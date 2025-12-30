Sismo de 5.6 frente a Amami — sensación fuerte y sin daños
📍 Tōkyō / 30 de diciembre
A las 17:12 hora local se registró un terremoto de magnitud 5.6 con epicentro frente a la costa de Amami Ōshima al sur del archipiélago nipón.
El sismo fue de profundidad muy superficial, lo que explica que se sintiera con claridad en las islas Amami y zonas del norte de Okinawa.
La máxima intensidad observada fue de 震度４ (Shindo 4).
👉 La Agencia Meteorológica de Japón confirma que no existe peligro de tsunami.
📍 Dónde se sintió con mayor fuerza
🔶 Shindo 4 — Intensidad fuerte
Prefectura de Kagoshima (sur de Amami)
•Tokunoshima（徳之島町）
•Amagi（天城町）
•Isen（伊仙町）
📌 Observatorios con Shindo 4:
Tokunoshima-chō Kamezu＊ / Amagi-chō Hiradono＊ / Isen-chō Isen＊
🔷 Shindo 3 — Intensidad moderada
Prefectura de Kagoshima (norte de Amami)
•Setouchi（瀬戸内町）
•Wadomari（和泊町）
•China（知名町）
📌 Puntos registrados (ejemplos):
Setouchi-chō (Kakeshima, Yoroshima, Kakeromajima)
Amagi-chō Atobe
Wadomari-chō Kunigami / Wadomari
Chūgoku -chō Serikaku
🟡 Shindo 2 — Leve pero perceptible
Kagoshima
•Amami City (Naze, Kasari, Sumiyō)
•Tōshima Village (Akusekijima)
•Yamato, Uken, Tatsugō
•Kikai
•Yoron（与論町）
Okinawa
•Nago（名護市）
•Uruma（うるま市）
•Kunigami（国頭村）
•Motobu（本部町）
•Onna（恩納村）
•Nishihara（西原町）
•Iheya（伊平屋村）
⚪ Shindo 1 — Muy ligero
Kagoshima
•Tatsugō-chō Yairi
•Yoron-chō Mugiya
Okinawa
•Naha (ciudad y aeropuerto)
•Nago (otras zonas urbanas)
•Okinawa
•Uruma
•Nanjo
•Ogimi
•Higashi
•Yomitan
•Chatan
•Nakagusuku
•Zamami
•Izena
•Yaese
…entre otros puntos
ℹ️ Resumen técnico
•Hora del sismo: 30 de diciembre, 17:12 JST
•Epicentro: Mar cercano a Amami Ōshima
•Magnitud:M5.6
•Profundidad:muy superficial
•Máxima intensidad:Shindo 4
•Tsunami:No hay riesgo
Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo
-
Prepárese para Réplicas:Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse.
-
Prevención de Incendios:
-
Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas(válvula).
-
Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.
-
Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea.
-
-
Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura.
-
Evalúe los Daños y la Seguridad Personal:
-
Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisiónpara obtener información oficial. Descarte rumores.
-
No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.
-
Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.
-
Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.
-
Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo
-
Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.
-
Si está conduciendo:Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.
Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)
-
Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.
-
Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.
-
Kit de Emergencia:Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales:
-
Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días.
-
Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas).
-
Radio portátil y linterna con baterías.
-
Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.
-
Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.
