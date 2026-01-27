[dandō misairu] nueva provocación norcoreana

Alerta mundial: Corea del Norte desafía a Japón con dos misiles balísticos

📍Tōkyō | 27 de enero

En un día marcado por la tensión internacional, el gobierno japonés ha informado sobre el lanzamiento de dos misiles balísticos desde la costa occidental de Corea del Norte. A las 15:54 y 16:02 horas, dos proyectiles fueron disparados hacia el este, volando a altitudes de 80 km y 70 km, respectivamente. Con trayectorias de 350 km y 340 km, los misiles cruzaron el espacio aéreo de la región, pero, según el Ministerio de Defensa japonés, se estima que cayeron fuera de la Zona Económica Exclusiva (EEZ) de Japón, lo que ha reducido el riesgo de daños inmediatos.

A pesar de que no se ha confirmado la existencia de víctimas o daños, la situación sigue siendo una grave preocupación para las autoridades japonesas. El comunicado oficial subraya que el gobierno está colaborando estrechamente con las autoridades de Estados Unidos y Corea del Sur, manteniendo un monitoreo constante de la situación y asegurando que la información se recopile con la mayor rapidez y precisión posibles. Se ha reforzado la seguridad en los cielos y en el mar, garantizando una alerta ante cualquier eventualidad que pudiera surgir de estos actos militares.

Las autoridades japonesas han solicitado que se mantenga la calma, pero también han subrayado la gravedad de la situación. Este lanzamiento de misiles es otro episodio en una serie de tensiones que vienen desde la península de Corea, un tema delicado no solo para Japón, sino para toda la región asiática. Los misiles, cuyo origen se encuentra en el régimen de Kim Jong-un, son vistos como una clara señal de desafío a las políticas internacionales y de seguridad, lo que provoca una creciente preocupación en los círculos diplomáticos de la región.

A lo largo de la tarde, el Ministro de Defensa de Japón, en un comunicado adicional, instó a continuar con el monitoreo en colaboración con sus aliados en Corea del Sur y Estados Unidos. Se destacó que los esfuerzos de seguridad deberán intensificarse, y que Japón no solo mantendrá una postura firme en cuanto a la defensa de su soberanía, sino que también continuará con su lucha por desactivar la amenaza nuclear y militar de Corea del Norte. En este sentido, las instrucciones dadas incluyen mantener una vigilancia rigurosa y estar preparados para una respuesta inmediata si la situación se agrava.

A medida que los misiles se desplazaban por el espacio aéreo, Japón activó su sistema de monitoreo en tiempo real,evaluando tanto los posibles impactos sobre la población civil como sobre las instalaciones estratégicas del país. Aunque las autoridades no han confirmado la caída de los proyectiles dentro de la EEZ, la región sigue siendo una de las más vigiladas del mundo debido a la proximidad de las costas japonesas y la constante amenaza de nuevas provocaciones de parte de Pyongyang.

El gobierno japonés ha dejado claro que, en caso de que se presenten nuevos lanzamientos o amenazas, actuará con rapidez y sin titubeos. En esta ocasión, la prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos y mantener la calma ante una amenaza que, aunque controlada en este momento, sigue siendo una sombra sobre la estabilidad de la región.

En el futuro inmediato, se espera que los gobiernos internacionales continúen coordinando esfuerzos para presionar a Corea del Norte a cesar sus pruebas militares y sus provocaciones, mientras que Japón se prepara para responder con firmeza, protegiendo sus fronteras y manteniendo su compromiso con la paz y la seguridad mundial.

En medio de las tensiones geopolíticas que dominan la región, Japón permanece alerta, determinado a enfrentar cualquier desafío con la seriedad y el control necesarios. La situación sigue siendo una de las más delicadas en la diplomacia asiática, con Japón, Estados Unidos y Corea del Sur como los principales actores en la defensa de la paz regional.

Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose y Significado 北朝鮮 Kitachōsen Corea del Norte. «北» (kita) = norte, «朝鮮» (Chōsen) = península de Corea. ミサイル Misairu Misil, del inglés «missile». 発射 Hassha Lanzamiento, disparo de un proyectil. «発» (hatsu) = emitir, «射» (sha) = disparar. 経済水域 Keizai suiiki Zona Económica Exclusiva (EEZ). «経済» (keizai) = economía, «水域» (suiiki) = área marítima. 高度 Kōdo Altitud, altura. 安全保障 Anzen hoshō Seguridad nacional. «安全» (anzen) = seguridad, «保障» (hoshō) = protección, garantía. 防衛省 Bōei-shō Ministerio de Defensa. «防衛» (bōei) = defensa, «省» (shō) = ministerio. 情報収集 Jōhō shūshū Recopilación de información. «情報» (jōhō) = información, «収集» (shūshū) = recolección. 緊急 Kinkyū Emergencia. «緊» (kin) = urgente, «急» (kyū) = rápido. 確認 Kakunin Confirmación. «確» (kaku) = firme, «認» (nin) = reconocer. 準備 Junbi Preparación. «準» (jun) = preparar, «備» (bi) = equipar. 対応 Taio Respuesta, manejo. «対» (tai) = frente a, «応» (ō) = responder.

