[shinshōhin]   festival de fresas en FamilyMart

Cuando el frío aprieta, Japón responde con fresas, crema y chocolate blanco

📍Tōkyō  |  16 de enero

Cada invierno, Japón espera con entusiasmo uno de los rituales más dulces de la temporada: la llegada de los sweets de fresa a los konbini. Y en 2026, ese ritual se reinventa.
Desde el 6 de enero, FamilyMart lanza a nivel nacional su ya emblemática campaña, ahora renovada bajo un concepto visual y gustativo claro: “ファミマの白をまとったいちご狩り®”la cosecha de fresas vestidas de blanco.

Crema, leche, chocolate blanco y merengue se convierten en el telón de fondo perfecto para resaltar el rojo intenso y la acidez delicada de la fresa. El resultado: 16 productos que cruzan categorías —postres, panadería, helados, bebidas y dulces— y que no solo buscan saciar el antojo, sino provocar una experiencia emocional invernal, suave y reconfortante.

No es casualidad. Desde finales de 2024, FamilyMart impulsa el concepto “Sweets no Famima”, apostando por convertir al konbini en un pequeño refugio de placer cotidiano. En pleno invierno, cuando el frío aprieta y los días se acortan, estas fresas “vestidas de blanco” funcionan como un recordatorio: incluso en la rutina diaria, hay espacio para la sorpresa y el disfrute.

 

⚖️ Marco legal y normativo

  • Impuesto reducido (軽減税率):
    La mayoría de los productos están sujetos al 8 % de IVA, conforme al sistema japonés de impuestos reducidos para alimentos.

  • Marcas registradas:
    El término 「いちご狩り®」 es una marca registrada de Ezaki Glico, utilizada bajo licencia.

  • Limitaciones comerciales:
    Algunos productos y cupones son de cantidad limitada y pueden variar según región o tienda.

  • Protección al consumidor:
    Precios, fechas y contenidos se rigen por la Ley de Etiquetado de Alimentos y la Ley de Transacciones Comerciales vigentes en Japón.

 
 

 
 

🍰 Productos destacados

  • Postres estrella:

    • Zaku-zaku Cookie Choux de fresa (cubierto de chocolate blanco)

    • Crêpe de fresa de textura suave con mousse de leche

    • Mont Blanc de fresa con merengue

  • Colaboración especial:

    • Pan de crema blanco de Hattendo con fresa Amaō de Fukuoka

  • Clásicos reinterpretados:

    • Baumkuchen y financier de fresa con chocolate blanco

    • Taberu Bokujō Ichigo (helado de leche y fresa)

  • Ediciones limitadas:

    • Caramel Corn de “fresa blanca”

    • Gummy tipo marshmallow con cobertura blanca

 

🎟️ Campañas y cupones

  • Descuento de 20 yenes
    Disponible vía SmartNews y LINE Cupones
    🗓️ 6–19 de enero de 2026

  • Cupón Famipay de 50 yenes
    🔹 200 000 usuarios por semana (dos semanas)
    🔹 Requiere app Famipay

 

 

