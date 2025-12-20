[sns] Haneda no es campo de batalla

Lenguas, poder y fronteras invisibles en terminal aéreo internacional

📍Tōkyō | 20 de diciembre

El aeropuerto de Haneda, uno de los puntos de entrada más transitados y simbólicos de Japón, fue escenario de un incidente que rápidamente trascendió el espacio físico para instalarse en el terreno de la política, la identidad y el lenguaje.

Según testimonios difundidos en redes sociales, una mujer de nacionalidad china increpó verbalmente a un turista taiwanés que se encontraba dialogando en japonés con un agente policial del aeropuerto.

La frase —Shénme? Nǐ shuō shénme? Shuō rén huà! Nǐ huì shuō gǒu yǔ ma? (什么？你说什么？说人话！你会说狗语吗？ / “¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Habla lenguaje humano! ¿Hablas lenguaje de perros?”)— fue interpretada por testigos y usuarios como una descalificación directa, no solo al idioma japonés, sino también a la legitimidad del interlocutor.

El contexto previo agravó la tensión. De acuerdo con un internauta que aportó detalles adicionales, el grupo de la mujer —cinco personas— habría ocupado cerca de veinte asientos en varias filas del área de espera, utilizando el espacio común como si fuera privado. Cuando un turista taiwanés les recordó que el acaparamiento de asientos no está permitido, se habría producido el enfrentamiento verbal.

La escena escaló cuando, según las mismas versiones, la mujer comenzó a lanzar consignas políticas: “Taiwán es parte de China” y “aprendan la política con claridad”, transformando un conflicto cotidiano en una disputa ideológica en territorio extranjero.

Paradójicamente, el episodio ocurre en un momento en que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha reiterado advertencias contra los viajes a Japón, en un contexto de tensiones diplomáticas latentes. Para muchos observadores, el contraste entre ese discurso oficial y el comportamiento atribuido a la turista subraya una disonancia entre retórica nacionalista y normas básicas de convivencia internacional.

En Japón, donde el uso del espacio público y el lenguaje se rigen por reglas no escritas de respeto y moderación, el silencio de los presentes —y la intervención contenida de la autoridad— volvió a evidenciar una realidad conocida: no todos los conflictos se resuelven con gritos; algunos se juzgan en silencio.

⚖️ Marco legal y normativo en Japón

1. Uso de espacios públicos (aeropuertos)

Los aeropuertos japoneses son instalaciones públicas reguladas por normas de convivencia y seguridad. El acaparamiento de asientos o la alteración del orden puede dar lugar a advertencias o intervención policial, aunque normalmente se prioriza la mediación.

2. Conducta inapropiada y alteración del orden

Bajo ordenanzas locales y la Ley de Policía, comportamientos que generen molestias graves, intimidación o altercados verbales pueden justificar la intervención de agentes, especialmente si afectan a otros usuarios.

3. Libertad de expresión vs. hostigamiento

Japón protege la libertad de expresión, pero los insultos directos, la intimidación o el discurso claramente hostil en espacios públicos pueden ser considerados conducta problemática, especialmente si derivan en conflicto.

4. Idioma y autoridad

No existe obligación legal de usar japonés, pero comunicarse en japonés con autoridades locales es habitual y socialmente aceptado, especialmente en contextos oficiales como controles policiales.



