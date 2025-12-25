Noticias Nippon

Crimen

[infurensā] Miyazaki Reika denunciada penalmente

Brillo en redes, sombra legal: el caso que reabre el debate sobre influencers y responsabilidad

📍Tōkyō | 25 de diciembre   

 En Japón, donde el orden y las reglas son parte de la vida diaria, incluso el brillo de las redes sociales tiene límites muy claros.
Esta semana, la Oficina Nacional de Impuestos de Tokio dio a conocer un caso que ha sacudido al mundo digital: la influencer 宮崎麗果（Miyazaki Reika） fue denunciada penalmente por un presunto fraude fiscal de gran escala.

Según las autoridades, durante varios años se habrían ocultado ingresos y presentado gastos falsos, evitando el pago de impuestos por un monto cercano a 157 millones de yenes. En términos simples: mucho dinero que debía ir al Estado no fue declarado.

 

🌸 Contexto

En Japón, pagar impuestos no es solo una obligación legal, sino una responsabilidad moral.
El sistema es estricto, pero claro:

  • Si ganas dinero, debes declararlo.

  • Si usas una empresa, todo debe estar documentado de forma real.

  • Inventar recibos o gastos es considerado una falta grave.

En los últimos años, el gobierno japonés ha puesto especial atención a influencers, youtubers y negocios digitales, porque muchos generan grandes ingresos desde el celular, pero no siempre los manejan con la misma disciplina que una empresa tradicional.

 

 

⚖️ Marco legal

En Japón:

  • Ocultar ingresos o crear recibos falsos puede llevar a juicio penal, no solo a multas.

  • Cuando el monto es alto, el caso pasa de ser “administrativo” a criminal.

  • Las personas que ayudan a crear documentos falsos también son responsables.

Por eso, no solo la influencer fue denunciada, sino también colaboradores y directivos que habrían participado en el esquema.

Leyes vinculadas:

  • Ley del Impuesto Corporativo (法人税法): sanciona la ocultación de ingresos y la contabilización de gastos inexistentes.

  • Ley del Impuesto al Consumo (消費税法): penaliza declaraciones falsas o incompletas.

  • Responsabilidad penal: cuando el monto y la intencionalidad son elevados, el caso escala de lo administrativo a lo penal, con posibles penas de prisión y multas.

  • Coautoría y complicidad: directivos y colaboradores que faciliten recibos falsos o maniobras de encubrimiento pueden ser coacusados.

La propia investigada publicó en redes que presentará las correcciones necesarias y pagará los impuestos, una declaración que no impide la continuación del proceso penal si la fiscalía considera acreditada la intencionalidad.

 

🧠 La influencia real

Este caso deja una lección clara para extranjeros y japoneses por igual:

👉 En Japón, la fama no protege de la ley.
👉 El éxito digital exige responsabilidad real.
👉 Separar la vida personal del dinero de la empresa es fundamental.

La propia Miyazaki Reika publicó un mensaje diciendo que hará las correcciones necesarias y pagará los impuestos, pero eso no significa automáticamente que el caso termine.

 

Anexo

👩‍💻 ¿Quién es Miyazaki Reika?

Nacida el 3 de febrero de 1988, 宮崎麗果（Miyazaki Reika） ha construido una trayectoria marcada por la movilidad internacional, el emprendimiento y la visibilidad pública. Estudió Ciencia Política en la Universidad de Sofía, una formación poco común en el mundo del entretenimiento, que más tarde influiría en su perfil como empresaria y comunicadora.

Habla japonés e inglés a nivel bilingüe, y mantiene conversación en chino, francés y español, reflejo de una vida conectada con distintos países y culturas. En Instagram, donde suma alrededor de 476 mil seguidores (febrero de 2025), se convirtió en una figura de referencia dentro del ámbito del estilo de vida, la belleza y el bienestar.

🌍 Trayectoria y negocios

Su camino comenzó temprano: debutó como modelo a los 15 años y, a los 19, ya se movía dentro de círculos sociales internacionales en París. Con el paso del tiempo, dejó el foco exclusivo de la moda para adentrarse en el mundo empresarial.

A los 30 años, fundó su primera empresa de consultoría, y desde entonces ha desarrollado múltiples marcas propias, entre ellas:

  • GENiS, firma de cosmética

  • NUKA, línea de productos de baño

  • herbacie, marca de fitoterapia

  • Re; by Reinest, lencería

En 2023, junto a su esposo, inauguró un centro integral de bienestar en Ebisu, Tokio, consolidando su imagen como empresaria vinculada a la salud física y emocional.

📱 Actividad mediática e influencia

En redes sociales, su contenido mezcla belleza, salud, maternidad y mensajes de empoderamiento femenino. No se presenta solo como celebridad, sino como una mujer que trabaja, cría y emprende al mismo tiempo.

Ha sido imagen de campañas de moda, como su colaboración con MIESROHE, donde representó a la “mujer independiente, fuerte por dentro y consciente de sí misma”, un mensaje que conecta especialmente con mujeres jóvenes y madres trabajadoras en Japón.

👨‍👩‍👧‍👦 Vida personal

Está casada con 黒木啓司 (Kuroki Keiji), exintegrante del grupo EXILE, y es madre de varios hijos. Su vida familiar —mostrada con naturalidad en redes— ha sido destacada por medios japoneses por equilibrar maternidad y carrera profesional, un tema especialmente sensible en la sociedad japonesa actual.

📚 Publicaciones y presencia digital

En 2023, publicó su primer libro, que rápidamente se convirtió en best seller en Amazon Japón. Además, mantiene un blog activo en Ameba y comparte con frecuencia contenidos sobre estilo de vida, viajes y bienestar, reforzando su conexión diaria con su audiencia.

🧩 En resumen:


La historia de Miyazaki Reika es la de una mujer que pasó del modelaje juvenil al emprendimiento global, construyendo una imagen de éxito moderno basada en disciplina, visibilidad y marca personal, en un Japón donde la exposición pública también implica responsabilidad social y legal.

©2025 NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

