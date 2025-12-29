Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Sismos

[jishin jōhō] Islas Tokara se estremecen con intensidad 3

PorNoticiasNippon

Dic 29, 2025 #Agencia Meteorológica de Japón, #Islas Tokara, #Noticias Nippon, #noticiasdejapón, #sismo, #terremoto, #Tokara rettō kinkai, #tsunami, #トカラ列島近海, #地震情報, #気象庁

Un sacudón temprano inquieta a las remotas islas en Kagoshima

📍 Tōkyō / 29 de diciembre

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que a las 07:51 de la mañana se registró un sismo de magnitud 3.3 con epicentro frente a las islas Tokara a una profundidad aproximada de 20 km.

La máxima intensidad observada fue de 震度３ (Shindo 3).

👉 La JMA confirmó que este sismo no genera peligro de tsunami.

 

📍 Zonas donde más se sintió el sismo

(ordenadas de mayor a menor intensidad)

🔴 Intensidad 震度３（Shindo 3）

Prefectura de Kagoshima

  • 鹿児島県十島村（Toshima-mura／Islas Tokara）
    • 悪石島（Akusekijima）
  • No se reportaron otras zonas con intensidad igual o superior a Shindo 1 fuera de este municipio insular.

 

📰 Contexto y calma para la población

Aunque el sismo fue relativamente moderado y superficial, los movimientos se sintieron con claridad en las pequeñas comunidades insulares de Tokara. Las autoridades meteorológicas insisten en que no hay riesgo de tsunami, por lo que llaman a la calma, aunque recuerdan a la población mantener las medidas básicas de prevención sísmica.

 

 

🧭 Datos técnicos clave

  • Hora del sismo: 07:51 (hora local de Japón)
  • Epicentro: Frente a las islas Tokara
  • Coordenadas: 29.4° N / 129.4° E
  • Profundidad: ~20 km
  • Magnitud: M3.3
  • Máxima intensidad: Shindo 3 en Toshima-mura (Akusekijima)
  • Tsunami: ❌ No hay peligro

 

Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo

  1. Prepárese para Réplicas: Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse.

  2. Prevención de Incendios:

    • Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas(válvula).

    • Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.

    • Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea.

  3. Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura.

  4. Evalúe los Daños y la Seguridad Personal:

    • Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisión para obtener información oficial. Descarte rumores.

    • No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.

    • Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.

    • Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.

Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo

  • Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.

  • Si está conduciendo: Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.

Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)

  • Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.

  • Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.

  • Kit de Emergencia: Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales:

    • Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días.

    • Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas).

    • Radio portátil y linterna con baterías.

    • Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.

Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.

 

De interés…

 

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

 

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.


©2025 NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Sismos

[jishin jōhō] Kumamoto se estremece con intensidad 3

Dic 29, 2025 NoticiasNippon
Sismos

[jishin jōhō] Okinawa se estremece con intensidad 3

Dic 28, 2025 NoticiasNippon
Sismos

[jishin jōhō] Aomori se estremece con intensidad 3

Dic 26, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Efemérides

 [kinenbi] Niku no hi  

2025-12-29 NoticiasNippon No hay comentarios
Sismos

[jishin jōhō] Islas Tokara se estremecen con intensidad 3

2025-12-29 NoticiasNippon No hay comentarios
Sismos

[jishin jōhō] Kumamoto se estremece con intensidad 3

2025-12-29 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

[tenki yohō] Lunes muy invernal

2025-12-29 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.