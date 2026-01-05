[kokunai nyūsu] caballo rompe la rutina matinal

Fuga sin drama: el caballo de Meiji regresa por su cuenta al campus universitario

📍Tōkyō | 5 de enero

La Universidad de Meiji vivió la mañana del lunes una escena poco común incluso para los estándares urbanos de Japón. Cerca de las 7:30 a.m., residentes del distrito de zona de Tama realizaron una llamada de emergencia al 110, alertando que “un caballo estaba deambulando por la vía pública”.

El animal, perteneciente al club de equitación Bajutsu-bu del campus Ikuta, había escapado temporalmente de su establo. En imágenes difundidas posteriormente, se observa al caballo avanzando con calma por la calle, mientras un patrullero policial lo sigue a baja velocidad, en una escena que oscilaba entre lo insólito y lo casi poético.

Durante aproximadamente 30 minutos, el caballo caminó sin causar daños ni accidentes. Finalmente, regresó por su cuenta al campus, como si reconociera el camino de vuelta a casa. No se reportaron heridas ni en el animal ni en terceros, y la situación concluyó sin necesidad de intervención física por parte de la policía.

Las autoridades han iniciado entrevistas con los responsables para esclarecer cómo se produjo la fuga, mientras el episodio deja una postal curiosa de convivencia entre ciudad, animales y rutina universitaria.

⚖️ Marco legal | ¿Qué dice la ley japonesa ante este tipo de incidentes?

En Japón, los animales de gran tamaño bajo custodia institucional —como los utilizados por universidades o clubes deportivos— están sujetos a varias normas:

📌 Responsabilidad del custodio

Según el Código Civil japonés (民法), los responsables del animal deben garantizar su adecuado control y seguridad. Si un animal causa daños a terceros durante una fuga, el custodio puede enfrentar responsabilidad civil, incluso sin intención directa.

📌 Orden público y seguridad vial

La Ley de Tránsito Vial (道路交通法) permite a la policía intervenir preventivamente si un animal suelto representa un riesgo para peatones o vehículos. En este caso, el seguimiento policial fue una medida de prevención, no de sanción.

📌 Posibles consecuencias administrativas

Si se determina negligencia en la gestión del establo o en las medidas de seguridad, la institución puede recibir:

Advertencias administrativas

Recomendaciones formales de mejora

En casos graves, sanciones civiles si hubiera daños (lo que aquí no ocurrió)

👉 Dado que no hubo heridos ni daños materiales, es probable que el caso se cierre con medidas correctivas internasmás que con castigos formales.

