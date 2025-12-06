[FIFA wārudokappu 26] Japón cae en el “grupo de hierro”

Mundial 2026: Samurai Blue enfrentará a Holanda, Túnez y al ganador del playoff europeo

📍Washington | 6 de diciembre



Mientras las luces del John F. Kennedy Center caían como un telón dorado sobre el escenario, Japón contuvo la respiración. Eran apenas unos segundos, pero parecían una eternidad: el instante en que una mano tomó una tarjeta, la abrió, y dejó al mundo entero ver una palabra que encendió miles de corazones:

JAPAN.

El destino quedó escrito: Países Bajos, Túnez, y el ganador de un playoff europeo.

Un grupo duro. Un grupo que no perdona. Un grupo para valientes.

Y, sin embargo, algo en el aire cambió. Porque Japón no llegó a este sorteo como un invitado tímido. Llegó como un equipo que por primera vez en la historia entró al Pot 2, como una selección que ya no sueña en voz baja.

Llegó como un país que aprendió a creer en sí mismo.

🇳🇱 La revancha que nadie dijo, pero todos sintieron

Cuando apareció el nombre de Países Bajos, no hubo silencio: hubo un escalofrío nacional.

La memoria colectiva viajó, inevitablemente, al 2010.

A esa derrota que dejó una espina clavada.

A ese momento en que Japón aún estaba aprendiendo a caminar en el escenario mundial.

Hoy, en 2026, el sentimiento es distinto.

No es miedo.

No es nostalgia.

Es una mezcla poderosa de respeto y hambre.

Una sensación que solo tienen los equipos que ya no se conforman con participar.

Los que vienen por algo más grande.

Análisis

Países Bajos llega con un fútbol híbrido: la herencia del “juego total” mezclada con un pressing moderno y un plantel capaz de castigar cualquier error en salida. Su historial en Mundiales —tres veces finalista— sigue siendo un recordatorio de que nunca viajan como invitados.

Duelos clave para Japón:

– Contener la amplitud ofensiva neerlandesa.

– Evitar pérdidas en zona media, donde Países Bajos castiga sin piedad.

🇹🇳 Túnez: la muralla africana que pondrá a prueba la paciencia japonesa

Túnez no será fácil.

No concede goles.

No regala espacios.

Es el tipo de rival que obliga a un equipo a descubrir su madurez, su control emocional, su capacidad de romper un partido cerrado gota a gota.

Y es ahí donde Japón suele transformarse.

En la calma dentro del caos.

En la disciplina que persiste.

En el equipo que mueve la pelota hasta encontrar la grieta, aunque sea del tamaño de un suspiro.



Análisis

Un equipo siempre subvalorado. Túnez combina disciplina defensiva, velocidad por bandas y un estilo que incomoda a los equipos más técnicos. Japón ya sabe que estos partidos pueden definir la supervivencia.

🇺🇦🇵🇱🇸🇪🇦🇱El playoff europeo: una tormenta impredecible

Ucrania, Polonia, Suecia, Albania.

Cuatro nombres, cuatro historias de lucha, cuatro estilos abrasivos.

Cualquiera de ellos añadirá un componente dramático al cierre del grupo.

Pero Moriyasu lo dijo con una serenidad que parecía casi poética:

“Primero debemos ser nosotros mismos.”

Porque a veces el enemigo no está enfrente.

Está dentro: en la duda, en la presión, en la sombra del pasado.

Y Japón parece decidido a no dejar que esas sombras definan su camino.

Análisis:

El rival más incierto del grupo podría ser también el más incómodo.

Ucrania: intensidad, resiliencia y talento ofensivo.

Suecia: orden nórdico, físico y transiciones limpias.

Polonia: un fútbol directo y una tradición goleadora que nunca se subestima.

Albania: la selección más táctica de los Balcanes en los últimos años, difícil de romper.

Cualquiera de los cuatro obligará a Japón a un partido de máxima concentración.

🇺🇸 🇲🇽🇨🇦 Un Mundial lejos de casa, pero cerca del sueño

Estados Unidos, México, Canadá.

Tres países, miles de kilómetros, climas cambiantes, viajes interminables.

Pero Japón sonríe desde una ventaja silenciosa:

fue la primera selección del mundo en clasificarse.

No corre detrás del calendario.

Lo domina.

Este equipo —el de 2026— lleva algo que no siempre tuvo:

tiempo, planificación y una convicción profunda de que puede competir con cualquiera.

🔥 Moriyasu y la promesa de un país

El entrenador nipón cerró su mensaje sin alzar la voz, pero con una firmeza que se sintió en cada rincón del archipiélago:

“Apuntamos a ganar el Mundial.

No será fácil.

Pero creemos que es posible.”

Y ahí está la esencia de esta selección.

Un grupo de jóvenes que crecieron viendo a Japón romper murallas una tras otra, hasta que el verbo “ganar” dejó de sonar a fantasía.

Hoy, mientras los aficionados pintan de azul las calles, mientras las bufandas se levantan como banderas del corazón, una certeza empieza a florecer:

Japón ya no sueña con alcanzar a las potencias.

Japón ya es una.

Anexo

El mapa completo del Mundial 2026

La edición 2026 —la mayor en la historia, con 48 selecciones— repartió emociones en cada bombo:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Playoff D.

Grupo B: Canadá, Playoff A, Catar, Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.

Grupo D: EE.UU., Paraguay, Australia, Playoff C.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Playoff B, Túnez.

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Playoff 2, Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania.

Grupo K: Portugal, Playoff 1, Uzbekistán, Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.

