[sakkā] Nadeshiko Japan finalistas

Japón avanza a la final con una victoria abrumadora sobre Corea en la Copa Asiática Femenina.

📍Sídney | 18 de marzo

Hoy miércoles en un caluroso día en Australia, la selección femenina de fútbol de Japón, Nadeshiko Japón, protagonizó una actuación brillante e imparable en las semifinales de la Copa Asiática Femenina. En un enfrentamiento esperado con gran emoción, las japonesas vencieron a Corea del Sur por 4-1, dejando claro su dominio absoluto en el campo.

Desde el primer minuto, Nadeshiko Japón se mostró intratable. Su presión alta desde el inicio dejó a Corea sin espacio, que, aunque intentó defenderse con una línea de cinco en el fondo, no pudo hacer frente a la fuerza y rapidez de las japonesas. Con su característico juego de pases finos y rápidos, Japón rápidamente se adueñó del partido.

A tan solo 16 minutos, Riko Ueki abrió el marcador con un gol que evidenció la diferencia de nivel entre ambos equipos. No pasó mucho tiempo para que Maika Hamano anotara un golazo, ampliando la ventaja de manera espectacular. Con dos goles en la primera mitad, Nadeshiko Japón ya mostraba su superioridad, dejando a las coreanas sin respuestas y con el alma por los suelos.

Por su parte, Corea, al intentar jugar a la defensiva, vio cómo su estrategia se desmoronaba por completo. La presión constante de Japón hizo que sus jugadoras cometieran errores y se vieran superadas en todo momento. El gol en el minuto 16 fue un golpe devastador para sus aspiraciones, y a partir de ahí, el juego ya parecía estar decidido.

Aunque en la segunda mitad Corea cambió a una formación más ofensiva con cuatro defensas, la jugada ya estaba hecha. En el minuto 75, Saki Kumagai selló el destino del encuentro con un gol de cabeza, poniendo el 3-0 en el marcador. Con el resultado casi definido, las japonesas no levantaron el pie del acelerador y se impusieron por 4-1, dejando una marca imborrable en la historia de la competencia.

El esperado y disputado clásico de Asia terminó siendo un partido unipersonal, donde Nadeshiko Japón brilló con una fuerza y un espíritu imbatible. Este resultado no solo reafirma la grandeza del equipo, sino que también demuestra el increíble talento y dedicación que ha llevado a Japón hasta la cima. La ovación a estas jugadoras no solo es un homenaje a su habilidad, sino también a su valentía, determinación y amor por la camiseta. ¡Un equipo que nos hizo soñar, y que sigue demostrando que el fútbol japonés tiene un futuro brillante!

🏆 Resultados recientes de Japón en el torneo

Fecha Partido Resultado 4 marzo Japón vs Chinese Taipei 2-0 7 marzo Japón vs India 11-0 10 marzo Japón vs Vietnam 4-0 15 marzo Japón vs Filipinas (cuartos) 7-0 18 marzo Japón vs Corea del Sur 4-1 21 marzo Japón vs Australia ???

©️ 2026 Noticias Nippon