Nuevo sismo en la región de Aso genera preocupación

📍 Tōkyō / 29 de diciembre

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que a las 07:35 de la mañana se registró un terremoto de magnitud 4,0 con epicentro en la región de Aso, prefectura de Kumamoto.

La profundidad estimada fue de unos 10 km y la máxima intensidad observada fue de Shindo 3 en la escala sísmica japonesa.

🔔 La JMA aclaró que no existe peligro de tsunami.

📊 Intensidades observadas

🔶 Shindo 3 — sacudida perceptible, pero sin daños severos esperados

Prefectura de Kumamoto

Aso-shi (阿蘇市)

Ubuyama-mura (産山村)

Minami-Aso-mura (南阿蘇村)

(Zonas específicas: Ichinomiya, Yamakusa, Nakamatsu, etc.)

🔷 Shindo 2 — temblor ligero

Kumamoto

Kikuchi-shi

Aso-shi (otras áreas)

Minami-Oguni-machi

Oguni-machi

Takamori-machi

Minami-Aso (otras zonas)

Fukuoka

Yame-shi (矢部村)

Oita

Taketa-shi

Bungo-Ōno-shi

Kokonoe-machi



🔹 Shindo 1 — leve vibración

Kumamoto

Distritos de Kumamoto-shi

Tamana-shi

Yamaga-shi

Kōshi-shi

Mashiki, Ōzu, Kikuyō, Nishihara

Yamato-machi

…entre otros puntos.

Fukuoka

Ōmuta, Kurume, Yanagawa, Iizuka

Miyama, Okimachi, Akamura, Miyako

Oita

Ōita-shi

Nakatsu, Hita, Saiki

Tsukumi

Yufu

Kusu

Saga

Yoshinogari, Kamimine, Miyaki

Miyazaki

Nobeoka

Kobayashi

Saito

Kawaminami

Tsuno

Kadogawa

Morozuka

Misato

Takachiho

✅ Balance y recomendaciones

📍 Epicentro

Kumamoto — Región de Aso (熊本県阿蘇地方)

Latitud: 33.0°N

Longitud: 131.1°E

Profundidad: ~10 km

Magnitud: 4.0

No hay riesgo de tsunami.

No se han reportado daños graves hasta el momento.

La JMA continúa monitoreando la actividad sísmica.

Se recomienda a la población revisar medidas básicas de seguridad y asegurar objetos inestables en el hogar.

Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo

Prepárese para Réplicas: Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse. Prevención de Incendios: Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas (válvula).

Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.

Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea. Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura. Evalúe los Daños y la Seguridad Personal: Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisión para obtener información oficial. Descarte rumores.

No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.

Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.

Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.

Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo

Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.

Si está conduciendo: Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.

Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)

Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.

Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.

Kit de Emergencia: Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales: Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días. Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas). Radio portátil y linterna con baterías. Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.



Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



