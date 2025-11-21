[takaichi seiken ] El Gobierno mueve ficha

Ayudas directas, cupones y rebajas llegan a familias y extranjeros por igual

📍Tōkyō | 21 de noviembre

El Gobierno japonés aprobó este viernes un nuevo paquete económico de 21.3 billones de yenes, el mayor desde la pandemia, destinado a mitigar el impacto persistente de la inflación y reforzar la capacidad adquisitiva de los hogares.

El plan incluye subsidios directos por niño, descuentos en energía, reducción del impuesto a la gasolina, entrega de “okome-ken” (cupones de arroz) y ajustes al sistema tributario que beneficiarán tanto a ciudadanos japoneses como a residentes extranjeros con estatus regular.

La medida central es la transferencia universal de 20.000 yenes por cada hijo, sin distinción de nacionalidad, siempre que el menor esté registrado en Japón. A ello se suma un esquema de subsidios a la electricidad y al gas, con una reducción estimada de 7.000 yenes por hogar durante el periodo de enero a marzo.

El paquete también ordena a los gobiernos locales que, mediante el fondo de apoyo regional, implementen programas de asistencia alimentaria por valor de 3.000 yenes por persona, principalmente a través de cupones de arroz u otros productos básicos. Esta política aplica igualmente a los extranjeros residentes, ya que la asignación se realiza por empadronamiento municipal y no por nacionalidad.

En paralelo, el Gobierno incorpora efectos de reducción de impuestos, entre ellos la eliminación del gravamen provisional a la gasolina, que reducirá alrededor de 12.000 yenes por hogar, y la ampliación del límite del llamado “muro de ingresos” para trabajadores dependientes, lo que generará un alivio fiscal de 20.000 a 40.000 yenes por contribuyente desde el ajuste tributario de fin de año.

El paquete se financiará parcialmente mediante el presupuesto suplementario, que movilizará 17.7 billones de yenes en gasto público directo, consolidando así el mayor esfuerzo económico del Gobierno desde el fin del COVID-19. Según la Oficina del Gabinete, estas medidas podrían elevar el PIB japonés en aproximadamente 1.4% anual, apuntalando el consumo tras meses de presión por el alza de costos en alimentos, energía y transporte.

⚖️ Marco legal

1. Base normativa del paquete económico

El contenido se formaliza bajo:

Decisión de Gabinete (閣議決定) del nuevo “Paquete Integral de Medidas Económicas”.

Aprobación del Presupuesto Suplementario 2025 (補正予算案).

Ajustes técnicos en: Ley del Impuesto a la Renta (所得税法) Ley de Impuestos Especiales sobre el Petróleo (揮発油税等) Reglamentos del Ministerio de Economía e Infraestructura para subsidios energéticos Fondo Regional de Apoyo Prioritario (重点支援地方交付金)



2. Aplicación explícita o tácita a extranjeros residentes

📌 Sí aplica a extranjeros que cumplan condiciones administrativas, porque las medidas no se basan en nacionalidad sino en residencia, pago de impuestos y empadronamiento municipal.

Esto incluye:

Residentes con visas de trabajo

Residentes permanentes

Residentes de largo plazo

Estudiantes con registro municipal

Familias extranjeras con hijos escolarizados o empadronados

Beneficios detallados:

Medida ¿Aplica a extranjeros? Requisitos 20.000 yenes por niño ✔️ Sí Niño registrado en el jūminhyō (住民票) Subsidio eléctrico y de gas ✔️ Sí Titular del contrato o residente en el hogar registrado Cupones de arroz 3.000 yenes por persona ✔️ Sí Registro municipal y no estar duplicado en otro municipio Reducción de impuesto a la gasolina ✔️ Sí Aplica al precio final del combustible Reducciones tributarias por muro de ingresos ✔️ Sí Tener empleo formal y ser contribuyente

No aplican a turistas, trabajadores con estadía muy corta o personas sin empadronamiento municipal.

