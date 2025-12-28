Sismo frente a Taiwán genera preocupación pero no daños en Okinawa

📍 Tōkyō / 28 de diciembre

Un fuerte movimiento telúrico se registró en las primeras horas de este domingo. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta tras detectar un sismo con epicentro en las proximidades de Taiwán, el cual impactó principalmente al archipiélago de Okinawa.

Intensidad Observada por Regiones y Ciudades

El sismo alcanzó una intensidad máxima de 3 en la escala japonesa Shindo (que mide el grado de movimiento en la superficie y su impacto en las estructuras). A continuación, se detallan las zonas afectadas de mayor a menor intensidad:

Shindo 3 (Nivel de Intensidad 3)

Esta intensidad fue sentida ampliamente en las islas más occidentales de la prefectura de Okinawa:

• Isla Ishigaki: Ciudad de Ishigaki (sectores de Shinmachi).

• Isla Yonaguni: Localidades de Kubura y áreas cercanas al ayuntamiento.

• Isla Iriomote: Específicamente en el pueblo de Taketomi (zona de Kuroshima).

Shindo 2 (Nivel de Intensidad 2)

• Ishigaki: Tonoshiro, Hirakubo y Maezato.

• Taketomi: Ohara, Hateruma y áreas de la escuela primaria Uehara.

• Yonaguni: Sector de Sonai.

Shindo 1 (Nivel de Intensidad 1)

• Ciudad de Miyakojima: Sectores de Hirara Shimosato, Gusukube, Ikema e Irabu.

• Villa de Tarama: Localidad de Shiokawa.

• Ishigaki: Zonas de Arakawa e Ibaruma.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles réplicas en la región, aunque hasta el momento no se reportan daños materiales de consideración ni víctimas personales.











Detalles del Evento Sísmico

• Hora local: 00:06 horas del 28 de diciembre de 2025.

• Magnitud estimada: 6.7 en la escala de Richter.

• Localización del epicentro: Cerca de Taiwán (24.7° N, 122.1° E).

• Profundidad: Aproximadamente 40 km.

• Alerta de Tsunami: No existe peligro de tsunami. Aunque la JMA indicó que podrían presentarse ligeras variaciones en el nivel del mar en las costas japonesas, se ha confirmado que no representan riesgo de daños.

Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo

Prepárese para Réplicas: Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse. Prevención de Incendios: Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas (válvula).

Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.

Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea. Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura. Evalúe los Daños y la Seguridad Personal: Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisión para obtener información oficial. Descarte rumores.

No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.

Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.

Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.

Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo

Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.

Si está conduciendo: Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.

Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)

Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.

Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.

Kit de Emergencia: Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales: Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días. Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas). Radio portátil y linterna con baterías. Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.



Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.

