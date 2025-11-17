[myna Hokenshō] Digitalización a contrarreloj

Adiós al plástico, hola al chip: comienza la mayor reforma sanitaria administrativa en décadas

📍Tokyo | 17 de noviembre

A partir del 2 de diciembre, Japón dará uno de los pasos administrativos más grandes de los últimos años: los tradicionales carnés de seguro de salud dejarán de funcionar, para dar paso al nuevo sistema unificado basado en la My Number Card —conocido como “マイナ保険証 / Myna Hokenshō”—.

Son cerca de 77 millones de personas afiliadas a Kenkō Hoken Kumiai y Kyōkai Kempo que verán expirar sus tarjetas el 1 de diciembre, y lo mismo ocurrirá con quienes están en Kokumin Kenkō Hoken y en el sistema de adultos mayores.

El gobierno insiste en que esta transición será “suave y ordenada”, pero las cifras revelan el reto: solo un 37% de los usuarios empleó el Myna Hokenshō en octubre, una señal de resistencia, desconocimiento o simple desconfianza.

Para evitar escenas de caos en hospitales y clínicas, el Ministerio de Salud anunció una “medida puente”: 👉 si una persona llega con un seguro ya vencido, pero el hospital puede verificar digitalmente su afiliación, podrá recibir atención médica hasta el 31 de marzo de 2026. Una prórroga silenciosa, casi obligada, para amortiguar el impacto social del cambio.

Mientras tanto, el ministerio de Salud pide acudir a consulta llevando o bien la My Number Card, o bien el nuevo “certificado de verificación de afiliación, documento pensado como alternativa temporal para quienes aún no logran obtener o activar su tarjeta digital.

La administración central repite que la digitalización permitirá “eficiencia, transparencia y mejores servicios”. Pero en terreno, la preocupación sigue: ¿podrá Japón migrar un sistema sanitario universal hacia un esquema 100% digital sin dejar a nadie atrás?

⚖️ Marco legal

1. Eliminación del seguro de salud físico (従来の健康保険証の廃止)

En virtud de la política gubernamental de integración administrativa, el Estado elimina la emisión del carné tradicional .

Fundamento: lineamientos de digitalización aprobados por el Gabinete (デジタル・ガバメント実行計画).

2. Myna Hokenshō como documento principal

A partir del 2 de diciembre, la My Number Card se convierte en el único medio estándar de identificación del seguro médico.

Las aseguradoras (Kenkō Hoken Kumiai / Kyōkai Kempo / Kokuho) ajustan sus sistemas a esta obligación.

3. “Certificado de verificación de afiliación” (資格確認書)

Documento sustitutivo para personas que no posean My Number Card o que enfrenten problemas técnicos.

Tiene validez legal como acreditación temporal de cobertura sanitaria.

4. Excepción transitoria hasta el 31 de marzo

Base: notificación oficial del MHLW a instituciones médicas .

Autoriza que clínicas y hospitales brinden atención si pueden verificar digitalmente la afiliación, incluso si la tarjeta presentada está vencida.

5. Responsabilidad del prestador médico

La institución queda obligada a confirmar la afiliación mediante el sistema de verificación en línea .

En caso de error, pueden generarse reclamaciones posteriores a la aseguradora.

