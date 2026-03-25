[ kōikijōhō ]  Japón emite alerta global

Cancillería advierte ante escalada de tensiones en Medio Oriente

📍Tokyo | 25 de marzo

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón (MOFA) emitió una alerta de seguridad de amplio alcance para sus ciudadanos en todo el mundo, ante el agravamiento de la situación en Medio Oriente y el riesgo de incidentes colaterales fuera de dicha región.

La medida responde directamente a una advertencia previa del Departamento de Estado de EE. UU., que señaló que instalaciones e intereses estadounidenses podrían convertirse en blancos de grupos que apoyan a Irán a nivel global.

Puntos clave de la alerta:

Alcance: El aviso tiene carácter mundial ( kōiki jōhō ), instando a extremar la precaución no solo en países árabes, sino en cualquier destino internacional.

Motivo: Existe la posibilidad de que ocurran eventos imprevistos o atentados contra intereses occidentales en represalia por el conflicto en curso.

Recomendación: Se pide a los japoneses en el exterior recolectar información de fuentes oficiales y mantenerse más vigilantes de lo habitual ante cualquier anomalía en su entorno.

Nota de redacción: Se recomienda a los residentes en el exterior registrarse en el sistema Tabi-Regi para recibir actualizaciones en tiempo real y facilitar la localización en caso de emergencia.

Guía de Seguridad: Niveles de Riesgo del MOFA

El sistema japonés categoriza el peligro por colores, desde la precaución básica hasta la evacuación inmediata.

Nivel / Color Significado en Español Acción Recomendada Nivel 1(Amarillo) Precaución constante Manténgase alerta. Existe un riesgo moderado; sea consciente de su entorno y evite zonas de conflicto. Nivel 2 (Naranja) Evitar viajes no urgentes Se recomienda encarecidamente cancelar planes que no sean esenciales. El riesgo a la seguridad física es elevado. Nivel 3 (Naranja Oscuro) Recomendación de no viajar Bajo ninguna circunstancia se debe visitar la zona. El peligro es inminente (guerras, terrorismo o desastres). Nivel 4 (Rojo) Orden de Evacuación ¡Salga del país de inmediato! Se insta a todos los ciudadanos a abandonar la zona o refugiarse en un lugar seguro.

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