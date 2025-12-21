[sns] El “mini-hotpot” que incendió las redes

El post que duró minutos pero hizo ruido por horas: cocinar en hoteles, ¿tabú japonés?

📍Hokkaidō / 21 de diciembre

Un nuevo episodio de fricción cultural entre turistas extranjeros y normas japonesas volvió a encender las redes sociales.

La protagonista: una influencer taiwanesa que, durante su viaje invernal a Sapporo, Hokkaidō, decidió preparar una comida caliente en su habitación de hotel usando un pequeño hervidor eléctrico portátil que llevó desde su país.

我很庆幸带了个小锅去日本 / “Wǒ hěn qìngxìng dàile gè xiǎo guō qù rìběn.” ( “Qué bueno que traje mi ollita a Japón”).

La publicación, compartida originalmente en redes sociales , mostraba carne, verduras, leche, fresas y una mini olla eléctrica burbujeando sobre el escritorio del hotel. La influencer parecía disfrutar de una cena casera, sin imaginar lo que venía:

pocas horas después, la publicación se volvió un foco de indignación masiva.

En Japón, cocinar dentro de una habitación de hotel sin cocina habilitada se considera no solo una violación de las reglas, sino un riesgo real de incendio.

Por eso, cientos de usuarios japoneses respondieron furiosos:

•「旅行者失格」— “Eres una turista indigna”.

•「迷惑行為」— “Conducta molesta”.

•「また台湾人？」— “¿Otra vez taiwaneses?”

•「だから日本人は外国人嫌いになる」— “Por eso los japoneses se cansan de los extranjeros”.







La reacción fue tan fuerte que la publicación original fue eliminada.

Pero para cuando eso ocurrió, el debate ya estaba encendido en Japón… y en Taiwán.

En redes taiwanesas la percepción fue muy distinta: muchos usuarios defendieron a la joven, diciendo que los hoteles deberían ser más flexibles o que “cocinar tu propia comida no es un crimen”. Otros, en cambio, la criticaron por no conocer reglas básicas del turismo en Japón.

Este episodio se suma a una serie de roces recientes entre turistas y normas japonesas —desde comer en la calle en zonas prohibidas hasta cocinar en habitaciones o colgar ropa mojada en balcones estrechos— que han reactivado discusiones sobre sobreturismo, convivencia y responsabilidad cultural.

⚖️ Marco legal

🔥 1. Ley de Protección contra Incendios (消防法・Shōbō-hō)

Los hoteles están obligados por ley a prevenir riesgos eléctricos y de combustión.

El uso no autorizado de aparatos de calor en habitaciones puede violar los estándares de seguridad del edificio.

🏨 2. Ley de Hospedaje (旅館業法・Ryokan Gyōhō)

Los operadores deben mantener condiciones seguras y evitar actividades que pongan en riesgo a otros huéspedes.

Cocinar en una habitación no equipada con cocina puede ser motivo de expulsión.

📝 3. Normas internas de cada hotel

La mayoría de hoteles en Japón prohíben expresamente:

•cocinar dentro de la habitación,

•usar ollas, parrillas, hornillas o hervidores no provistos por el hotel,

•manipular alimentos cerca de enchufes o detectores de humo.

Estas reglas suelen aparecer en la hoja de bienvenida, la web del hotel o anuncios dentro del cuarto.

🚨 4. Consecuencias posibles

•Multas por daños o limpieza especial

•Cargos adicionales por activación de alarmas

•Expulsión sin reembolso

•Notificación policial si hay riesgo de incendio

