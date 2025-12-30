Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Sismos

[jishin jōhō] Amami se estremece con intensidad 4

Sismo de 5.6 frente a Amami — sensación fuerte y sin daños

📍 Tōkyō / 30 de diciembre

A las 17:12 hora local se registró un terremoto de magnitud 5.6 con epicentro frente a la costa de Amami Ōshima al sur del archipiélago nipón.

El sismo fue de profundidad muy superficial, lo que explica que se sintiera con claridad en las islas Amami y zonas del norte de Okinawa.

La máxima intensidad observada fue de 震度４ (Shindo 4).

👉 La Agencia Meteorológica de Japón confirma que no existe peligro de tsunami.

 

📍 Dónde se sintió con mayor fuerza

🔶 Shindo 4 — Intensidad fuerte

Prefectura de Kagoshima (sur de Amami)

•Tokunoshima（徳之島町）

•Amagi（天城町）

•Isen（伊仙町）

📌 Observatorios con Shindo 4:

Tokunoshima-chō Kamezu＊ / Amagi-chō Hiradono＊ / Isen-chō Isen＊

 

🔷 Shindo 3 — Intensidad moderada

Prefectura de Kagoshima (norte de Amami)

•Setouchi（瀬戸内町）

•Wadomari（和泊町）

•China（知名町）

📌 Puntos registrados (ejemplos):

Setouchi-chō (Kakeshima, Yoroshima, Kakeromajima)

Amagi-chō Atobe

Wadomari-chō Kunigami / Wadomari

Chūgoku -chō Serikaku

 

🟡 Shindo 2 — Leve pero perceptible

Kagoshima

•Amami City (Naze, Kasari, Sumiyō)

•Tōshima Village (Akusekijima)

•Yamato, Uken, Tatsugō

•Kikai

•Yoron（与論町）

Okinawa

•Nago（名護市）

•Uruma（うるま市）

•Kunigami（国頭村）

•Motobu（本部町）

•Onna（恩納村）

•Nishihara（西原町）

•Iheya（伊平屋村）

 

⚪ Shindo 1 — Muy ligero

Kagoshima

•Tatsugō-chō Yairi

•Yoron-chō Mugiya

Okinawa 

•Naha (ciudad y aeropuerto)

•Nago (otras zonas urbanas)

•Okinawa

•Uruma

•Nanjo

•Ogimi

•Higashi

•Yomitan

•Chatan

•Nakagusuku

•Zamami

•Izena

•Yaese

…entre otros puntos

 

ℹ️ Resumen técnico

•Hora del sismo: 30 de diciembre, 17:12 JST

•Epicentro: Mar cercano a Amami Ōshima

•Magnitud:M5.6

•Profundidad:muy superficial

•Máxima intensidad:Shindo 4

•Tsunami:No hay riesgo

 

 

 

Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo

  1. Prepárese para Réplicas:Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse.

  2. Prevención de Incendios:

    • Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas(válvula).

    • Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.

    • Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea.

  3. Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura.

  4. Evalúe los Daños y la Seguridad Personal:

    • Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisiónpara obtener información oficial. Descarte rumores.

    • No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.

    • Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.

    • Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.

Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo

  • Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.

  • Si está conduciendo:Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.

Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)

  • Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.

  • Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.

  • Kit de Emergencia:Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales:

    • Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días.

    • Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas).

    • Radio portátil y linterna con baterías.

    • Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.

Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.

 

De interés…

 

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

 

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.


©2025 NoticiasNippon

 

Por NoticiasNippon

