Nuevo sismo en la región de Aso genera preocupación
📍 Tōkyō / 29 de diciembre
La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que a las 07:35 de la mañana se registró un terremoto de magnitud 4,0 con epicentro en la región de Aso, prefectura de Kumamoto.
La profundidad estimada fue de unos 10 km y la máxima intensidad observada fue de Shindo 3 en la escala sísmica japonesa.
🔔 La JMA aclaró que no existe peligro de tsunami.
📊 Intensidades observadas
🔶 Shindo 3 — sacudida perceptible, pero sin daños severos esperados
Prefectura de Kumamoto
- Aso-shi (阿蘇市)
- Ubuyama-mura (産山村)
- Minami-Aso-mura (南阿蘇村)
(Zonas específicas: Ichinomiya, Yamakusa, Nakamatsu, etc.)
🔷 Shindo 2 — temblor ligero
Kumamoto
- Kikuchi-shi
- Aso-shi (otras áreas)
- Minami-Oguni-machi
- Oguni-machi
- Takamori-machi
- Minami-Aso (otras zonas)
Fukuoka
- Yame-shi (矢部村)
Oita
- Taketa-shi
- Bungo-Ōno-shi
- Kokonoe-machi
🔹 Shindo 1 — leve vibración
Kumamoto
- Distritos de Kumamoto-shi
- Tamana-shi
- Yamaga-shi
- Kōshi-shi
- Mashiki, Ōzu, Kikuyō, Nishihara
- Yamato-machi
…entre otros puntos.
Fukuoka
- Ōmuta, Kurume, Yanagawa, Iizuka
- Miyama, Okimachi, Akamura, Miyako
Oita
- Ōita-shi
- Nakatsu, Hita, Saiki
- Tsukumi
- Yufu
- Kusu
Saga
- Yoshinogari, Kamimine, Miyaki
Miyazaki
- Nobeoka
- Kobayashi
- Saito
- Kawaminami
- Tsuno
- Kadogawa
- Morozuka
- Misato
- Takachiho
✅ Balance y recomendaciones
📍 Epicentro
- Kumamoto — Región de Aso (熊本県阿蘇地方)
- Latitud: 33.0°N
- Longitud: 131.1°E
- Profundidad: ~10 km
- Magnitud: 4.0
- No hay riesgo de tsunami.
- No se han reportado daños graves hasta el momento.
- La JMA continúa monitoreando la actividad sísmica.
- Se recomienda a la población revisar medidas básicas de seguridad y asegurar objetos inestables en el hogar.
Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo
-
Prepárese para Réplicas: Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse.
-
Prevención de Incendios:
-
Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas(válvula).
-
Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.
-
Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea.
-
-
Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura.
-
Evalúe los Daños y la Seguridad Personal:
-
Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisión para obtener información oficial. Descarte rumores.
-
No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.
-
Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.
-
Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.
-
Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo
-
Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.
-
Si está conduciendo: Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.
Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)
-
Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.
-
Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.
-
Kit de Emergencia: Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales:
-
Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días.
-
Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas).
-
Radio portátil y linterna con baterías.
-
Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.
-
Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.
De interés…
Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.
NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.
