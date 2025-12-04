[kazan funka] Sakurajima vuelve a rugir

Ceniza hacia zonas pobladas: monitoreo reforzado tras nueva erupción

📍Kagoshima | 4 de diciembre

Apenas habían pasado unos minutos de las 19:00 cuando la noche de Kagoshima fue interrumpida por un gesto tan familiar como sobrecogedor: Sakurajima volvió a respirar fuego.

A las 19:08, desde el cráter Minami-dake, una columna de ceniza se elevó un kilómetro hacia el cielo, como una exhalación profunda que recordó a los habitantes del sur de Kyushu que viven al lado de un gigante que nunca duerme.

En el puerto, algunos pasajeros vieron un destello rojizo detrás de la silueta oscura del volcán.

“Pensé que era un rayo… pero era él otra vez”, murmuró una mujer mientras apretaba su bufanda contra el viento frío.

La pluma de ceniza comenzó a deslizarse lentamente hacia el sureste, difuminando la línea entre el volcán y la noche.

Aunque no se reportan daños, la sensación que queda en el aire es una mezcla de respeto y fragilidad. En Sakurajima, cada explosión es un recordatorio: la tierra aquí está viva, respira y se manifiesta sin pedir permiso.

Las autoridades locales pidieron serenidad, pero también cuidado: cerrar ventanas, proteger depósitos de agua y evitar salir si la ceniza comienza a caer.

En los barrios frente a la bahía, algunas familias se asomaron a las ventanas solo para contemplar, en silencio, la danza gris que ascendía desde el cráter.

Para muchos, Sakurajima es parte de la identidad del lugar: un guardián, un vecino y un misterio que a veces se expresa con una fuerza que estremece.

🛡️ CONSEJOS DE PREVENCIÓN

1️⃣ Antes de la caída de ceniza

Cierra bien ventanas y puertas para evitar que la ceniza ingrese a la vivienda.

Cubre rendijas con toallas húmedas o cinta adhesiva si vives frente al volcán.

Guarda o cubre con lonas bicicletas, autos y aires acondicionados exteriores para evitar daños por acumulación de ceniza.

Ten preparada una mascarilla (N95 o similar) y lentes de protección . La ceniza irrita ojos y vías respiratorias.

Mantén a mano una radio portátil o un smartphone cargado para recibir avisos de la JMA.

Si tienes mascotas, prepara un pequeño espacio cerrado para ellas durante las horas de caída de ceniza.

2️⃣ Durante la caída de ceniza

No salgas si no es necesario. La ceniza fina reduce visibilidad y puede causar irritación y accidentes.

Si debes salir: Usa mascarilla , gafas protectoras y ropa que puedas sacudir fácilmente. Evita el uso de lentes de contacto ; la ceniza puede dañarlos y lastimar tus ojos.

Conduce despacio : la ceniza vuelve el pavimento resbaloso y puede dañar filtros y frenos.

No utilices mucho los limpiaparabrisas , ya que la ceniza puede rayar el vidrio.

Evita permanecer cerca de ríos o laderas empinadas, especialmente si llueve, porque la ceniza húmeda puede generar flujos de lodo (lahars).

3️⃣ En casa

Mantén purificadores de aire encendidos si tienes.

Sacude la ceniza de forma suave usando una escoba húmeda , no la barras en seco porque se dispersa en el aire.

No uses sopladores ni aspiradoras comunes: la ceniza puede quemar el motor.

Guarda agua potable adicional: la ceniza puede contaminar tanques o canales de agua.

4️⃣ Para personas con salud vulnerable

Niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias deben evitar exposición total .

Ten a mano medicamentos para asma o alergias e instrucciones médicas.

Si aparece tos persistente, irritación severa o dificultad respiratoria, consulta inmediatamente.

5️⃣ Si la actividad aumenta

Prepara una mochila de emergencia con agua, linterna, cargadores, medicinas, documentos y mascarillas.

Sigue las rutas oficiales de evacuación. En Japón están señalizadas con íconos amarillos.

No te acerques a miradores, costas o áreas donde pueda llegarte caída de piedras volcánicas.

Si estás en auto, no intentes cruzar zonas con flujos de lava o lodo ; parecen lentos, pero pueden atraparte.

Mantén la calma: en Japón los sistemas de alerta y evacuación son muy organizados y el municipio te indicará dónde refugiarte.

6️⃣ Después de la erupción

Revisa techos, canaletas y balcones: la ceniza acumulada pesa y puede dañar estructuras.

Limpia con agua en pequeñas cantidades para evitar saturar desagües.

Ventila la casa solo cuando la caída de ceniza haya cesado.

Mantente informado: pequeñas erupciones adicionales son comunes después de la primera.

⚠️ NIVELES DE ALERTA VOLCÁNICA EN JAPÓN

Estos niveles son establecidos por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) para indicar el riesgo de actividad eruptiva y las acciones recomendadas para la población.

🔵 Nivel 1 — Normal (活火山であることに留意 / Mantenerse informado)

El volcán está activo, pero no representa peligro inmediato.

Se pide a visitantes y residentes mantenerse informados y no acercarse a zonas peligrosas designadas.

🟡 Nivel 2 — Restricción de acceso al cráter (火口周辺規制)

Aumento de actividad volcánica.

Prohibido acercarse al cráter .

Pueden producirse pequeñas erupciones o emisiones de gases.

🟠 Nivel 3 — Restricción de entrada a la montaña (入山規制)

La actividad incrementa de forma clara.

Acceso a la montaña restringido ; la población de áreas cercanas debe considerar evacuaciones preventivas.

Pueden ocurrir erupciones moderadas con caída de ceniza.

🔴 Nivel 4 — Preparación para evacuación (避難準備)

Riesgo alto de una erupción mayor.

Se recomienda a los residentes de zonas vulnerables prepararse para evacuación inmediata .

Comienzan evacuaciones de personas con movilidad reducida o en zonas críticas.

🚨 Nivel 5 — Evacuación (避難)

Erupción grande en curso o inminente .

Evacuación obligatoria de todas las áreas designadas.

Riesgo de flujos piroclásticos, lava, bombas volcánicas y ceniza densa.

