Brillo en redes, sombra legal: el caso que reabre el debate sobre influencers y responsabilidad

📍Tōkyō | 25 de diciembre

En Japón, donde el orden y las reglas son parte de la vida diaria, incluso el brillo de las redes sociales tiene límites muy claros.

Esta semana, la Oficina Nacional de Impuestos de Tokio dio a conocer un caso que ha sacudido al mundo digital: la influencer 宮崎麗果（Miyazaki Reika） fue denunciada penalmente por un presunto fraude fiscal de gran escala.

Según las autoridades, durante varios años se habrían ocultado ingresos y presentado gastos falsos, evitando el pago de impuestos por un monto cercano a 157 millones de yenes. En términos simples: mucho dinero que debía ir al Estado no fue declarado.

🌸 Contexto

En Japón, pagar impuestos no es solo una obligación legal, sino una responsabilidad moral.

El sistema es estricto, pero claro:

Si ganas dinero, debes declararlo .

Si usas una empresa, todo debe estar documentado de forma real .

Inventar recibos o gastos es considerado una falta grave.

En los últimos años, el gobierno japonés ha puesto especial atención a influencers, youtubers y negocios digitales, porque muchos generan grandes ingresos desde el celular, pero no siempre los manejan con la misma disciplina que una empresa tradicional.

⚖️ Marco legal

En Japón:

Ocultar ingresos o crear recibos falsos puede llevar a juicio penal , no solo a multas.

Cuando el monto es alto, el caso pasa de ser “administrativo” a criminal .

Las personas que ayudan a crear documentos falsos también son responsables.

Por eso, no solo la influencer fue denunciada, sino también colaboradores y directivos que habrían participado en el esquema.

Leyes vinculadas:

Ley del Impuesto Corporativo (法人税法) : sanciona la ocultación de ingresos y la contabilización de gastos inexistentes .

Ley del Impuesto al Consumo (消費税法) : penaliza declaraciones falsas o incompletas.

Responsabilidad penal : cuando el monto y la intencionalidad son elevados, el caso escala de lo administrativo a lo penal , con posibles penas de prisión y multas .

Coautoría y complicidad: directivos y colaboradores que faciliten recibos falsos o maniobras de encubrimiento pueden ser coacusados.

La propia investigada publicó en redes que presentará las correcciones necesarias y pagará los impuestos, una declaración que no impide la continuación del proceso penal si la fiscalía considera acreditada la intencionalidad.

🧠 La influencia real

Este caso deja una lección clara para extranjeros y japoneses por igual:

👉 En Japón, la fama no protege de la ley.

👉 El éxito digital exige responsabilidad real.

👉 Separar la vida personal del dinero de la empresa es fundamental.

La propia Miyazaki Reika publicó un mensaje diciendo que hará las correcciones necesarias y pagará los impuestos, pero eso no significa automáticamente que el caso termine.

Anexo

👩‍💻 ¿Quién es Miyazaki Reika?

Nacida el 3 de febrero de 1988, 宮崎麗果（Miyazaki Reika） ha construido una trayectoria marcada por la movilidad internacional, el emprendimiento y la visibilidad pública. Estudió Ciencia Política en la Universidad de Sofía, una formación poco común en el mundo del entretenimiento, que más tarde influiría en su perfil como empresaria y comunicadora.

Habla japonés e inglés a nivel bilingüe, y mantiene conversación en chino, francés y español, reflejo de una vida conectada con distintos países y culturas. En Instagram, donde suma alrededor de 476 mil seguidores (febrero de 2025), se convirtió en una figura de referencia dentro del ámbito del estilo de vida, la belleza y el bienestar.

🌍 Trayectoria y negocios

Su camino comenzó temprano: debutó como modelo a los 15 años y, a los 19, ya se movía dentro de círculos sociales internacionales en París. Con el paso del tiempo, dejó el foco exclusivo de la moda para adentrarse en el mundo empresarial.

A los 30 años, fundó su primera empresa de consultoría, y desde entonces ha desarrollado múltiples marcas propias, entre ellas:

GENiS , firma de cosmética

NUKA , línea de productos de baño

herbacie , marca de fitoterapia

Re; by Reinest, lencería

En 2023, junto a su esposo, inauguró un centro integral de bienestar en Ebisu, Tokio, consolidando su imagen como empresaria vinculada a la salud física y emocional.

📱 Actividad mediática e influencia

En redes sociales, su contenido mezcla belleza, salud, maternidad y mensajes de empoderamiento femenino. No se presenta solo como celebridad, sino como una mujer que trabaja, cría y emprende al mismo tiempo.

Ha sido imagen de campañas de moda, como su colaboración con MIESROHE, donde representó a la “mujer independiente, fuerte por dentro y consciente de sí misma”, un mensaje que conecta especialmente con mujeres jóvenes y madres trabajadoras en Japón.

👨‍👩‍👧‍👦 Vida personal

Está casada con 黒木啓司 (Kuroki Keiji), exintegrante del grupo EXILE, y es madre de varios hijos. Su vida familiar —mostrada con naturalidad en redes— ha sido destacada por medios japoneses por equilibrar maternidad y carrera profesional, un tema especialmente sensible en la sociedad japonesa actual.

📚 Publicaciones y presencia digital

En 2023, publicó su primer libro, que rápidamente se convirtió en best seller en Amazon Japón. Además, mantiene un blog activo en Ameba y comparte con frecuencia contenidos sobre estilo de vida, viajes y bienestar, reforzando su conexión diaria con su audiencia.

🧩 En resumen:



La historia de Miyazaki Reika es la de una mujer que pasó del modelaje juvenil al emprendimiento global, construyendo una imagen de éxito moderno basada en disciplina, visibilidad y marca personal, en un Japón donde la exposición pública también implica responsabilidad social y legal.

