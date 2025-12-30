[bōei] 356 días de tensión silenciosa

Récord de buques chinos cerca de las islas Senkaku en 2025

📍Tōkyō / 30 de diciembre

Japón registró durante este último año la presencia de buques de la Guardia Costera china en aguas próximas a las islas Senkaku durante 356 días, prácticamente todo el año, marcando un nuevo récord histórico.

Los datos publicados por la Guardia Costera japonesa reflejan una realidad inquietante pero ya cotidiana en el mar de China Oriental, donde el pulso diplomático entre Tokio y Pekín nunca se apaga.

Aunque la mayoría de estas embarcaciones se mantuvieron en la “zona contigua” —una franja marítima adyacente a las aguas territoriales japonesas—, en varias ocasiones los barcos chinos cruzaron ese límite e ingresaron directamente en territorio japonés.

Uno de los incidentes más llamativos ocurrió en marzo, cuando un buque chino permaneció 92 horas dentro de aguas territoriales de Japón, la estancia más prolongada registrada hasta ahora.

A ello se suma un incidente aéreo en mayo, cuando un helicóptero chino violó por primera vez el espacio aéreo japonés tras despegar desde un buque situado en aguas bajo jurisdicción nipona.

La tensión marítima ocurre en un contexto diplomático ya enrarecido. Las declaraciones de la primera ministra Takaichi, quien sugirió que un ataque chino a Taiwán podría justificar una intervención militar japonesa, encendieron las alarmas en Pekín.

La respuesta fue inmediata: advertencias de viaje para ciudadanos chinos hacia Japón y restricciones a importaciones pesqueras japonesas, endureciendo aún más el ambiente bilateral.

Las Senkaku son cinco pequeñas islas deshabitadas administradas por Japón desde 2012, reclamadas por Pekín y Taiwán. Apenas suman siete kilómetros cuadrados, pero su valor estratégico es enorme: rutas marítimas, caladeros ricos y potencial energético bajo sus aguas. En diciembre, la Guardia Costera china incluso expulsó a un pesquero japonés, acusándolo de intrusión ilegal.

Así, entre maniobras navales, protesta diplomática y potencia simbólica, el mar sigue siendo escenario de un pulso de baja intensidad… pero constante.

⚖️ Marco legal

📍 ¿Dónde ocurre esto?

Las islas Senkaku están en el mar de China Oriental, a unos 150 km al noreste de Taiwán.

🌊 Conceptos clave

Aguas territoriales

Hasta 12 millas náuticas desde la costa.

👉 Japón considera estas aguas soberanía plena japonesa.

Zona contigua

Se extiende hasta 24 millas náuticas.

👉 No es territorio japonés, pero Japón puede realizar controles.

Zona Económica Exclusiva (ZEE)

Hasta 200 millas náuticas.

👉 Derechos económicos

🇯🇵 Posición de Japón

Las Senkaku son territorio inherente japonés.

Administra las islas desde 2012.

Considera que las violaciones de buques chinos rompen la soberanía.

La Guardia Costera japonesa tiene respaldo legal para interceptar, advertir y expulsar embarcaciones.

🇨🇳 Posición de China

Afirma que las Diaoyu le pertenecen históricamente.

Considera que sus buques actúan dentro de su jurisdicción.

Reacciona diplomáticamente ante cualquier acción japonesa.

🇹🇼 Posición de Taiwán

También reclama las islas.

Mantiene postura constante pero menos activa.

🛑 ¿Qué dice el derecho internacional?

La disputa combina:

✔ soberanía territorial

✔ delimitación marítima

✔ práctica administrativa (quién controla en la realidad)

No hay tratado bilateral que lo resuelva.

Por ahora, la realidad la marcan los barcos… y la diplomacia.

©️ 2025 Noticias Nippon