 [kinenbi]  Tōji

Hoy el sol se despide temprano, y el hogar se vuelve refugio

📍Tōkyō | 22 de diciembre

El sol se levanta tímido y se despide antes de tiempo. Este 22 de diciembre de 2025, el archipiélago japonés entra oficialmente en 冬至（とうじ, Tōji）, el punto exacto del año en que el día es más corto y la noche se extiende como un silencio profundo. No es solo un fenómeno astronómico: es una fecha cargada de memoria, costumbre y un ritual colectivo de resistencia al invierno.

El 冬至 es el 22.º de los 二十四節気 (nijūshi sekki, los 24 términos solares), y marca el momento en que el sol alcanza su punto más bajo en el cielo del hemisferio norte. A partir de aquí, aunque el frío aún se intensifique, la luz comienza lentamente a regresar. Es el inicio simbólico del renacer.

Ya en el período Edo, el antiguo manual calendárico こよみ便覧 explicaba este día con una frase poética y precisa:

“El sol alcanza su límite hacia el sur, y el día llega a su máxima brevedad.”

En las casas, en los barrios y en los sento (baños públicos), el invierno se enfrenta con gestos sencillos pero cargados de sentido. Flotan yuzus amarillos en el agua caliente; en la mesa aparece la calabaza (kabocha); en algunas regiones se sirve okayu de azuki o se come konnyaku para “limpiar el cuerpo por dentro”. Tradiciones transmitidas desde hace siglos, no por superstición vacía, sino como una forma de cuidar el cuerpo y el ánimo cuando la oscuridad parece ganar terreno.

El 柚子湯 (yuzu-yu) no solo perfuma el aire: su aroma cítrico abre el pecho, calma la mente y simboliza la expulsión de enfermedades y desgracias. Entre bromas lingüísticas (湯治 tōji, curarse en aguas termales, y 冬至 tōji, el solsticio) y creencias populares, Japón convierte el frío en una experiencia compartida.

El invierno, aquí, no se combate. Se atraviesa juntos.

