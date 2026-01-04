[MyNa hokenshō] El adiós a un papel cotidiano

Lo que ayer bastaba, hoy ya no alcanza: el fin del seguro de salud como identificación

📍Tōkyō | 4 de enero

El reloj administrativo de Japón sigue avanzando, y con él, pequeños cambios que alteran la vida cotidiana. Desde el 1 de diciembre de 2025, la tradicional tarjeta de seguro de salud dejó de ser válida como documento independiente, al culminar su integración con la My Number Card, dando paso definitivo a la llamada “MyNa hokenshō” (マイナ保険証).

El impacto no se limita al ámbito médico. A partir del 2 de diciembre, múltiples empresas y gobiernos locales comenzaron a retirar al seguro de salud de la lista de documentos válidos para verificación de identidad. En silencio, sin grandes anuncios, el cambio llegó también a los mostradores de los konbini: lo que durante años sirvió para confirmar la edad al comprar alcohol o tabaco, hoy ya no es aceptado.

Las principales cadenas —7-Eleven Japan, FamilyMart y Lawson— confirmaron que desde el 1 de diciembre dejaron de aceptar el seguro de salud como prueba de edad. La razón no fue una decisión aislada, sino una actualización de las reglas comunes del sector.

El trasfondo revela una transición aún incompleta: según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, en noviembre de 2025 solo 39.2% de la población utilizaba activamente la MyNa hokenshō. Para quienes aún no la poseen, el gobierno permitió un uso provisional del seguro vencido en hospitales hasta marzo de 2026, pero ese margen no se extiende al comercio, la banca ni los servicios privados.

⚖️ Marco legal y normativo

🔹 1. Fin del seguro de salud como documento independiente

Desde el 1 de diciembre de 2025 , el seguro de salud tradicional deja de tener vigencia propia.

Se integra obligatoriamente al sistema de la My Number Card (マイナンバーカード).

🔹 2. Verificación de identidad y edad

A partir del 2 de diciembre , empresas financieras (como casas de bolsa) y municipios ya no lo aceptan como identificación.

Ejemplo: Daiwa Securities, Rakuten Securities y SBI Securities anunciaron oficialmente su retiro como documento válido.

🔹 3. Cambio clave en los konbini

Las cadenas siguen las normas de la Japan Franchise Association .

Su Guía de Verificación de Edad , revisada el 1 de diciembre de 2025 , eliminó el seguro de salud de la lista.

Nuevo principio: documentos sin fotografía → no válidos.

🔹 4. ¿Qué documentos sí sirven ahora?

✔ My Number Card (física)

✔ My Number Card digital (si permite verificación facial)

✔ Licencia de conducir japonesa

✔ Otros documentos oficiales con fotografía

