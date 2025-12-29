Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Sismos

[jishin jōhō] Kumamoto se estremece con intensidad 3

PorNoticiasNippon

Dic 29, 2025 #Agencia Meteorológica de Japón, #Aso, #Kumamoto, #Noticias Nippon, #noticiasdejapón, #sismo, #terremoto, #tsunami, #地震情報, #気象庁, #熊本県阿蘇地方

Nuevo sismo en la región de Aso genera preocupación

📍 Tōkyō / 29 de diciembre

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que a las 07:35 de la mañana se registró un terremoto de magnitud 4,0 con epicentro en la región de Aso, prefectura de Kumamoto.

La profundidad estimada fue de unos 10 km y la máxima intensidad observada fue de Shindo 3 en la escala sísmica japonesa.

🔔 La JMA aclaró que no existe peligro de tsunami.

 

 

📊 Intensidades observadas

🔶  Shindo 3 — sacudida perceptible, pero sin daños severos esperados

Prefectura de Kumamoto

  • Aso-shi (阿蘇市)
  • Ubuyama-mura (産山村)
  • Minami-Aso-mura (南阿蘇村)

(Zonas específicas: Ichinomiya, Yamakusa, Nakamatsu, etc.)

 

🔷 Shindo 2 — temblor ligero

Kumamoto

  • Kikuchi-shi
  • Aso-shi (otras áreas)
  • Minami-Oguni-machi
  • Oguni-machi
  • Takamori-machi
  • Minami-Aso (otras zonas)

Fukuoka

  • Yame-shi (矢部村)

Oita

  • Taketa-shi
  • Bungo-Ōno-shi
  • Kokonoe-machi


🔹 Shindo 1 — leve vibración

Kumamoto

  • Distritos de Kumamoto-shi
  • Tamana-shi
  • Yamaga-shi
  • Kōshi-shi
  • Mashiki, Ōzu, Kikuyō, Nishihara
  • Yamato-machi
    …entre otros puntos.

Fukuoka

  • Ōmuta, Kurume, Yanagawa, Iizuka
  • Miyama, Okimachi, Akamura, Miyako

Oita

  • Ōita-shi
  • Nakatsu, Hita, Saiki
  • Tsukumi
  • Yufu
  • Kusu

Saga

  • Yoshinogari, Kamimine, Miyaki

Miyazaki

  • Nobeoka
  • Kobayashi
  • Saito
  • Kawaminami
  • Tsuno
  • Kadogawa
  • Morozuka
  • Misato
  • Takachiho

 

 Balance y recomendaciones

📍 Epicentro

  • Kumamoto — Región de Aso (熊本県阿蘇地方)
  • Latitud: 33.0°N
  • Longitud: 131.1°E
  • Profundidad: ~10 km
  • Magnitud: 4.0
  • No hay riesgo de tsunami.
  • No se han reportado daños graves hasta el momento.
  • La JMA continúa monitoreando la actividad sísmica.
  • Se recomienda a la población revisar medidas básicas de seguridad y asegurar objetos inestables en el hogar.

 

Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo

  1. Prepárese para Réplicas: Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse.

  2. Prevención de Incendios:

    • Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas(válvula).

    • Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.

    • Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea.

  3. Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura.

  4. Evalúe los Daños y la Seguridad Personal:

    • Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisión para obtener información oficial. Descarte rumores.

    • No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.

    • Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.

    • Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.

Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo

  • Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.

  • Si está conduciendo: Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.

Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)

  • Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.

  • Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.

  • Kit de Emergencia: Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales:

    • Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días.

    • Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas).

    • Radio portátil y linterna con baterías.

    • Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.

Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.

 

De interés…

 

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

 

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.


©2025 NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Sismos

[jishin jōhō] Islas Tokara se estremecen con intensidad 3

Dic 29, 2025 NoticiasNippon
Sismos

[jishin jōhō] Okinawa se estremece con intensidad 3

Dic 28, 2025 NoticiasNippon
Sismos

[jishin jōhō] Aomori se estremece con intensidad 3

Dic 26, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Efemérides

 [kinenbi] Niku no hi  

2025-12-29 NoticiasNippon No hay comentarios
Sismos

[jishin jōhō] Islas Tokara se estremecen con intensidad 3

2025-12-29 NoticiasNippon No hay comentarios
Sismos

[jishin jōhō] Kumamoto se estremece con intensidad 3

2025-12-29 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

[tenki yohō] Lunes muy invernal

2025-12-29 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.