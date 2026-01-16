[shinshōhin]   festival de fresas en FamilyMart

Cuando el frío aprieta, Japón responde con fresas, crema y chocolate blanco

📍Tōkyō | 16 de enero

Cada invierno, Japón espera con entusiasmo uno de los rituales más dulces de la temporada: la llegada de los sweets de fresa a los konbini. Y en 2026, ese ritual se reinventa.

Desde el 6 de enero, FamilyMart lanza a nivel nacional su ya emblemática campaña, ahora renovada bajo un concepto visual y gustativo claro: “ファミマの白をまとったいちご狩り®” —la cosecha de fresas vestidas de blanco.

Crema, leche, chocolate blanco y merengue se convierten en el telón de fondo perfecto para resaltar el rojo intenso y la acidez delicada de la fresa. El resultado: 16 productos que cruzan categorías —postres, panadería, helados, bebidas y dulces— y que no solo buscan saciar el antojo, sino provocar una experiencia emocional invernal, suave y reconfortante.

No es casualidad. Desde finales de 2024, FamilyMart impulsa el concepto “Sweets no Famima”, apostando por convertir al konbini en un pequeño refugio de placer cotidiano. En pleno invierno, cuando el frío aprieta y los días se acortan, estas fresas “vestidas de blanco” funcionan como un recordatorio: incluso en la rutina diaria, hay espacio para la sorpresa y el disfrute.

⚖️ Marco legal y normativo

Impuesto reducido (軽減税率) :

La mayoría de los productos están sujetos al 8 % de IVA , conforme al sistema japonés de impuestos reducidos para alimentos.

Marcas registradas :

El término 「いちご狩り®」 es una marca registrada de Ezaki Glico , utilizada bajo licencia.

Limitaciones comerciales :

Algunos productos y cupones son de cantidad limitada y pueden variar según región o tienda.

Protección al consumidor:

Precios, fechas y contenidos se rigen por la Ley de Etiquetado de Alimentos y la Ley de Transacciones Comerciales vigentes en Japón.











🍰 Productos destacados

Postres estrella : Zaku-zaku Cookie Choux de fresa (cubierto de chocolate blanco) Crêpe de fresa de textura suave con mousse de leche Mont Blanc de fresa con merengue

Colaboración especial : Pan de crema blanco de Hattendo con fresa Amaō de Fukuoka

Clásicos reinterpretados : Baumkuchen y financier de fresa con chocolate blanco Taberu Bokujō Ichigo (helado de leche y fresa)

Ediciones limitadas : Caramel Corn de “fresa blanca” Gummy tipo marshmallow con cobertura blanca



🎟️ Campañas y cupones

Descuento de 20 yenes

Disponible vía SmartNews y LINE Cupones

🗓️ 6–19 de enero de 2026

Cupón Famipay de 50 yenes

🔹 200 000 usuarios por semana (dos semanas)

🔹 Requiere app Famipay

