[tochi riyō kisei] Japón pone la lupa sobre la tierra

Tierras, edificios y agua: la nueva frontera silenciosa de la seguridad nacional japonesa

📍 Tokio | 16 de diciembre

Japón observa con lupa algo que hasta hace pocos años pasaba casi desapercibido: quién compra tierra, edificios y accede a recursos estratégicos cerca de instalaciones clave para la seguridad nacional.

La Oficina del Gabinete (内閣府) informó este lunes que, durante el año fiscal 2024, extranjeros y empresas extranjeras adquirieron 3.498 propiedades —1.744 terrenos y 1.754 edificios— en zonas cercanas a instalaciones consideradas sensibles para la seguridad del país, distribuidas en 37 prefecturas.

La cifra no es menor. Casi la mitad de estas adquisiciones (1.674 casos) corresponde a China, seguida por Taiwán (414), Corea del Sur (378) y Estados Unidos (211). En total, el gobierno analizó 583 zonas designadas bajo la Ley de Regulación del Uso del Suelo.

Aunque se trata de la segunda investigación desde la entrada en vigor de la ley en 2022, el gobierno aclara que no puede compararse directamente con la anterior (371 casos), ya que el número de zonas examinadas aumentó casi siete veces. Aun así, el mensaje político es claro: Japón quiere saber, vigilar y anticiparse.

🏢 Inversión inmobiliaria y puntos sensibles

Según el informe, la mayoría de las compras corresponde a apartamentos y condominios, especialmente en el área metropolitana de Tokio. La capital concentra 1.558 casos, con adquisiciones cercanas a:

La Escuela Médica de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa

El Instituto de Investigación de Equipamiento Naval

El New Sanno U.S. Army Center, una instalación vinculada a fuerzas estadounidenses

En el trasfondo aparece una realidad conocida en el mercado inmobiliario japonés: la compra con fines de inversión, particularmente por ciudadanos chinos, en un contexto de yen débil y activos relativamente estables.

Aun así, el gobierno subraya que no se ha detectado ningún acto de obstrucción ni se han emitido órdenes de suspensión de uso. Por ahora, la estrategia es observación constante, no sanción.

💧 El factor agua: la nueva preocupación

El mismo día, el gobierno dio a conocer la primera encuesta nacional sobre uso de aguas subterráneas por extranjeros.

El resultado:

49 casos en 12 municipios ,

usos que incluyen agua doméstica, reciclaje, eliminación de nieve y producción de bebidas alcohólicas ,

sin confirmarse agotamiento de acuíferos ni conflictos con residentes locales.

La investigación se realizó entre septiembre y octubre, solicitando información a las 47 prefecturas y 1.741 municipios, todos los cuales respondieron. Dos de los casos aún se encuentran en proceso administrativo.

El Ejecutivo reconoce que todas las extracciones se realizan con permisos legales, pero considera necesario revisar el sistema para poder identificar con mayor precisión quién utiliza el agua y con qué fines, dada la creciente inquietud pública sobre la protección de fuentes hídricas.

Por razones de privacidad y seguridad, no se revelaron los nombres de los municipios involucrados.

⚖️ Marco legal

📜 Ley de Regulación del Uso del Suelo (土地利用規制法)

En vigor desde 2022

Permite al Estado: Designar zonas alrededor de bases militares, instalaciones de defensa y puntos estratégicos Monitorear compras de tierra y edificios , sin prohibir automáticamente Emitir recomendaciones u órdenes de uso solo si existe riesgo real para la seguridad



👉 Importante:

La ley no prohíbe que extranjeros compren propiedades. Vigila el uso, no la nacionalidad.

💧 Legislación sobre aguas subterráneas

La gestión recae principalmente en ordenanzas municipales

Requiere: Permisos Declaraciones de volumen anual

El gobierno central estudia unificar y reforzar el control, ante preocupaciones estratégicas a largo plazo

🧠 ¿Por qué es importante?

Porque Japón entra en una nueva fase de seguridad silenciosa:

No basada en tanques ni soldados,

sino en datos, vigilancia administrativa y prevención temprana.

Para los residentes extranjeros, el mensaje es doble:

No hay criminalización automática

Pero sí una sensibilidad creciente en torno a tierra, agua y localización.