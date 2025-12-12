[bōei] No al cambio por la fuerza

Cazas japoneses y bombarderos estadounidenses, juntos sobre el mar del Japón

📍Tōkyō | 12 de diciembre

En el cielo invernal del mar del Japón, el sonido de los reactores rompió la quietud geopolítica. No fue un ejercicio cualquiera. En medio del cruce de acusaciones entre Japón y China por el presunto uso de radar de control de tiro de un caza chino contra una aeronave japonesa, Tokio decidió responder no con palabras, sino con presencia.

El Ministerio de Defensa de Japón confirmó que el 10 de diciembre, seis cazas de la Fuerza Aérea de Autodefensa (航空自衛隊) y dos bombarderos estratégicos de Estados Unidos realizaron un entrenamiento táctico conjunto sobre el mar del Japón.

El mensaje fue claro: la alianza Japón–EE. UU. está activa, coordinada y preparada.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Yoshihide Uchikura (内倉浩昭 統合幕僚長), fue directo al explicar el significado del ejercicio. En un contexto donde China intensifica su proyección marítima y aérea, Japón busca dejar claro que no permitirá cambios unilaterales del statu quo por la fuerza.

Más que una maniobra militar, el entrenamiento fue una declaración estratégica en tiempo real.

En una región marcada por tensiones crecientes —desde el mar del Este de China hasta Taiwán—, los cielos del mar del Japón se convierten así en un escenario simbólico: vigilancia constante, disuasión activa y un recordatorio silencioso de que el equilibrio regional se sostiene, también, con alas y radar.

⚖️ Marco legal y normativo

📌 Base legal en Japón

Constitución japonesa – Artículo 9

Japón renuncia a la guerra como medio de resolución de conflictos, pero no prohíbe actividades de autodefensa ni entrenamientos defensivos .

Ley de las Fuerzas de Autodefensa (自衛隊法)

Autoriza ejercicios, vigilancia aérea y cooperación militar cuando sea necesario para proteger la soberanía y seguridad nacional.

🤝 Alianza Japón–Estados Unidos

Tratado de Cooperación Mutua y Seguridad Japón–EE. UU. (1960)

Permite ejercicios conjuntos , interoperabilidad militar y respuesta coordinada ante amenazas a la región.

Las maniobras no violan el derecho internacional, ya que se realizan en espacio aéreo internacional.

🌏 Derecho internacional

Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS)

Garantiza la libertad de navegación y sobrevuelo en aguas y cielos internacionales.

El uso de radar de control de tiro contra aeronaves extranjeras puede considerarse un acto hostil, lo que explica la sensibilidad del episodio.

