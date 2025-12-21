[kinenbi] Enkyori renai no hi

Entre trenes y videollamadas: el ritual japonés del amor a distancia

📍Tōkyō | 21 de diciembre

Hay amores que no se miden en pasos, sino en días contados en silencio. Amores que aprenden a esperar, a confiar, a sobrevivir entre pantallas iluminadas en la madrugada.

El 21 de diciembre, Japón les da un nombre y un lugar en el calendario: Enkyori renai no hi (遠距離恋愛の, Día del Amor a Distancia).

La conmemoración fue propuesta por Ōiwa Kenichi, locutor de FM Nagano, aunque otra versión sitúa su origen en un “mito urbano” difundido por estudiantes de secundaria.

El número 1221 parece sencillo, pero encierra una verdad profunda. Dos “1” separados, cada uno en su orilla. Y entre ellos, los “22”: dos corazones que, aun lejos, logran acercarse. Es una fecha pensada para quienes aman sin poder tocar, para quienes convierten la ausencia en promesa.

No existe una definición exacta de lo que es una relación a distancia, porque cada historia tiene su propio mapa. A veces son prefecturas distintas, a veces una isla, a veces un trabajo que obliga a partir. Lo único común es esa sensación compartida: querer ver al otro y no poder hacerlo hoy.







Por eso este día se siente tan cercano a la Navidad. Porque muchos intentan verse antes, confirmar que el amor sigue intacto. En estaciones y aeropuertos, el 21 de diciembre se llena de escenas pequeñas y eternas: miradas que se reconocen entre la multitud, maletas olvidadas en el suelo, abrazos que duran un poco más de lo normal.

El Día del Amor a Distancia no celebra la separación. Celebra algo más frágil y más fuerte a la vez: la decisión diaria de seguir eligiéndose, incluso cuando el camino es largo.



