[kaigo shokuin] Japón apuesta por dignificar el cuidado

Aumento salarial histórico para el personal de enfermería y asistencia

📍Tōkyō | 24 de diciembre

La administración de la primera ministra Takaichi Sanae ha decidido dar un paso clave para sostener uno de los pilares más frágiles de su sistema social: el cuidado de personas mayores y con discapacidad. Según confirmaron fuentes oficiales este 22 de diciembre, el Ejecutivo definió una política para elevar los salarios del personal de cuidado (介護職員) en hasta 19.000 yenes mensuales a partir del año fiscal 2026.

La medida no se limita únicamente a los centros de atención para adultos mayores. También los trabajadores de instalaciones de bienestar para personas con discapacidad recibirán un mejoramiento de trato salarial equivalente, buscando corregir una brecha histórica en un sector caracterizado por altas exigencias físicas y emocionales, pero bajos ingresos.

En un Japón que envejece aceleradamente, donde la demanda de cuidadores crece más rápido que la oferta, esta decisión refleja una señal política clara: sin mejores salarios, no hay sostenibilidad del sistema de cuidados. El aumento busca frenar la rotación laboral, atraer nuevos trabajadores —incluidos extranjeros— y evitar el colapso silencioso de residencias y centros asistenciales que ya operan al límite.

⚖️ Marco legal y administrativo

Base institucional: la política se enmarca en las reformas impulsadas por el sistema de Seguro de Cuidado de Largo Plazo (介護保険制度) , administrado bajo la supervisión del 厚生労働省 .

Instrumento clave: el aumento se implementará mediante la mejora de subsidios públicos y ajustes en las tarifas de servicios de cuidado , que luego se traducen en salarios.

Alcance: ✔️ Personal de residencias de adultos mayores ✔️ Personal de servicios de cuidado domiciliario ✔️ Trabajadores de centros de bienestar para personas con discapacidad

Calendario: aplicación prevista para el año fiscal 2026 (abril 2026 – marzo 2027) .

Naturaleza del aumento: no es automático para todos los contratos, pero el Estado financiará el margen necesario para que los operadores trasladen la mejora al salario.

👉 Para trabajadores extranjeros en Japón, esto no cambia el tipo de visa, pero sí mejora las condiciones económicas reales, especialmente para quienes poseen estatus de 技能実習, 特定技能, o visas laborales vinculadas al sector de cuidados.

🧠 Contexto clave

Japón enfrenta un déficit estructural de cuidadores .

El salario promedio del sector ha sido inferior al promedio nacional , pese a la alta carga laboral.

Sin mejoras, muchos centros corrían riesgo de cierres o reducción de servicios.

Este aumento es, en la práctica, una inversión en cohesión social, no solo una política salarial.

