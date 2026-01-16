[shinshōhin]   festival de fresas en FamilyMart

Cuando el frío aprieta, Japón responde con fresas, crema y chocolate blanco
📍Tōkyō | 16 de enero
Cada invierno, Japón espera con entusiasmo uno de los rituales más dulces de la temporada: la llegada de los sweets de fresa a los konbini. Y en 2026, ese ritual se reinventa.
Desde el 6 de enero, FamilyMart lanza a nivel nacional su ya emblemática campaña, ahora renovada bajo un concepto visual y gustativo claro: “ファミマの白をまとったいちご狩り®” —la cosecha de fresas vestidas de blanco.
Crema, leche, chocolate blanco y merengue se convierten en el telón de fondo perfecto para resaltar el rojo intenso y la acidez delicada de la fresa. El resultado: 16 productos que cruzan categorías —postres, panadería, helados, bebidas y dulces— y que no solo buscan saciar el antojo, sino provocar una experiencia emocional invernal, suave y reconfortante.
No es casualidad. Desde finales de 2024, FamilyMart impulsa el concepto “Sweets no Famima”, apostando por convertir al konbini en un pequeño refugio de placer cotidiano. En pleno invierno, cuando el frío aprieta y los días se acortan, estas fresas “vestidas de blanco” funcionan como un recordatorio: incluso en la rutina diaria, hay espacio para la sorpresa y el disfrute.
⚖️ Marco legal y normativo
-
Impuesto reducido (軽減税率):
La mayoría de los productos están sujetos al 8 % de IVA, conforme al sistema japonés de impuestos reducidos para alimentos.
-
Marcas registradas:
El término 「いちご狩り®」 es una marca registrada de Ezaki Glico, utilizada bajo licencia.
-
Limitaciones comerciales:
Algunos productos y cupones son de cantidad limitada y pueden variar según región o tienda.
-
Protección al consumidor:
Precios, fechas y contenidos se rigen por la Ley de Etiquetado de Alimentos y la Ley de Transacciones Comerciales vigentes en Japón.
🍰 Productos destacados
-
Postres estrella:
-
Zaku-zaku Cookie Choux de fresa (cubierto de chocolate blanco)
-
Crêpe de fresa de textura suave con mousse de leche
-
Mont Blanc de fresa con merengue
-
-
Colaboración especial:
-
Pan de crema blanco de Hattendo con fresa Amaō de Fukuoka
-
-
Clásicos reinterpretados:
-
Baumkuchen y financier de fresa con chocolate blanco
-
Taberu Bokujō Ichigo (helado de leche y fresa)
-
-
Ediciones limitadas:
-
Caramel Corn de “fresa blanca”
-
Gummy tipo marshmallow con cobertura blanca
-
🎟️ Campañas y cupones
-
Descuento de 20 yenes
Disponible vía SmartNews y LINE Cupones
🗓️ 6–19 de enero de 2026
-
Cupón Famipay de 50 yenes
🔹 200 000 usuarios por semana (dos semanas)
🔹 Requiere app Famipay
