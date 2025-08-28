[kazan funka] Erupción del Shinmoedake

🌋 Medio mes de tensa calma rota por un nuevo estallido

📍Tōkyō, 28 de agosto de 2025

En la madrugada de este jueves, a las 4:53, el volcán 霧島山・新燃岳 (Kirishimayama – Shinmoedake), que se levanta imponente en la frontera de Kagoshima y Miyazaki, volvió a rugir con fuerza.

Tras casi 15 días de relativa calma, el cráter lanzó una columna de ceniza que alcanzó 5,500 metros sobre el nivel del cráter, tiñendo el amanecer de tonos grises y recordando a los habitantes del sur de Kyūshū que la montaña sigue viva.

🌫️ Un cielo cubierto de ceniza

El volumen de material expulsado fue abundante, y debido a los vientos débiles en altura, la ceniza se desplazó lentamente hacia el suroeste, dirigiéndose de lleno hacia Kagoshima.

Desde las primeras horas, vecinos de ciudades como Kirishima y Kobayashi reportaron cómo los patios, vehículos y hasta las plantas del jardín empezaban a cubrirse con una fina capa grisácea.

Para muchos residentes, la escena trae recuerdos inmediatos de la erupción del pasado 10 de agosto, cuando la ciudad de Kobayashi quedó bajo un manto de ceniza. Algunos comercios ya han colocado carteles en sus entradas advirtiendo a los clientes que el piso puede estar resbaladizo y ofreciendo bolsas plásticas para proteger zapatos.

📍 Áreas más afectadas por la caída de ceniza

El pronóstico oficial de la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) indicó que hasta las 11 de la mañana se espera:

Caída abundante (多量) en Kobayashi (Miyazaki) y Kirishima (Kagoshima).

Caída moderada (やや多量) en Miyakonojo (Miyazaki).

Caída ligera (少量) en una amplia franja que incluye a Ebino, Takaharu (Miyazaki), así como Yūsui, Sō, Aira, Kagoshima capital, Kanoya, Tarumizu, Satsumasendai, Isa, Satsuma, Ōsaki, Hioki, Minamisatsuma y Minamikyūshū (Kagoshima).

🚨 Riesgos inmediatos

Salud: la ceniza puede causar tos, irritación ocular y molestias en la piel. Hospitales locales recomiendan el uso de mascarillas y gafas protectoras.

Tránsito: carreteras con ceniza acumulada presentan visibilidad reducida y riesgo de derrape; autoridades instan a conducir con luces encendidas y baja velocidad.

Vida cotidiana: desde la madrugada, trabajadores municipales y voluntarios se movilizaron para esparcir agua en calles céntricas y reducir el polvo en suspensión.

📖 Contexto histórico

El Shinmoedake es uno de los volcanes más activos del complejo Kirishima y ya ha dejado huella en varias generaciones. La erupción de 2011, considerada una de las mayores de las últimas décadas, paralizó vuelos, cubrió ciudades con varios centímetros de ceniza y obligó a evacuaciones temporales.

Este 2025, desde finales de junio, la actividad ha sido intermitente pero constante, lo que mantiene a las autoridades en estado de vigilancia permanente.

🌧️ Un riesgo doble: ceniza + lluvias

Expertos advierten que la combinación de ceniza volcánica y lluvias intensas típicas de esta época del año aumenta el peligro de lahars (flujos de lodo volcánico). Estos pueden bajar por las laderas a gran velocidad y causar daños en caminos rurales y viviendas cercanas a los ríos.

✨ En síntesis

El Shinmoedake ha vuelto a despertar con fuerza, recordando la fragilidad de la vida en las faldas de los volcanes. Aunque la erupción no alcanzó niveles críticos de emergencia, la ceniza afecta ya la salud, la movilidad y la rutina de miles de personas en Kagoshima y Miyazaki.

👉 Para los habitantes del sur de Kyūshū, el día comienza no solo barriendo ceniza de los techos y parabrisas, sino también con la certeza de que la montaña puede rugir en cualquier momento.

