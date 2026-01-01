[takaichi sanae] Entre memoria y desafío

Del recuerdo a la acción: Takaichi promete un Japón más fuerte para la próxima generación

📍Tokyo / 1 de enero

En el arranque de 2026, la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, ofreció un mensaje a la nación marcado por la memoria histórica y la incertidumbre global. El discurso coincidió con una fecha simbólica: se cumple exactamente un siglo desde el inicio de la Era Shōwa (1926–1989), uno de los periodos más intensos y transformadores de la historia moderna de Japón.

Takaichi abrió su reflexión recordando un poema del emperador Shōwa recitado al inicio de su reinado, en el que meditaba sobre los cambios en las montañas como metáfora de un tiempo convulso. Para la primera ministra, esa imagen poética anticipaba los enormes desafíos que atravesó Japón en aquella era: la guerra, la derrota, la reconstrucción y el espectacular crecimiento económico de la posguerra.

La mandataria, dijo, Japón vuelve a enfrentar transformaciones profundas. Entre ellas, destacó tres:

la caída de la población, a la que definió como una “emergencia silenciosa”

el fin de décadas de deflación y la actual subida de precios que golpea a los hogares

el entorno de seguridad más complejo del periodo de posguerra

En paralelo, subrayó que el orden internacional libre y abierto “está tambaleándose”, mientras aumentan el autoritarismo y la incertidumbre política y económica en el mundo.

Desde que asumió el cargo en octubre pasado, Takaichi afirmó que su gabinete ha trabajado con determinación para reforzar la economía, aliviar la ansiedad ciudadana y recuperar el protagonismo diplomático de Japón. En particular, resaltó la aprobación del presupuesto suplementario para mitigar el impacto de la inflación, así como su intensa agenda internacional que incluyó cumbres con Estados Unidos, ASEAN, APEC y el G20.

Sin embargo, advirtió que el trabajo apenas comienza y los retos siguen acumulándose.

Citó la frase del intelectual japonés Okakura Tenshin —“La historia guarda los secretos del futuro”—, para vincular los desafíos actuales con la experiencia de la generación que atravesó la Era Shōwa. Takaichi pidió no temer al cambio y aseguró que impulsará reformas “decisivas”.

También dirigió un mensaje a los jóvenes y a los recién nacidos que heredarán el país: dijo querer que mantengan la fe en el futuro de Japón. Enfatizó que la generación actual tiene la responsabilidad histórica de entregar a las próximas un archipiélago más fuerte y próspero.

Finalmente, hizo un compromiso solemne:

“Me comprometo este Año Nuevo a fortalecer Japón y devolver la esperanza a nuestro país”.

Cerró su discurso deseando que 2026 sea un año lleno de felicidad para todos los ciudadanos.

