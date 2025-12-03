[entame]  AKB48 retorna al Kōhaku 2025

Será un reencuentro histórico: ocho leyendas volverán al escenario por su 20º aniversario

📍Tōkyō | 3 de diciembre

La Nippon Hoso Kyokai confirmó este miércoles que AKB48 regresará al escenario del 76º Kōhaku Uta Gassen (第76回NHK紅白歌合戦) como parte del equipo Aka (紅組).

La noticia marca no solo el retorno del grupo por primera vez desde 2019, sino también un hito emocional en la historia del idol japonés: ocho miembros legendarias se reunirán para celebrar el vigésimo aniversario de la agrupación.

Fundado en 2005, AKB48 cumple el próximo 8 de diciembre sus 20 años de actividad, dos décadas en las que redefinió la industria idol con innovaciones como el “idols you can meet”, una maquinaria de hits millonarios, récords de ventas consecutivas y hasta certificaciones del Guinness World Records. Su presencia en el Kōhaku número 76 será la 13ª participación histórica.

Lo que ha encendido la expectativa del público no es solo la vuelta del grupo, sino la alineación intergeneracional: Maeda Atsuko, Takahashi Minami, Kojima Haruna, Itano Tomomi, Minegishi Minami, Ōshima Yūko, Kashiwagi Yuki y Sashihara Rino—ocho pilares que definieron la “época dorada” de AKB48—volverán a compartir escenario con las integrantes actuales.

La NHK anunció que interpretarán una “special hit medley”, un repaso emocional por los éxitos que marcaron no solo la historia del grupo, sino una era completa del pop japonés.

El tema general del Kōhaku este año, “Conectar, vincular, la nochevieja” 「つなぐ、つながる、大みそか。」, encaja perfectamente con la narrativa de un grupo que ha sido puente entre generaciones de fans.

Sus canciones han acompañado juventudes, ceremonias de graduación, veranos japoneses y miles de recuerdos personales. Ahora, veinte años después, el Kōhaku se convierte en un ritual de reencuentro: entre ídolos, entre generaciones y entre fans que crecieron con ellas.

La lista de canciones se anunciará próximamente, pero la expectación ya supera cualquier pauta televisiva.

La transmisión tendrá lugar el 31 de diciembre de 19:20 a 23:45, por NHK General, BSP4K, BS8K, Radio 1 y NHK ONE (Nuevo NHK Plus).

