[shussan] hacia el “parto gratuito”

Gobierno prepara un nuevo esquema dentro del seguro médico público

Tōkyō | 22 de noviembre

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar inició un proceso formal para crear un nuevo marco dentro del seguro médico público que permita avanzar hacia la gratuitad de los costos de parto en Japón, una reforma largamente esperada en medio del colapso demográfico del país.

La medida forma parte de la estrategia del Gobierno para reducir la carga económica sobre las familias jóvenes.

En Japón, el costo promedio de un parto oscila entre ¥450.000 y ¥600.000, dependiendo de la prefectura y del tipo de atención.

Aunque actualmente existe el “Shussan Ikuji Ichijikin” (出産育児一時金), un subsidio de ¥500.000, este monto no cubre por completo todos los gastos: habitaciones, servicios adicionales y diferencias de precio según la clínica terminan saliendo del bolsillo de los padres.

La iniciativa gubernamental busca crear un nuevo mecanismo financiero dentro del sistema nacional de seguro médico (公的医療保険) que permita absorber —parcial o totalmente— esos costos, de forma similar a como se cubren otras prestaciones médicas.

Aún no se han definido las cantidades exactas ni cómo se distribuirán los aportes, pero fuentes del ministerio confirman que la intención es alcanzar la gratuidad efectiva del parto.

El anuncio se da en un contexto urgente: Japón lleva nueve años consecutivos registrando mínimos históricos en nacimientos, y 2024 y 2025 apuntan a cifras aún más bajas. Los expertos destacan que la carga económica del parto y la crianza es una de las mayores barreras para las familias, especialmente en áreas urbanas como Tokio y Osaka.

⚖️ Marco legal

1. Base normativa actual

El embarazo y el parto no se consideran actos médicos cubiertos por el seguro público según la Ley del Seguro Médico (健康保険法), motivo por el cual existen subsidios separados como el 一時金.

El Gobierno busca enmendar la regulación para que el parto entre a un nuevo marco del sistema de seguro, sin alterar su naturaleza legal, pero ampliando las coberturas.

2. Instrumentos legales involucrados

Ley de Seguro Médico (健康保険法)

Ley de Seguro Nacional de Salud (国民健康保険法)

Posibles revisiones al sistema de apoyo económico a la maternidad que ya gestiona el MHLW.

3. Objetivo de política pública

Reducir el costo inicial de tener hijos.

Mejorar los indicadores de fertilidad (TFR), actualmente alrededor de 1.2.

Apoyar la “Política de Niños y Familias” anunciada por la Oficina del Primer Ministro.

4. Escenarios en discusión

Cobertura completa del parto vaginal estándar.

Tarifas máximas reguladas para evitar sobrecostos en clínicas privadas.

Inclusión de cesáreas y complicaciones como gasto médico cubierto.

Sistema mixto: cobertura total + copago cero.



