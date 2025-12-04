[FIFA wārudokappu 26] Japón asegura una cobertura

NHK, NTV, Fuji TV y DAZN transmitirán los 104 partidos

📍Tōkyō | 4 de diciembre

A medio año del arranque de la Copa del Mundo 2026, Japón ya definió cómo vivirá televisivamente el mayor evento futbolístico del planeta. NHK, Nippon TV (NTV) y Fuji TV confirmaron oficialmente la transmisión del torneo, mientras que DAZN anunció la adquisición de los derechos digitales para emitir los 104 partidos en vivo.

La magnitud del despliegue marca un precedente para la televisión japonesa y para los aficionados de la Samurai Blue, que podrán seguir cada minuto del campeonato desde múltiples plataformas.

◆ NHK: La oferta más completa de la televisión abierta

NHK anunció una cobertura sin precedentes:

Todos los partidos de Japón en vivo , desde la fase de grupos, divididos entre NHK General (地上波) y BS.

33 partidos en señal abierta , incluyendo el partido inaugural y la gran final.

BS Premium 4K transmitirá los 104 partidos , combinando señales en vivo y diferido con máxima resolución.

Resúmenes diarios y contenido especial se emitirán tanto en TV como en la plataforma NHK ONE, que ofrecerá simulcasting y servicio de catch-up.

La cadena pública apuesta a la experiencia más amplia y accesible, impulsada por tecnología 4K y un énfasis en los partidos de Japón, que suelen romper récords de audiencia.

◆ Nippon TV y Fuji TV: La batalla por la audiencia en abierto

Nippon TV informó que transmitirá 15 partidos, uno de ellos correspondiente a Japón en la fase de grupos.

Por su lado, Fuji TV celebró su séptimo Mundial consecutivo, con 10 partidos en vivo, consolidándose como una de las señales deportivas clave del verano 2026.

Ambas televisoras competirán por la mejor selección de partidos estelares, mientras buscan atraer a la audiencia joven y a las familias japonesas, cuya pasión por el Mundial se mantiene fuerte pese a los cambios en hábitos de consumo televisivo.

◆ DAZN: El gigante digital entra al juego

La plataforma de streaming DAZN confirmó que ha adquirido los derechos digitales de los 104 partidos, que serán transmitidos en vivo y bajo demanda.

Además, DAZN emitirá de forma gratuita el sorteo de grupos del Mundial, previsto para:

📅 5 de diciembre (viernes) 26:00 — es decir, sábado 6 de diciembre a las 2 AM.

📍 desde el John F. Kennedy Center, Washington D.C.

Con esta jugada, DAZN se convierte en la única plataforma que garantiza acceso integral al torneo completo sin depender de los bloques de TV abierta.

◆ Cobertura multiplataforma global

El sorteo también podrá verse en:

NHK General (desde las 25:45 del día 5)

NHK ONE (simultáneo + on demand)

DAZN (gratuito)

FIFA.com

YouTube oficial de FIFA

La estrategia refleja un esfuerzo global para que el primer Mundial expandido a 48 selecciones alcance la mayor diversidad de audiencias posible.

