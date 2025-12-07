[bōei] alerta en Senkaku

China mantiene cuatro buques en torno a las islas Senkaku: 23 días seguidos bajo vigilancia japonesa

📍Tōkyō | 7 de diciembre

La tensión en el extremo suroeste del archipiélago japonés volvió a sentirse esta mañana cuando la Guardia Costera de Japón (海上保安庁) confirmó que cuatro embarcaciones de la Guardia Costera china (中国海警局) navegaban en la zona contigua alrededor de las islas Senkaku, pertenecientes administrativamente a la ciudad de Ishigaki, Prefectura de Okinawa.

Los buques, todos ellos equipados con cañones automáticos, fueron detectados por patrulleras del 11.º Distrito de la Guardia Costera en Naha, que procedieron a emitir advertencias por radio para evitar cualquier aproximación a aguas territoriales japonesas.

Con este episodio, se cumple el día 23 consecutivo en que embarcaciones chinas operan en el área, un patrón que Tokio considera parte de una presión marítima sostenida por parte de Pekín.

Un oficial de la Guardia Costera señaló:

“La presencia armada en zona contigua es atípica. Mantenemos la alerta máxima y continuamos monitoreando.”

🧭 MARCO HISTÓRICO: Por qué las Senkaku pertenecen a Japón

Las islas Senkaku (尖閣諸島) —Uotsuri, Minami Kojima, Kita Kojima y varios islotes menores— son territorio japonés por:

1. Descubrimiento y administración efectiva (1895)

Japón incorporó oficialmente las islas en enero de 1895 tras verificar que estaban vacantes (terra nullius) y no bajo control de ningún país.

Desde entonces, el Gobierno japonés ejerció administración continua, autorizando asentamientos y actividades empresariales, como la fábrica de Koga Tatsushirō.

2. Ocupación estadounidense y devolución (1951–1972)

Tras la Segunda Guerra Mundial, las islas quedaron bajo administración de EE.UU. como parte del Territorio Administrado de Ryukyu.

En 1972, EE.UU. las devolvió a Japón junto con Okinawa bajo el Acuerdo de Reversión, reconociendo su pertenencia administrativa.

3. Reclamo tardío de China (después de 1971)

Ni la República Popular China ni Taiwán habían objetado la soberanía japonesa durante décadas.

Los reclamos surgieron después de un informe de 1969 que sugería posibles reservas petroleras en el Mar de China Oriental.

4. Posición oficial de Japón

Las islas son territorio inherente de Japón, tanto histórica como jurídicamente.

No existe disputa territorial desde la perspectiva japonesa; lo que existe es una actividad intrusiva de China.

⚖️ MARCO LEGAL: Qué ampara las acciones de Japón

1. Ley japonesa

Ley de Guardia Costera (海上保安庁法): autoriza monitorear y repeler intrusiones en aguas territoriales.

Ley del Mar Territorial (領海及び接続水域に関する法律): Establece las aguas territoriales (12 millas náuticas). Reconoce la zona contigua (24 millas), donde Japón puede actuar para prevenir infracciones.



2. Derecho Internacional

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS): Japón ejerce soberanía plena sobre sus aguas territoriales. En zona contigua, puede controlar actividades que afecten su seguridad o legislación.



3. Prohibición de amenazas armadas

Navegar con armamento visible cerca de aguas territoriales de otro país puede considerarse un acto de intimidación, algo que Tokio denuncia reiteradamente en foros internacionales.

🔍 LECTURA ESTRATÉGICA

La persistencia de buques chinos apunta a:

Presión constante para erosionar la administración japonesa.

Normalización de presencia paramilitar en la zona.

Pruebas de reacción frente a cambios políticos en Tokio y Washington.

Mientras tanto, Japón refuerza su estructura de vigilancia aérea y marítima, incluyendo vuelos de patrulla P-3C y P-1 desde Okinawa.

