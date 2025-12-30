[ongaku] Mrs. GREEN APPLE logra el “tri”

Historia pura! Mrs. GREEN APPLE logra tres Recōdo Taisho seguidos

📍Tōkyō | 30 de diciembre

En una gala transmitida en vivo la noche del martes, el prestigioso 『第67回 輝く！日本レコード大賞』(Japan Record Awards) coronó a Mrs. GREEN APPLE como gran ganador del año gracias a su tema 「ダーリン」 (Darling). Con este reconocimiento, la banda alcanza un logro histórico: tres premios consecutivos, tras haber triunfado anteriormente con 「ケセラセラ」 (Que será, qué será en 2023) y 「ライラック」 (Rairakku en 2024). Es la primera vez que una banda obtiene el galardón máximo tres años seguidos.

Al anunciarse el premio, los tres integrantes —大森元貴 (Oomori Motoki), 若井滉斗 (Wakai Hiroto) y 藤澤涼架 (Fujisawa Ryoka)— se pusieron de pie y realizaron una profunda reverencia.

Con emoción contenida, Wakai expresó:

“En este décimo aniversario, hemos podido continuar gracias al apoyo de tantísimas personas.”

Fujisawa añadió su gratitud por poder seguir creando música, mientras que Oomori reflexionó sobre el peso del tricampeonato:

“El significado de ganar tres veces seguidas es enorme. Continuaremos haciendo música con sinceridad.”

🎵 Una década marcada por evolución y resiliencia

Formados en 2013, Mrs. GREEN APPLE debutó oficialmente en 2015. Tras una pausa anunciada en 2020 para cerrar su “Fase 1”, el grupo regresó en 2022 inaugurando su “Fase 2”, consolidándose como uno de los nombres más influyentes del pop-rock japonés actual.

En los últimos años acumularon hitos notables:

✔ Debut en el Kōhaku Uta Gassen (2023)

✔ Premio Artista del Año en los Japan Gold Disc Awards 2025

✔ Premio a Mejor Canción Principal en los Japan Academy Awards

✔ Gira de cinco domos en 2025, reuniendo a 550 mil personas

Además, en el ranking anual Oricon 2025, lideraron por segundo año consecutivo la categoría digital, superando los 100 mil millones de yenes en ventas —un récord histórico en Japón.

🔮 Mirando hacia la “Fase 3”

La banda ya confirmó que en octubre de 2025 comenzará la transición hacia la “Fase 3”, con la intención —según Oomori— de “cuidar lo construido, respetar el presente del grupo y seguir creciendo con coherencia artística.”

