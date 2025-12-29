Atacante escapa tras apuñalar varias veces a una mujer

📍Tokyo | 29 de diciembre

Un violento incidente conmocionó este lunes al barrio de Takadanobaba, en el distrito de Shinjuku (Tokio), cuando una mujer de unos 30 años fue atacada con un arma blanca en plena vía pública. El hecho ocurrió alrededor de las 12:15 del mediodía, cuando la víctima caminaba por la calle y, al cruzarse con un hombre, este la habría agredido repentinamente, causándole heridas en el pecho y otras partes del cuerpo.

La mujer fue trasladada de inmediato a un hospital. Fuentes policiales señalan que estaba consciente al momento del traslado, lo que ha llevado alivio parcial a la comunidad, aunque la gravedad de las lesiones aún está bajo evaluación médica.

El agresor, descrito como un hombre vestido con ropa oscura y que actuó solo, se dio a la fuga tras el ataque. La Policía Metropolitana de Tokio mantiene un amplio operativo en la zona y analiza cámaras de seguridad para dar con su paradero.

Según las primeras investigaciones, existe la posibilidad de que agresor y víctima se conocieran previamente, aunque esta hipótesis continúa bajo verificación.

Las autoridades han pedido a los vecinos mantener la calma pero estar atentos, y comunicarse con la policía ante cualquier información relevante.

⚖️ Marco legal — ¿Cómo se investiga y sanciona un caso así en Japón?

En Japón, un ataque con arma blanca en la vía pública constituye un delito grave bajo la legislación penal:

Posibles cargos:

傷害 (Delito de lesiones – Art. 204 del Código Penal): si no hay intención comprobada de matar.

殺人未遂 (Intento de homicidio – Art. 199 y tentativa del 43): si la fiscalía considera que hubo intención de causar la muerte.

La tentativa de homicidio puede implicar penas severas que incluyen prisión prolongada (años de cárcel), dependiendo de la motivación, el daño causado y si existe premeditación.

Además:

Portar un arma blanca en espacios públicos sin justificación puede violar la Ley de Control de Armas de Fuego y Espadas (銃刀法) .

Si se confirma que el sospechoso huyó, puede sumarse el agravante de fuga tras cometer delito.

La policía seguirá el proceso estándar:

Identificación del sospechoso (cámaras, testigos, registros). Emisión de orden de arresto. Interrogatorio y recolección de pruebas. Remisión a la fiscalía para formalizar cargos.

🛡️ Seguridad ciudadana — Recomendaciones básicas

Sin alarmismo, pero con prudencia:

Evitar zonas acordonadas mientras continúe la investigación.

Reportar cualquier detalle útil (sin exponerse).

En Japón, el número de emergencias es 110 (policía).

AMPLIACIÓN

(15:33 horas) El lunes 29, alrededor de las 12:10 del mediodía, una mujer de unos 30 años fue **apuñalada dentro de un edificio de apartamentos en la zona de Takadanobaba, en Shinjuku.

Según la Policía Metropolitana de Tokio, la víctima —empleada de un salón de estética del inmueble— fue atacada en el pasillo del segundo piso por un hombre que ella identificó como cliente del local.

La mujer sufrió múltiples heridas en la parte superior del cuerpo, pero permanece consciente. El agresor, un hombre de unos 30 años, delgado, de aprox. 175 cm, vestía gorra, pantalón y chaqueta negros, llevaba mochila negra y huyó a pie.

La policía investiga el caso como intento de asesinato y continúa la búsqueda del sospechoso.

©2025 NoticiasNippon