Un sacudón temprano inquieta a las remotas islas en Kagoshima
📍 Tōkyō / 29 de diciembre
La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que a las 07:51 de la mañana se registró un sismo de magnitud 3.3 con epicentro frente a las islas Tokara a una profundidad aproximada de 20 km.
La máxima intensidad observada fue de 震度３ (Shindo 3).
👉 La JMA confirmó que este sismo no genera peligro de tsunami.
📍 Zonas donde más se sintió el sismo
(ordenadas de mayor a menor intensidad)
🔴 Intensidad 震度３（Shindo 3）
Prefectura de Kagoshima
- 鹿児島県十島村（Toshima-mura／Islas Tokara）
- 悪石島（Akusekijima）
- No se reportaron otras zonas con intensidad igual o superior a Shindo 1 fuera de este municipio insular.
📰 Contexto y calma para la población
Aunque el sismo fue relativamente moderado y superficial, los movimientos se sintieron con claridad en las pequeñas comunidades insulares de Tokara. Las autoridades meteorológicas insisten en que no hay riesgo de tsunami, por lo que llaman a la calma, aunque recuerdan a la población mantener las medidas básicas de prevención sísmica.
🧭 Datos técnicos clave
- Hora del sismo: 07:51 (hora local de Japón)
- Epicentro: Frente a las islas Tokara
- Coordenadas: 29.4° N / 129.4° E
- Profundidad: ~20 km
- Magnitud: M3.3
- Máxima intensidad: Shindo 3 en Toshima-mura (Akusekijima)
- Tsunami: ❌ No hay peligro
Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo
-
Prepárese para Réplicas: Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse.
-
Prevención de Incendios:
-
Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas(válvula).
-
Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.
-
Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea.
-
-
Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura.
-
Evalúe los Daños y la Seguridad Personal:
-
Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisión para obtener información oficial. Descarte rumores.
-
No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.
-
Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.
-
Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.
-
Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo
-
Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.
-
Si está conduciendo: Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.
Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)
-
Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.
-
Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.
-
Kit de Emergencia: Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales:
-
Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días.
-
Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas).
-
Radio portátil y linterna con baterías.
-
Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.
-
Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.
De interés…
Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.
NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.
