ray con sintonizador

Sintonizadores USB compatibles

Pantallas con sintonizador digital incorporado

✅ 3. Empresas y comercios con televisores o monitores con sintonizador

Cualquier negocio con un televisor funcionando o disponible para uso interno o de clientes también debe pagar:

Tiendas

Restaurantes

Oficinas

Hoteles (se paga por habitación)

Centros comerciales

Transporte (buses, ferries, etc., si tienen TV)

✅ 4. Viviendas de estudiantes

Si un estudiante vive solo en un apartamento con TV propia, él mismo debe pagar, aunque los padres paguen el canon en su casa familiar.

🟥 ¿Quiénes NO están obligados?

❌ 1. Personas sin televisor ni aparatos con sintonizador

Si no tienes TV ni dispositivos capaces de recibir señal, no existe obligación legal.

Esto incluye:

Monitores sin sintonizador

Proyectores sin sintonizador

Computadoras sin tarjeta de TV

Smartphones (los modelos modernos ya no incluyen sintonizador 1seg)

❌ 2. Viviendas con televisores usados exclusivamente como pantalla (sin conectarlo al sintonizador)

Si el televisor NO tiene sintonizador o has retirado el módulo (poco común), tampoco aplica la obligación.

🟥 Preguntas clave que suele hacer NHK

NHK suele verificar 3 puntos:

¿Tienes un televisor en casa? ¿Ese televisor tiene sintonizador? (casi siempre sí) ¿Vives solo? (para estudiantes o trabajadores recién llegados)

Si todo es “sí”, intentarán firmar contrato.

🟩 Resumen

👉 En Japón, toda persona o empresa que posea un aparato capaz de recibir señales de televisión está legalmente obligada a pagar la cuota de NHK, independiente de si consumen sus programas o no.

