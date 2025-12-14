[gaikokujin kankōkyaku] La Encrucijada de Enoden

🚦 La IA entra en acción contra el exceso de turismo en el cruce de Kamakura Kōkō-mae

📍Kanagawa | 13 de diciembre

Las autoridades de Kamakura han decidido recurrir a la tecnología de vanguardia para mitigar los crecientes problemas de convivencia generados por el exceso de turismo (overtourism) en el famoso cruce ferroviario de la estación Kamakura Kōkō-mae (línea Enoshima Electric Railway, Enoden), en el distrito de Koshigoe.

Pese a la persistente tensión en las relaciones diplomáticas sino-japonesas, la afluencia de visitantes extranjeros, en su mayoría atraídos por la popularidad del lugar como escenario de la serie de anime Slam Dunk, no ha disminuido. Los residentes locales han reportado un aumento en los conflictos y las molestias debido a la masiva congregación de turistas en busca de la fotografía perfecta, lo que ha llevado a la ciudad a buscar soluciones más drásticas.

El pasado día 12, la ciudad anunció ante la Comisión Permanente de Medio Ambiente Cívico de la Asamblea Municipal la puesta en marcha de un experimento social a mediados de diciembre, que implica la instalación de cámaras con inteligencia artificial (IA) alrededor del cruce ferroviario.

Monitoreo y Vigilancia Doble

El despliegue tecnológico es notable: 12 cámaras con IA serán instaladas en cinco cruces ferroviarios cercanos a la estación y en zonas residenciales adyacentes. El proyecto, financiado íntegramente por la Agencia de Turismo de Japón con un costo de aproximadamente 4 millones de yenes, se extenderá hasta finales de febrero del próximo año.

La IA tendrá una doble función:

1. Monitorizar el flujo de personas: En los cinco cruces, las cámaras capturarán imágenes fijas cada 15 minutos para que la IA cuente la cantidad de turistas que invaden la vía pública para tomar fotografías, permitiendo a la ciudad comprender el flujo de personas en tiempo real.

2. Vigilancia del transporte ilegal: Simultáneamente, las cámaras monitorearán el posible ejercicio de la actividad de taxis no autorizados (shirōtaku o «taxis blancos»).

Además, en el parque adyacente, un punto clave de fotografía, las imágenes serán capturadas cada 3 minutos y publicadas casi en tiempo real en la página web oficial de la ciudad. Las autoridades de Kamakura han incrementado también la presencia de guardias de seguridad este mes, buscando un equilibrio entre la promoción turística y la calidad de vida de sus habitantes.

⚖️ Marco Legal y Consideraciones

El despliegue de tecnología de vigilancia y el monitoreo del flujo de personas deben considerar varios aspectos legales y éticos, principalmente relacionados con la privacidad de los datos personales y las regulaciones de tráfico y seguridad públ





⚖️ Regulaciones Japonesas sobre Cámaras de IA en Espacios Públicos

El uso de sistemas de vigilancia avanzados, como las cámaras de IA, en espacios públicos en Japón, cae principalmente bajo el paraguas de la Ley de Protección de Información Personal (APPI), junto con directrices sectoriales y políticas locales.

1. Ley de Protección de Información Personal

• Definición de Información Personal: Aunque el enfoque en Kamakura es el conteo de personas (datos agregados), la ley es estricta. Si la imagen o el video permiten la identificación de una persona específica (aunque sea potencialmente, por ejemplo, si solo hay pocas personas), se considera «información personal».

• Anonimización y Pseudonimización: Para cumplir con la APPI y publicar las imágenes en la web, la ciudad está obligada a:

• Anonimizar los datos de imagen (difuminar rostros o cuerpos) o solo utilizar los datos generados por la IA (el número de personas, no la imagen en sí) para evitar la identificación.

• El uso de datos para «comprender el flujo de personas» se considera un uso legítimo, pero debe ser comunicado claramente al público (notificación).

• Principio de Proporcionalidad: Las autoridades deben demostrar que la recopilación y el uso de los datos son necesarios y proporcionales al fin perseguido (en este caso, la seguridad pública y mitigar el overtourism).

2. Directrices Sectoriales y Locales

• Uso de Cámaras de Vigilancia (CCTV) en Áreas Públicas:

• Notificación: Las entidades (como el gobierno municipal de Kamakura) están obligadas a notificar la instalación de cámaras mediante carteles visibles que indiquen:

• La presencia de las cámaras.

• El propósito de la grabación (ejemplo: seguridad, conteo de tráfico).

• El contacto de la entidad responsable del manejo de los datos.

• Almacenamiento y Retención: Debe haber políticas claras sobre cuánto tiempo se retienen las imágenes y quién tiene acceso a ellas. Dado que es un experimento hasta febrero, la duración de la retención debe ser limitada y justificada.

Conclusión para el Caso Kamakura:

El experimento de Kamakura parece estar navegando el marco legal al centrarse en:

1. Datos de Flujo Agregados (conteo de personas, no identificación).

2. Transparencia (publicación en la web municipal, aunque requiere anonimización).

3. Propósito de Seguridad Pública (mitigar conflictos y monitorear taxis ilegales).

4. Financiamiento Gubernamental (Agencia de Turismo), lo que le da un propósito oficial y experimental.

