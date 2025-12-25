Responsabilidad sin condena: el modelo japonés que obliga a dimitir a los directivos

📍Aichi | 25 de diciembre

En la mañana del 24, Tokai Television Broadcasting anunció la renuncia de su presidente del consejo Kojima Hiroshi, efectiva desde el día 23, tras la publicación de un informe de una comisión investigadora que examinó una acusación de acoso sexual difundida por la prensa semanal.

El documento concluye que no se acreditó acoso sexual conforme a los estándares internos y legales; sin embargo, subraya que “la conducta fue extremadamente inapropiada”, una calificación que pesó políticamente en la cúpula de la empresa y precipitó la salida del directivo.

En conferencia de prensa, el presidente ejecutivo Hayashi Yasutaka ofreció disculpas públicas y afirmó que, aunque no hubo reconocimiento formal de acoso, la actuación del entonces presidente no fue aceptable para un gestor de un medio público. Como gesto de responsabilidad, anunció la devolución voluntaria del 20% de su salario mensual durante tres meses.

La controversia se originó tras un reportaje de Shūkan Shinchō en noviembre, que describía reuniones sociales con una empleada. La comisión sostuvo que esas comidas no constituyeron per se un acto inapropiado ni se probaron expresiones o conductas tipificables como acoso, pero remarcó que el comportamiento careció de prudencia y sensibilidad, incompatible con el estándar exigible a la alta dirección.

🔎 Contexto

Tolerancia cero y gobernanza : En Japón, los grandes medios han reforzado sus protocolos de compliance tras una década de escándalos corporativos. La vara para ejecutivos es hoy más alta que el mínimo legal .

Reputación y confianza : Para una televisora regional con alcance nacional, la percepción pública importa tanto como la letra fría del informe.

Zona gris: El caso ilustra un patrón frecuente: no hay acoso acreditado, pero sí conductas impropias que erosionan la legitimidad del liderazgo.

⚖️ Marco legal

1️⃣ ¿Existe una ley contra el acoso sexual en Japón?

👉 Sí.

Japón cuenta con leyes que obligan a las empresas a prevenir y actuar frente al acoso, especialmente en el trabajo.

La base legal es la Ley de Medidas Integrales de Promoción de Políticas Laborales

（労働施策総合推進法 – Rōdō shisaku sōgō suishin-hō).

Esta ley exige que las empresas:

Prevengan el acoso sexual (性的嫌がらせ / セクハラ)

Previenan el abuso de poder (power harassment)

Tengan mecanismos de denuncia interna

Investiguen los casos de forma adecuada

2️⃣ ¿Cómo define Japón el acoso sexual?

Según las guías oficiales del Ministerio de Trabajo japonés:

🔹 Acoso sexual es:

Cualquier conducta de carácter sexual no deseada que cause

• incomodidad

• desventaja laboral

• o un ambiente de trabajo hostil

Ejemplos claros:

Comentarios sexuales no solicitados

Contacto físico indebido

Invitaciones insistentes con connotación sexual

Uso de la posición jerárquica para presionar

3️⃣ ¿Por qué en este caso “no hubo acoso legal”?

Porque la comisión investigadora concluyó que:

No se probó que hubiera lenguaje o actos sexuales claros

No se demostró que la empleada sufriera daño laboral directo

Las reuniones sociales (comidas) no cruzaron el umbral legal

👉 Por eso, legalmente no se reconoció “acoso sexual”.

4️⃣ Entonces, ¿por qué hubo consecuencias?

Aquí entra algo muy importante en Japón 👇

🧭 Responsabilidad ética y empresarial

En Japón:

No todo se juzga solo por la ley

Los directivos tienen una responsabilidad moral y social mayor

Un comportamiento “legal pero inapropiado” puede justificar: Renuncia Reducción salarial Pérdida de cargos



Especialmente en:

Medios de comunicación

Empresas públicas o influyentes

Cargos de alto nivel

👉 Por eso el informe dijo:

“No fue acoso, pero la conducta fue extremadamente inapropiada”

Y eso sí es suficiente para perder el cargo.

5️⃣ ¿Es normal que alguien renuncie sin ser condenado?

👉 Sí, en Japón es bastante común, sobre todo en altos cargos.

Esto se basa en:

Preservar la confianza pública

Proteger la imagen de la empresa

Asumir responsabilidad aunque no haya delito

Es lo que se llama:

🟦 責任を取る (sekinin o toru) = “asumir responsabilidad”

🧑‍💼 ¿Quién es Kojima Hiroshi?

Kojima Hiroshi es un ejecutivo japonés del sector de medios de comunicación, conocido por haber desarrollado toda su carrera profesional dentro de Tokai Television Broadcasting, una importante televisora regional con sede en Nagoya, afiliada a la red nacional Fuji Television Network.

Durante décadas, fue considerado un perfil clásico de directivo japonés: discreto, técnico y formado dentro de la propia empresa.

📌 Perfil básico

Nombre: 小島 浩資 (Kojima Hiroshi)

Fecha de nacimiento: 16 de diciembre de 1958

Edad: 66 años (en 2025)

Lugar de origen: Prefectura de Aichi, Japón

Formación: Ingeniero, graduado en la Universidad Tecnológica de Nagoya (名古屋工業大学) en 1981

📺 Trayectoria profesional en Tokai TV

Kojima ingresó a Tokai TV recién graduado, comenzando en el área de ventas y relaciones con anunciantes. Desde allí, fue ascendiendo de manera constante durante más de 30 años, ocupando cargos clave en la estructura de la empresa:

2011: Director de la oficina de Tokio

2015: Responsable de planificación corporativa

2017: Ejecutivo sénior con funciones regionales

2019: Presidente y CEO de Tokai TV

Junio de 2025: Presidente del Consejo (会長)

Su carrera es vista como un ejemplo de ascenso interno “desde abajo”, algo muy valorado en la cultura empresarial japonesa.

📊 Participación en otros medios

Además de Tokai TV, Kojima también fue miembro del consejo en varias empresas clave del sector mediático japonés, entre ellas:

フジテレビジョン (Fuji TV)

中日新聞社 (Chunichi Shimbun)

ビデオリサーチ (Video Research)

共同テレビジョン (Kyodo Television)

Esto refleja su peso e influencia dentro del ecosistema mediático japonés, especialmente en la región de Chūbu (centro de Japón).

⚠️ Contexto reciente

Antes de su renuncia como presidente del consejo, Kojima era percibido como un ejecutivo veterano y de perfil tradicional. Sin embargo, tras un reportaje de prensa y una investigación interna, dejó el cargo debido a una conducta considerada inapropiada, aunque no se confirmó legalmente acoso sexual.

El caso marcó el final de una larga carrera construida dentro de la misma empresa, y se convirtió en un ejemplo de cómo en Japón la responsabilidad ética puede pesar tanto como la legal.

Anexo

📰 ¿Qué reportó el semanario?

El semanario 週刊新潮 (Shūkan Shinchō), conocido en Japón por su periodismo sensacional pero influyente, publicó en noviembre un artículo sobre el entonces presidente de Tokai TV, Kojima Hiroshi.

📌 Contenido principal del reportaje

Según la revista:

El directivo habría tenido comidas y encuentros privados con una empleada mujer .

Estos encuentros fueron presentados como inapropiados dada la diferencia de poder jerárquico entre ambos.

El semanario sugirió que la situación podía encajar en un caso de acoso sexual , o al menos en un comportamiento problemático .

El reportaje planteó dudas sobre si la empleada pudo sentirse presionada debido a la posición del directivo.

⚠️ Importante:

El semanario no presentó pruebas concluyentes de actos sexuales, sino que puso el foco en la relación de poder y la impropiedad del comportamiento.

🔍 ¿Qué NO afirmó explícitamente la revista?

Para entender bien el caso, es clave aclarar lo que no dijo:

❌ No afirmó de forma definitiva que hubiera contacto físico sexual .

❌ No probó que hubiera comentarios sexuales explícitos .

❌ No demostró un daño laboral directo (despido, castigo, degradación).

👉 Por eso, legalmente, el caso quedó en una zona gris.

🧭 ¿Por qué el reportaje fue tan importante entonces?

En Japón:

Que un semanario nacional publique una acusación así obliga a la empresa a reaccionar .

Aunque sea prensa sensacional, ignorarla daña gravemente la imagen corporativa .

Especialmente cuando se trata de: Un alto directivo Una empresa de medios Un tema sensible como el acoso



Por eso Tokai TV:

Creó una comisión investigadora independiente Investigó los hechos Publicó un informe Aceptó la renuncia del presidente

📝 En síntesis

📌 El semanario no probó acoso sexual, pero sí denunció una relación y conductas inapropiadas entre un alto directivo y una empleada. Esa denuncia encendió la alarma, llevó a una investigación interna y terminó con la renuncia del directivo, aunque legalmente no se reconociera acoso.

