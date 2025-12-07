[bōei] peligrosa provocación china

Radar en la madrugada: Japón denuncia a China por “acto peligroso” en el Pacífico

📍Tōkyō | 7 de diciembre

El archipiélago amaneció con un sobresalto: ¡China habría puesto en la mira a cazas japoneses!

En una conferencia convocada a toda prisa, en plena madrugada, el ministro de Defensa, Koizumi Shinjirō, lanzó una denuncia que sacudió a todo el país: aviones de combate chinos J-15 irradiaron con radar—posiblemente de tiro— a F-15 japoneses en dos episodios cargados de tensión.

“Un acto extremadamente peligroso. ¡Totalmente inaceptable!”, explotó Koizumi ante los focos.

⏰ Dos incidentes, una sola palabra: PELIGRO

16:32–16:35: Tres minutos que bastaron para encender todas las alarmas.

18:37–19:08: ¡Más de media hora bajo una radiación que podría equivaler a un “apuntado” aéreo!

La ASDF realizaba scramble desde Naha cuando el J-15, despegado del portaaviones Liaoning, apareció operando cerca de Okidaitōjima, a unos 270 km.

¡Un portaaviones chino proyectando poder a las puertas de Japón!

🟥 ¿Radar de control de tiro? ¡Eso es otra liga!



El Ministerio no lo dijo abiertamente… pero lo insinuó con fuerza:

la intermitencia y el patrón del radar recuerdan al FCR, el mismo que se usa para apuntar armas.

Y lo más alarmante:

¡Los F-15 ni siquiera estaban tan cerca como para generar una reacción defensiva china!

Esto alimenta la sospecha de una maniobra coercitiva, un gesto calculado, casi un aviso silencioso:

“Podemos apuntarles cuando queramos.”

🟥 Japón responde con furia diplomática

Apenas despuntaba el día cuando Tokio lanzó una protesta oficial por doble vía —Defensa y Exteriores— calificando el incidente como “extremadamente lamentable” y exigiendo garantías a Pekín.

La madrugada dejó un mensaje helado sobre el Pacífico:

Mientras Japón dormía, alguien estaba fijando el blanco.

⚖️ Marco legal y estratégico

🇯🇵 1. Derecho japonés y reglas de compromiso

La Ley de Autodefensa (自衛隊法) y las Reglas de Empleo de la Fuerza (ROE) permiten a la ASDF realizar scramble para proteger el espacio territorial y responder a actos que amenacen la seguridad del vuelo.

Un radar FCR dirigido a un avión japonés puede interpretarse como “preparativo para un ataque”, lo que eleva automáticamente el nivel de alerta.

🌏 2. Derecho internacional

Ocurrió en mar y espacio aéreo internacionales, por lo que aplica: Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional (seguridad operacional). Costumbre internacional de “debido respeto” entre aeronaves militares en proximidad. Código de Encuentros No Planeados en el Mar (CUES, 2014), firmado por China y Japón, que prohíbe expresamente acciones que incrementen el riesgo de conflicto, como apuntar radar de control de fuego.



🇨🇳 3. Contexto geopolítico

El portaaviones Liaoning realiza navegación frecuente en el Pacífico occidental.

China ha sido acusada de conductas similares con barcos y aeronaves estadounidenses y australianas.

Japón, en plena revisión estratégica de defensa 2025, considera estos actos como intentos de alterar el statu quo mediante presión militar.



