El suelo se movió con violencia: el sismo se sintió desde Kansai hasta Kyūshu

Tōkyō / 6 de enero

A las 10:18 de la mañana del martes, el oeste de Japón vivió un golpe sísmico claro y contundente, de esos que no se “discuten” con el cuerpo: se sienten. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) estimó un sismo de magnitud 6.2, con hipocentro somero (aprox. 10 km) en Shimane (zona oriental), un tipo de profundidad que suele traducirse en sacudidas fuertes cerca del epicentro, con movimientos secos y rápidos que sacan a la gente de la rutina en segundos.

La JMA confirmó además: no hay preocupación de tsunami.

El foco informativo, por intensidad, se concentró en el corredor del mar de Japón (región San’in).

La máxima intensidad observada fue Shindo 5+, reportada en Tottori (parte occidental) y Shimane (parte oriental).

En Tottori, los puntos más fuertes incluyeron Sakaiminato, Hino y Kofu (Shindo 5+).

Muy cerca, el cinturón urbano y residencial de Yonago y alrededores sintió Shindo 5-, junto con Hiezu, Nanbu, Hoki y Nichinan.

Del lado de Shimane, la sacudida subió a Shindo 5+ en Matsue y Yasugi, mientras Unnan registró Shindo 5-.

Esta combinación (M6.2 + 10 km + 5+) suele ser la receta para escenas típicas: vajilla sonando, estanterías vibrando, lámparas oscilando y personas buscando instintivamente un punto seguro.

A partir de ahí, el temblor se abrió como abanico por el oeste del país.

En Shindo 4, ya suficiente para asustar, mover objetos y dificultar caminar con normalidad, entraron múltiples bloques regionales:

Tottori centro:

Kurayoshi, Yurihama, Hokuei, Daisen.

Shimane oeste / Oki:

Hamada, Izumo, Oda, Okuizumo, Kawamoto, Onan, Ama.

Okayama (norte y sur):

Okayama (zonas norte y sur), Kurashiki, Kasaoka, Ibara, Niimi, Maniwa, Asakuchi, Hayashima, Satosho, Yakage, Shinjo.

Hiroshima (norte, sureste y suroeste):

Desde Hiroshima (zona Aki) hasta Fukuyama, Onomichi, Mihara, Takehara, Shobara, Etajima, Fuchu, Kitahiroshima, Osakikamijima, Jinsekikogen, entre otros.

Shikoku:

Kagawa (por ejemplo Takamatsu, Marugame, Sakaide, Kanonji, Mitoyo, Tadotsu)

y Ehime (por ejemplo Matsuyama, Imabari, Shikokuchuo, Toon, Kamijima).

En Shindo 3, el mapa ya habla de un temblor “regional” en serio.

Se reportó en:

Tottori este: Tottori-shi, Chizu, Yazu, Kotoura

Kyoto: Nagaokakyo, Kyotango, Yosano

Osaka norte: Konohana, Nishiyodogawa, Yodogawa, Toyonaka, Takatsuki, Daito, Minoh, Settsu

Hyogo: Himeji, Nishinomiya, Ashiya, Toyooka, Ako, Tamba, Awaji, Tatsuno, Kamigori

También llegó a Yamaguchi (Yamaguchi-shi, Hagi, Iwakuni, Yanai, Shunan, Suo-Oshima),

Tokushima (Tokushima-shi, Naruto, Komatsushima, Yoshinogawa),

Kochi (Kochi-shi y varios municipios),

y hasta el norte de Kyushu:

Fukuoka: Yanagawa, Nakama, Mizumaki, Onga

Saga: Kanzaki, Kamimine, Miyaki, Shiroishi

Oita: Himeshima

Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo

Prepárese para Réplicas:Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse. Prevención de Incendios: Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas (válvula).

Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.

Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea. Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura. Evalúe los Daños y la Seguridad Personal: Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisión para obtener información oficial. Descarte rumores.

No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.

Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.

Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.

Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo

Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.

Si está conduciendo:Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.

Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)

Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.

Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.

Kit de Emergencia: Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales: Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días. Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas). Radio portátil y linterna con baterías. Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.



Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



