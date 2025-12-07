[bōei] peligrosa provocación china

Radar en la madrugada: Japón denuncia a China por “acto peligroso” en el Pacífico
📍Tōkyō | 7 de diciembre
El archipiélago amaneció con un sobresalto: ¡China habría puesto en la mira a cazas japoneses!
En una conferencia convocada a toda prisa, en plena madrugada, el ministro de Defensa, Koizumi Shinjirō, lanzó una denuncia que sacudió a todo el país: aviones de combate chinos J-15 irradiaron con radar—posiblemente de tiro— a F-15 japoneses en dos episodios cargados de tensión.
“Un acto extremadamente peligroso. ¡Totalmente inaceptable!”, explotó Koizumi ante los focos.
⏰ Dos incidentes, una sola palabra: PELIGRO
- 16:32–16:35: Tres minutos que bastaron para encender todas las alarmas.
- 18:37–19:08: ¡Más de media hora bajo una radiación que podría equivaler a un “apuntado” aéreo!
La ASDF realizaba scramble desde Naha cuando el J-15, despegado del portaaviones Liaoning, apareció operando cerca de Okidaitōjima, a unos 270 km.
¡Un portaaviones chino proyectando poder a las puertas de Japón!
🟥 ¿Radar de control de tiro? ¡Eso es otra liga!
El Ministerio no lo dijo abiertamente… pero lo insinuó con fuerza:
la intermitencia y el patrón del radar recuerdan al FCR, el mismo que se usa para apuntar armas.
Y lo más alarmante:
¡Los F-15 ni siquiera estaban tan cerca como para generar una reacción defensiva china!
Esto alimenta la sospecha de una maniobra coercitiva, un gesto calculado, casi un aviso silencioso:
“Podemos apuntarles cuando queramos.”
🟥 Japón responde con furia diplomática
Apenas despuntaba el día cuando Tokio lanzó una protesta oficial por doble vía —Defensa y Exteriores— calificando el incidente como “extremadamente lamentable” y exigiendo garantías a Pekín.
La madrugada dejó un mensaje helado sobre el Pacífico:
Mientras Japón dormía, alguien estaba fijando el blanco.
⚖️ Marco legal y estratégico
🇯🇵 1. Derecho japonés y reglas de compromiso
- La Ley de Autodefensa (自衛隊法) y las Reglas de Empleo de la Fuerza (ROE) permiten a la ASDF realizar scramble para proteger el espacio territorial y responder a actos que amenacen la seguridad del vuelo.
- Un radar FCR dirigido a un avión japonés puede interpretarse como “preparativo para un ataque”, lo que eleva automáticamente el nivel de alerta.
🌏 2. Derecho internacional
- Ocurrió en mar y espacio aéreo internacionales, por lo que aplica:
- Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional (seguridad operacional).
- Costumbre internacional de “debido respeto” entre aeronaves militares en proximidad.
- Código de Encuentros No Planeados en el Mar (CUES, 2014), firmado por China y Japón, que prohíbe expresamente acciones que incrementen el riesgo de conflicto, como apuntar radar de control de fuego.
🇨🇳 3. Contexto geopolítico
- El portaaviones Liaoning realiza navegación frecuente en el Pacífico occidental.
- China ha sido acusada de conductas similares con barcos y aeronaves estadounidenses y australianas.
- Japón, en plena revisión estratégica de defensa 2025, considera estos actos como intentos de alterar el statu quo mediante presión militar.
