Sismo de 5.6 frente a Amami — sensación fuerte y sin daños

📍 Tōkyō / 30 de diciembre

A las 17:12 hora local se registró un terremoto de magnitud 5.6 con epicentro frente a la costa de Amami Ōshima al sur del archipiélago nipón.

El sismo fue de profundidad muy superficial, lo que explica que se sintiera con claridad en las islas Amami y zonas del norte de Okinawa.

La máxima intensidad observada fue de 震度４ (Shindo 4).

👉 La Agencia Meteorológica de Japón confirma que no existe peligro de tsunami.

📍 Dónde se sintió con mayor fuerza

🔶 Shindo 4 — Intensidad fuerte

Prefectura de Kagoshima (sur de Amami)

•Tokunoshima（徳之島町）

•Amagi（天城町）

•Isen（伊仙町）

📌 Observatorios con Shindo 4:

Tokunoshima-chō Kamezu＊ / Amagi-chō Hiradono＊ / Isen-chō Isen＊

🔷 Shindo 3 — Intensidad moderada

Prefectura de Kagoshima (norte de Amami)

•Setouchi（瀬戸内町）

•Wadomari（和泊町）

•China（知名町）

📌 Puntos registrados (ejemplos):

Setouchi-chō (Kakeshima, Yoroshima, Kakeromajima)

Amagi-chō Atobe

Wadomari-chō Kunigami / Wadomari

Chūgoku -chō Serikaku

🟡 Shindo 2 — Leve pero perceptible

Kagoshima

•Amami City (Naze, Kasari, Sumiyō)

•Tōshima Village (Akusekijima)

•Yamato, Uken, Tatsugō

•Kikai

•Yoron（与論町）

Okinawa

•Nago（名護市）

•Uruma（うるま市）

•Kunigami（国頭村）

•Motobu（本部町）

•Onna（恩納村）

•Nishihara（西原町）

•Iheya（伊平屋村）

⚪ Shindo 1 — Muy ligero

Kagoshima

•Tatsugō-chō Yairi

•Yoron-chō Mugiya

Okinawa

•Naha (ciudad y aeropuerto)

•Nago (otras zonas urbanas)

•Okinawa

•Uruma

•Nanjo

•Ogimi

•Higashi

•Yomitan

•Chatan

•Nakagusuku

•Zamami

•Izena

•Yaese

…entre otros puntos

ℹ️ Resumen técnico

•Hora del sismo: 30 de diciembre, 17:12 JST

•Epicentro: Mar cercano a Amami Ōshima

•Magnitud:M5.6

•Profundidad:muy superficial

•Máxima intensidad:Shindo 4

•Tsunami:No hay riesgo

Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo

Prepárese para Réplicas:Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse. Prevención de Incendios: Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas (válvula).

Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.

Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea. Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura. Evalúe los Daños y la Seguridad Personal: Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisión para obtener información oficial. Descarte rumores.

No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.

Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.

Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.

Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo

Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.

Si está conduciendo:Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.

Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)

Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.

Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.

Kit de Emergencia: Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales: Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días. Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas). Radio portátil y linterna con baterías. Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.



Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



©2025 NoticiasNippon