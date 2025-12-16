Noticias Nippon

[gaikokujin kankōkyaku]  El boicot que salió mal

¿El daño fue realmente para Japón? Un mes del llamado chino a evitar viajar al país

📍Tōkyō | 16 de diciembre

Un mes después de que el gobierno chino emitiera su llamado informal a evitar viajes a Japón, el balance real dista mucho de la imagen de “golpe devastador” que algunos anticipaban.

Aunque hoteles y ryokan japoneses registraron cancelaciones masivas de reservas chinas, la expansión del pago anticipado y la diversificación del turismo internacional han permitido amortiguar el impacto. En muchos casos, Japón no fue el principal perjudicado.

De hecho, las mayores pérdidas parecen concentrarse del lado chino, especialmente entre agencias de viajes y operadores turísticos que trabajan con viajes en grupo y esquemas de pago previo.

 

💳 El blindaje silencioso: pagar antes de llegar

En los últimos años —y especialmente tras la pandemia—, hoteles, agencias y plataformas digitales consolidaron el pago anticipado con tarjeta o transferencia como práctica estándar.

Esto marcó la diferencia.

“En los paquetes turísticos, el pago suele hacerse al momento del contrato”, explica un ejecutivo de una gran agencia japonesa.
Cuando el motivo de cancelación es el “autocontrol de viajes”, se clasifica como cancelación por conveniencia del cliente, lo que limita las devoluciones.

En ciudades altamente internacionalizadas como Tokio, Osaka o Kioto, las habitaciones liberadas por cancelaciones chinas han sido rápidamente ocupadas por turistas europeos, estadounidenses o del Sudeste Asiático.

“Incluso si desaparecen las reservas chinas, el negocio sigue funcionando”, reconoce un operador hotelero nacional.

 

🏨 Donde sí duele: el Japón rural y la dependencia extrema

La situación cambia drásticamente fuera de los grandes centros urbanos.

En Gamagōri (Aichi), un hotel que dependía en 70–80% de grupos turísticos chinos perdió 2.000 reservas de golpe.

Su directora, admite que no hay nuevas reservas y que la cobranza de cancelaciones es extremadamente difícil.

“Si el hotel es el único negocio, una cancelación masiva a último momento puede ser letal”.

 

🏘️ El impacto colateral: minpaku de capital chino

Un fenómeno poco visible pero clave es el golpe a los alojamientos turísticos gestionados por capital chino.

Muchos operan con pagos en billeteras electrónicas chinas, lo que reduce el efecto positivo sobre la economía local japonesa.

Según operadores regionales, estos alojamientos fueron los más vulnerables, al depender casi exclusivamente de viajeros chinos y de redes internas del propio país.

 

⚖️ Marco legal y contractual

 📌 ¿Es legal cobrar la cancelación?

Sí. En Japón:

  • Las condiciones de cancelación forman parte del contrato

  • Si el cliente cancela por motivos personales o políticos no imputables al hotel, se aplica penalización

  • Esto rige también para extranjeros

⚠️ ¿Por qué muchos hoteles no demandan?

Según el abogado Takashi Saita (Very Best Law Office):

  • Demandar a un extranjero implica más tiempo, más costos y menor probabilidad de cobro

  • Muchos hoteles prefieren evitar conflictos comerciales

  • Por eso, algunos optan por “perder” el dinero

🛡️ Recomendación legal:

  • Pago anticipado obligatorio

  • Reservas online con tarjeta

  • Contratos claros y multilingües
    👉 No es discriminación: es autoprotección comercial legítima

 

🧠 En síntesis

El turismo japonés ya no depende de un solo país.

La estrategia silenciosa de diversificación y digitalización está funcionando.

El golpe político existió, pero el daño económico fue asimétrico.

 

