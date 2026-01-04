[bōei] Trayectorias irregulares y tensión

Sin daños, pero con advertencia: Japón refuerza vigilancia

📍Tōkyō | 4 de enero

La mañana avanzaba con normalidad en Japón cuando, entre las 7 y las 8 de hoy domingo, las alarmas silenciosas de la seguridad regional volvieron a activarse. Corea del Norte lanzó al menos dos misiles balísticos desde su costa occidental hacia el este, en dirección al mar de Japón, en una demostración que volvió a tensar el equilibrio de la región.

El primer misil, disparado alrededor de las 7:54, alcanzó una altura máxima de unos 50 km y recorrió aproximadamente 900 km. Apenas once minutos después, a las 8:05, un segundo proyectil siguió una trayectoria similar, con unos 950 km de alcance. Ambos habrían volado en trayectorias irregulares, un detalle que preocupa especialmente a los analistas por la dificultad que supone su detección e intercepción.

Según el gobierno japonés, los misiles cayeron fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país, en aguas del mar de Japón. No se han confirmado daños ni víctimas, pero se emitieron avisos inmediatos a aeronaves y embarcaciones que navegaban en la zona. La información fue elevada sin demora al primer ministro, y el Centro de Gestión de Crisis de la Oficina del Gabinete activó su sala de respuesta para coordinar a todas las agencias implicadas.

Mientras Japón, Estados Unidos y Corea del Sur continúan el análisis conjunto de los datos, el mensaje político es claro: se trata de una acción que amenaza la paz y la seguridad regional e internacional, y que vuelve a colocar a la península coreana en el centro de la preocupación global.

🌊 ¿Qué es la Zona Económica Exclusiva (ZEE)?

La Zona Económica Exclusiva (ZEE) es una franja del mar adyacente a la costa de un país donde ese Estado tiene derechos especiales para explotar y gestionar los recursos, aunque no es mar territorial.

En términos simples:

👉 no es “mar soberano”, pero sí es “mar económico”.

📏 ¿Hasta dónde llega?

Se extiende hasta 200 millas náuticas (unos 370 km ) desde la costa.

Más allá de la ZEE se considera alta mar, donde ningún país tiene derechos exclusivos.

⚖️ ¿Qué derechos tiene el Estado en su ZEE?

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), el país ribereño puede:

🐟 Explotar recursos naturales

Pesca, gas, petróleo, minerales y energía marina.

🔬 Autorizar investigaciones científicas marinas .

⚡ Producir energía (viento, mareas, corrientes).

🛡️ Proteger el medio marino.

⚠️ Importante: otros países sí pueden navegar o volar sobre la ZEE sin permiso, siempre que no exploten recursos.

🇯🇵 ¿Por qué la ZEE es clave para Japón?

Para Japón, la ZEE es vital porque:

Japón es un país insular con una de las ZEE más grandes del mundo .

Protege zonas de pesca esenciales y rutas marítimas estratégicas .

Cualquier misil, barco militar o actividad hostil cerca de su ZEE eleva el nivel de alerta, aunque no haya violación directa del territorio.

👉 Por eso, cuando el gobierno dice que un misil cayó “fuera de la ZEE”, significa que no se vulneraron los derechos económicos japoneses, aunque la amenaza sigue siendo grave desde el punto de vista de la seguridad.

🧭 Diferencia rápida con otras zonas marítimas

Mar territorial (hasta 12 millas): soberanía casi total, como si fuera territorio nacional.

ZEE (hasta 200 millas): derechos económicos exclusivos, pero navegación libre.

Alta mar: sin control exclusivo de ningún país.

⚖️ Marco legal y diplomático

Violación del derecho internacional : Japón considera que estos lanzamientos infringen resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU , que prohíben a Corea del Norte realizar pruebas con misiles balísticos.

Responsabilidad del Estado : El uso de misiles balísticos, incluso sin impacto en territorio japonés, constituye un riesgo directo para la navegación aérea y marítima , lo que activa obligaciones de protesta y condena diplomática.

Respuesta institucional japonesa : Activación del Centro de Crisis del Gabinete . Instrucciones del primer ministro para información rápida y precisa a la población , máxima vigilancia y garantía de seguridad de aeronaves y buques. Órdenes del Ministerio de Defensa para reforzar la vigilancia y coordinarse estrechamente con EE. UU. y Corea del Sur .



Japón ha presentado una protesta formal y enérgica contra Corea del Norte y reafirma que continuará reforzando su capacidad de alerta temprana y cooperación internacional para proteger la vida y los bienes de sus ciudadanos.

