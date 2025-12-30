Noticias Nippon

Crimen

[gōtō jiken] Robo violento en vivienda de Ibaraki

Dic 30, 2025

Extranjeros irrumpen de noche y huyen con 2 millones de yenes

📍Ibaraki / 30 de diciembre

La noche del 29 de diciembre, en la ciudad de Koga, dos hombres irrumpieron por una ventana en una vivienda de dos pisos ubicada en el distrito de Nakata Shinden. Según informó la policía, los sospechosos —descritos como hombres extranjeros— ingresaron alrededor de las 11:30 p.m., cuando el residente, un hombre de nacionalidad srilanquesa de 40 años, dormía en el primer piso.

Los asaltantes lo habrían amenazado con un arma blanca, exigiendo dinero. Tras intimidarlo, lograron sustraer aproximadamente 2 millones de yenes en efectivo  y huyeron del lugar. Fue una vecina quien llamó al 110 reportando que “entraron ladrones y hay una persona herida”.

La policía está investigando el caso como robo con violencia y continúa la búsqueda de los dos sospechosos, que permanecen prófugos.

Las autoridades también analizan posibles vínculos con otros robos domiciliarios ocurridos en la región, aunque por ahora no se ha confirmado relación directa. Se solicita a los residentes mantener cerraduras reforzadas y reportar cualquier movimiento sospechoso.

 

⚖️ Marco legal

El delito se investiga bajo la figura de 強盗 (gōtō) — robo con violencia o intimidación, regulado por el Código Penal de Japón:

  • Artículo 236 – Robo con violencia o amenazas
    • Quien sustrae bienes usando violencia o intimidación puede enfrentar
    • penas de 5 a 20 años de prisión.

Si se confirma el uso de arma blanca, la pena puede agravarse.

Si la víctima resultara con lesiones, también podría aplicarse:

  • Artículo 240 – Robo con lesiones
    • Sanción: mínimo 6 años de prisión (en adelante).

Al tratarse de una intrusión en vivienda, también puede verse involucrado:

  • Artículo 130 – Allanamiento de morada

Además, si los sospechosos son extranjeros, la investigación penal es idéntica para nacionales y no nacionales. Solo en caso de condena firme podrían considerarse sanciones migratorias adicionales.

