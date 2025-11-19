[kazan funka] Sakurajima estalla al anochecer

El cielo se tiñe de gris: viento lleva la ceniza de Sakurajima hacia zonas pobladas

📍Tōkyō | 19 de noviembre

A las 18:38 del miércoles, el volcán Sakurajima —uno de los más activos de Japón— registró una erupción en el cráter del monte Minami-dake (南岳山頂火口), según informó el Observatorio Meteorológico de Kagoshima.

La columna eruptiva alcanzó aproximadamente 1.200 metros por encima del cráter, elevándose de forma vertical antes de ser arrastrada hacia el este, dirección que corresponde a sectores poblados de la bahía de Kagoshima.

🔎 Desarrollo del evento

La actividad eruptiva fue breve pero claramente perceptible desde varios puntos de la ciudad. Testigos reportaron un rugido sordo seguido por un impulso de ceniza que se elevó rápidamente en el cielo del atardecer.

El color gris oscuro de la columna indica un alto contenido de ceniza volcánica, aunque hasta el momento no se han informado caída significativa de piroclastos grandes en las zonas habitadas.

El organismo meteorológico mantiene la alerta volcánica en nivel 3, que restringe la entrada a las inmediaciones del cráter, aunque no exige evacuaciones para los residentes.





🌬️ Dirección del viento y posibles efectos

Con el viento desplazándose hacia el este, las localidades en esa dirección —especialmente los distritos orientales de Kagoshima y áreas costeras— podrían experimentar ligera caída de ceniza durante las próximas horas.

Las autoridades recomiendan:

Evitar tender ropa al aire libre.

Proteger ojos y vías respiratorias al salir.

Precaución al conducir por posible reducción de visibilidad.

📍 Contexto volcánico

Sakurajima mantiene una actividad intermitente desde hace décadas y forma parte de los sistemas volcánicos más monitoreados de Japón.

Durante noviembre, se habían registrado pequeños episodios de emisión de gas, pero este pulso eruptivo marca uno de los ascensos más altos de ceniza del mes.

