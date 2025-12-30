[ongaku] Revelación del año: HANA

HANA brilla antes del Kōhaku: lágrimas, gratitud y victoria en los Japan Record Awards

📍Tōkyō | 30 de diciembre

La gala anual del 第67回 輝く！日本レコード大賞 (67 Japan Record Awards), uno de los premios musicales más prestigiosos de Japón, dejó un momento cargado de emoción: el galardón a “Mejor Nuevo Artista” fue para el grupo femenino HANA. La ceremonia, transmitida en directo, confirmó el rápido ascenso del septeto en la escena pop japonesa, a solo horas de su esperada participación en el Kōhaku Uta Gassen del 31 de diciembre.

Al anunciar la presentadora Kawaguchi Haruna el nombre de HANA, las siete integrantes no pudieron contener las lágrimas. “Es un honor enorme recibir este premio tan especial. Gracias de corazón”, expresaron entre emoción, subrayando su gratitud hacia el equipo que las acompaña y a su fandom HONEYs, a quienes dedicaron el reconocimiento. Poco después, interpretaron “Blue Jeans” visiblemente conmovidas, en una actuación que mezcló técnica, vulnerabilidad y agradecimiento.

¿Quienes son?

HANA —integrado por CHIKA, NAOKO, JISOO, YURI, MOMOKA, KOHARU y MAHINA— nació del concurso “No No Girls”, organizado por el sello BMSG, presidido por SKY-HI, con la artista ちゃんみな (Chanmina) como productora.

El proyecto se convirtió en fenómeno social: la final en el K-Arena Yokohama superó las 560.000 conexiones simultáneas y dominó tendencias en X. Tras su pre-debut en enero de 2025 con “Drop” y su debut oficial en abril con “ROSE”, encadenaron éxitos como “Burning Flower”, “Blue Jeans”, “BAD LOVE” y “My Body”, además de recibir premios como Forbes 30 Under 30 Japan 2025 y Best Jeanist 2025.

También lideraron la clasificación de nuevos artistas por ventas de Oricon en 2025. En la categoría de nuevos artistas también fueron nominados CUTIE STREET, SHOW-WA & MATSURI y BOYNEXTDOOR, pero finalmente fue HANA quien se quedó con el máximo reconocimiento.

©NoticiasNippon