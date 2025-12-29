Cliente con antecedentes de impago, detenido por ataque con arma blanca en Tokio

📍Tokyo | 29 de diciembre

Una mujer de unos 30 años, gerente de un salón de estética en el barrio de Takadanobaba (Shinjuku, Tokio), fue atacada a plena luz del día con un arma blanca dentro del edificio donde trabaja. La víctima recibió al menos cuatro heridas en el pecho y la espalda, pero fue trasladada al hospital consciente y su vida no corre peligro, según informó la Policía Metropolitana de Tokio.

El presunto agresor, Zhu Xinyong (朱莘容) de 35 años y nacionalidad china, fue detenido horas después bajo sospecha de intento de asesinato. De acuerdo con la investigación, tras el ataque tomó un taxi hacia la estación JR Shinjuku y posteriormente viajó en tren hasta la zona de Makuhari Hongo, en Chiba. Fue localizado alrededor de las 21:30 en un restaurante de comida rápida, vestido con la misma ropa que llevaba durante el ataque. Allí fue asegurado por los agentes sin resistencia.

La policía señaló que el detenido había sido cliente del local desde agosto de 2025 y que existían antecedentes de disputas por impago de servicios, lo que pudo derivar en tensiones previas. También investigan si hubo una posible espera o acecho previo (待ち伏せ) al momento del ataque.

Durante el interrogatorio, Zhu respondió en japonés únicamente: «Me acojo al silencio».

La policía continúa analizando las imágenes de seguridad y reconstruyendo los movimientos del sospechoso para esclarecer el móvil del crimen.

⚖️ Marco legal — ¿Qué implica el cargo de “tentativa de homicidio” en Japón?

El caso se investiga bajo la figura de 殺人未遂罪 (satsujin misui-zai) — intento de homicidio, regulada por el Código Penal japonés (刑法).

🔹 Artículo 199 — Homicidio:

Castiga con pena de muerte o prisión indefinida o temporal a quien cause la muerte de otra persona.

🔹 Artículo 203 — Tentativa de homicidio:

La tentativa es punible cuando existe clara intención de matar, aunque la víctima sobreviva.

En la práctica, la tentativa puede derivar en penas de cárcel prolongadas, dependiendo de factores como:

intención demostrable

premeditación

gravedad de las lesiones

uso de arma blanca

peligro social generado

Además, podrían sumarse otros delitos, como:

portación ilegal de arma blanca

allanamiento (si aplica)

lesiones físicas graves

⚠️ Vale recordar que el sospechoso no es legalmente culpable hasta que haya sentencia firme.

🧭 Contexto social y humano

Este tipo de ataques en zonas urbanas y transitadas impactan fuertemente en la sensación de seguridad pública en Japón, un país generalmente percibido como seguro. Comerciantes y residentes de Takadanobaba expresaron preocupación, especialmente por tratarse de un incidente diurno en un edificio comercial.

Anexo

¿Qué servicios brinda un esute-ten?

En Japón, un エステ店 (esute-ten) es lo que en español llamamos salón de estética o spa de belleza. No son clínicas ni centros médicos: su objetivo principal es el cuidado cosmético y la relajación. Ofrecen sobre todo tratamientos faciales para mejorar la piel, masajes estéticos corporales —como drenaje linfático o masajes relajantes— y terapias reductoras o modeladoras con equipos cosméticos, además de depilación, cuidado de pestañas y cejas, y en algunos casos manicura o pedicura.

Es importante recordar que, por ley en Japón, los procedimientos médicos solo pueden realizarlos médicos o personal certificado. Por eso, los tratamientos en un エステ店 (esute-ten) son no invasivos y cosméticos, a diferencia de una clínica dermatológica (皮膚科) o cirugía estética (美容外科). Suelen estar orientados a mejorar la apariencia y el bienestar, no a tratar enfermedades.

El público habitual son mayoritariamente mujeres, aunque cada vez más hombres utilizan estos servicios, especialmente para depilación y cuidado de la piel. Los locales suelen tener un ambiente tranquilo, elegante y muy enfocado en la experiencia del cliente, con atención cuidada al detalle para crear una sensación de calma y relajación.

¿Incluye sexo?



Es importante dejar claro que un エステ店 (esute-ten) no incluye servicios sexuales ni insinuaciones de ese tipo. Cualquier contacto sexual está fuera del servicio y puede ir contra las normas del establecimiento o derivar en problemas legales. Incluso cuando el local se promocione como “relajación” o “men’s esthetic（メンズエステ）”, el marco legal y operativo sigue siendo el de un negocio de estética, no el de entretenimiento para adultos.

En Japón existe otra categoría aparte llamada 風俗店 (fūzoku-ten), que corresponde a negocios de entretenimiento para adultos y opera bajo una regulación distinta. No deben confundirse con los salones de estética.

Por ello, al acudir a un エステ店 (editen-ten) se espera trato profesional, respeto al personal y evitar cualquier insinuación sexual, ya que la finalidad es únicamente el cuidado estético y el bienestar no sexual.

©2025 NoticiasNippon