[senseikōgeki] Nuevo equilibrio militar en Asia

El fin del ‘no atacar primero’: Japón entra en una nueva era militar

📍Tōkyō | 31 de marzo

En un movimiento que marca un antes y un después en la política de seguridad nacional, el Ministerio de Defensa de Japón anunció este 31 de marzo el despliegue de misiles de largo alcance en bases terrestres ubicadas en Kumamoto y Shizuoka. La decisión, enmarcada en un contexto regional cada vez más tenso —especialmente por la presión estratégica de China—, introduce por primera vez la llamada “capacidad de contraataque” (敵基地攻撃能力) dentro del sistema defensivo japonés.

Durante décadas, Japón ha sostenido el principio de “defensa exclusivamente defensiva” (専守防衛 / senshu bōei), limitando el uso de la fuerza militar únicamente a responder ataques ya iniciados. Sin embargo, el nuevo despliegue rompe ese marco conceptual: ahora, si el gobierno considera que un ataque enemigo es inminente, podría autorizar acciones antes de sufrir daños directos. Este cambio, aunque presentado como disuasivo, abre un delicado debate jurídico y estratégico, ya que una evaluación errónea podría ser interpretada como un ataque preventivo, prohibido por el derecho internacional.

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, defendió la medida calificándola como “extremadamente importante” frente al entorno de seguridad “más severo y complejo desde la posguerra”. No obstante, sus declaraciones también evidenciaron tensiones internas: confirmó que, por el momento, no se realizarán reuniones explicativas con los residentes locales, lo que ha intensificado la preocupación en las comunidades cercanas a las bases.

Expertos en defensa advierten que, en los conflictos modernos, los sistemas de misiles de largo alcance suelen ser objetivos prioritarios en las primeras fases de un ataque. Esto significa que regiones como Kumamoto y Shizuoka podrían convertirse en blancos estratégicos en caso de escalada militar, elevando los riesgos para la población civil.

⚖️ Marco estratégico y legal

Término Rōmaji Significado 専守防衛 senshu bōei Defensa exclusivamente defensiva (no atacar primero) 反撃能力 hangeki nōryoku Capacidad de contraataque (golpear bases enemigas) 先制攻撃 sensei kōgeki Ataque preventivo (prohibido por derecho internacional) 抑止力 yokushiryoku Capacidad de disuasión

🔎 En pocas palabras

Este despliegue no es solo técnico o militar: es profundamente político. Representa una reinterpretación práctica del artículo 9 de la Constitución japonesa, históricamente pacifista. Aunque el gobierno insiste en que no abandona la defensa, la introducción de capacidades ofensivas limita la claridad de esa frontera.

Además, la ausencia de consultas ciudadanas revela un patrón creciente en decisiones de seguridad: priorizar la rapidez estratégica sobre el consenso social. Esto podría traducirse en conflictos internos, especialmente en zonas rurales donde históricamente ha habido resistencia a instalaciones militares.

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