[yoronchōsa] Menos regalos, menos fiestas

Del brillo al silencio: por qué la Navidad ya no convoca a todos

📍Tokyo / 25 de diciembre

La Navidad de 2025 en Japón avanza en silencio. No hay estruendo de villancicos ni euforia de consumo: hay cálculo, prudencia y, en muchos casos, indiferencia.

Según un estudio difundido por la firma de investigación de mercado Intēji (インテージ), el tamaño del mercado navideño caerá un 6% interanual, hasta 7.274 billones de yenes, un retroceso que vuelve a poner sobre la mesa un fenómeno más profundo: el distanciamiento de los eventos estacionales.

La encuesta —realizada entre el 19 y el 25 de noviembre a 5.000 personas de 15 a 79 años en todo el país— dibuja un cambio cultural nítido.

A la pregunta sobre planes para Navidad, el 54% respondió “no tengo planes”, tres puntos porcentuales más que el año anterior. Las conductas tradicionalmente asociadas a la fecha también retroceden: comprar regalos (incluido para uno mismo) bajó al 26%, y celebrar una fiesta en casa cayó al 24%.

Entre quienes sí planean algo, el presupuesto medio se mantiene casi sin cambios en 16.418 yenes, señal de que el problema no es solo cuánto se gasta, sino si se decide participar. Las razones del “no” lo confirman: 31% dice no tener interés o hábito; 16% prefiere ahorrar y no gastar. Para Inteige, el enfriamiento se explica por menor interés de los jóvenes en rituales estacionales y por el impacto persistente del encarecimiento de la vida.

Más que una Navidad barata, Japón encara una Navidad opcional: una fecha que ya no ordena el calendario emocional de amplios sectores, especialmente de las generaciones jóvenes, que priorizan experiencias individuales, ahorro o simplemente la normalidad cotidiana.

⚖️ Marco legal y económico

No existe regulación específica que incentive o proteja el consumo navideño en Japón; la fecha es cultural y comercial, no festiva oficial.

El consumo estacional se ve afectado por políticas macroeconómicas (inflación importada, costos energéticos, salarios reales) y por cambios socioculturales (menor ritualización, digitalización del ocio).

Las empresas ajustan campañas bajo leyes generales de comercio y publicidad, sin estímulos fiscales estacionales específicos.

🧠 Claves del cambio

Menos ritual, más elección personal: la Navidad deja de ser “obligatoria”.

Juventud pragmática: menos apego a eventos estacionales tradicionales.

Presión de precios: aun con presupuesto estable entre quienes celebran, crece la decisión de no participar.

