📍 Tōkyō / 26 de diciembre

Un sismo de magnitud 5.6 sacudió la región norte de Japón en las primeras horas de este viernes 26 de diciembre. Según el reporte oficial de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el evento ocurrió a las 01:17 horas, con epicentro en las aguas frente a la costa este de la prefectura de Aomori (41.2°N, 142.6°E).

El movimiento telúrico tuvo una profundidad focal de 40 kilómetros. A pesar de la intensidad y la ubicación oceánica, las autoridades confirmaron de inmediato que no existe riesgo de tsunami para las costas japonesas.

Intensidad y Alcance por Regiones

El sismo alcanzó una intensidad máxima de 3 en la escala japonesa Shindo (que mide el movimiento en superficie), afectando a cuatro prefecturas principales:

• Prefectura de Aomori: Fue la zona con mayor número de localidades bajo intensidad 3, incluyendo la ciudad de Hachinohe y los municipios de Noheji, Shichinohe, Rokunohe, Oirase, Higashidori, Gonohe y Nanbu.

• Prefectura de Iwate: Se reportó intensidad 3 en la capital, Morioka, así como en Hanamaki, Kitakami, Hachimantai, Shiwa y Yahaba.

• Prefectura de Hokkaido: El temblor se sintió con fuerza en el sur de la isla, específicamente en la ciudad de Hakodate.

• Prefectura de Miyagi: La localidad de Tome también registró intensidad 3.

Impacto en otras ciudades

El sismo fue perceptible de forma más leve (Intensidad 1 y 2) en un radio muy extenso que abarcó desde Sapporo en el norte, pasando por las prefecturas de Akita y Yamagata, hasta llegar a la prefectura de Fukushima en el sur.

Hasta el momento, no se han reportado daños estructurales de gravedad ni heridos, aunque las autoridades instan a la población a mantenerse alerta ante posibles réplicas durante las próximas horas.

Ficha técnica del sismo

• Fecha y Hora: 26 de diciembre de 2025, 01:17 JST.

• Magnitud: 5.6

• Profundidad: 40 km.

• Intensidad Máxima: 3 (Escala JMA).

• Alerta de Tsunami: Ninguna.

Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo

Prepárese para Réplicas: Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse. Prevención de Incendios: Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas (válvula).

Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.

Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea. Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura. Evalúe los Daños y la Seguridad Personal: Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisión para obtener información oficial. Descarte rumores.

No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.

Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.

Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.

Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo

Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.

Si está conduciendo: Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.

Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)

Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.

Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.

Kit de Emergencia: Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales: Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días. Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas). Radio portátil y linterna con baterías. Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.



Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.

