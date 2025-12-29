Un sacudón temprano inquieta a las remotas islas en Kagoshima

📍 Tōkyō / 29 de diciembre

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que a las 07:51 de la mañana se registró un sismo de magnitud 3.3 con epicentro frente a las islas Tokara a una profundidad aproximada de 20 km.

La máxima intensidad observada fue de 震度３ (Shindo 3).

👉 La JMA confirmó que este sismo no genera peligro de tsunami.

📍 Zonas donde más se sintió el sismo

(ordenadas de mayor a menor intensidad)

🔴 Intensidad 震度３（Shindo 3）

Prefectura de Kagoshima

鹿児島県十島村（Toshima-mura／Islas Tokara） 悪石島（Akusekijima）



No se reportaron otras zonas con intensidad igual o superior a Shindo 1 fuera de este municipio insular.

📰 Contexto y calma para la población

Aunque el sismo fue relativamente moderado y superficial, los movimientos se sintieron con claridad en las pequeñas comunidades insulares de Tokara. Las autoridades meteorológicas insisten en que no hay riesgo de tsunami, por lo que llaman a la calma, aunque recuerdan a la población mantener las medidas básicas de prevención sísmica.

🧭 Datos técnicos clave

Hora del sismo: 07:51 (hora local de Japón)

Epicentro: Frente a las islas Tokara

Coordenadas: 29.4° N / 129.4° E

Profundidad: ~20 km

Magnitud: M3.3

Máxima intensidad: Shindo 3 en Toshima-mura (Akusekijima)

Tsunami: ❌ No hay peligro

Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo

Prepárese para Réplicas: Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse. Prevención de Incendios: Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas (válvula).

Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.

Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea. Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura. Evalúe los Daños y la Seguridad Personal: Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisión para obtener información oficial. Descarte rumores.

No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.

Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.

Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.

Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo

Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.

Si está conduciendo: Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.

Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)

Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.

Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.

Kit de Emergencia: Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales: Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días. Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas). Radio portátil y linterna con baterías. Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.



Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



