[kinenbi]  Kēki no hi

Un pastel sobre el mostrador, una era que comenzaba

📍Tōkyō | 6 de enero

Hoy no es una fecha cualquiera para la historia del gusto en Japón. En 1879 (Meiji 12), cuando la modernización avanzaba a ritmo desigual, una pastelería del barrio de Ueno se atrevió a decir en voz alta lo que pocos practicaban: hacer pasteles occidentales en suelo japonés. Aquel día, 風月堂 publicó en el Tokyo Nichi-Nichi Shimbun un anuncio que hoy suena a manifiesto cultural: Japón se occidentaliza, pero aún no hay quien haga Nishi yōgashi (西洋菓子, dulces occidentales; por eso, la tienda había contratado artesanos extranjeros, presentado sus pasteles en una exposición… y el público respondió con entusiasmo.

Ese gesto —mitad comercio, mitad declaración de época— es el origen simbólico del “Día del Pastel”. No existe un organismo oficial que lo haya instituido ni un objetivo formal registrado, pero la fecha aparece confirmada en varios libros de efemérides. Desde entonces, el pastel dejó de ser curiosidad importada para convertirse en rito cotidiano: celebraciones familiares, vitrinas blancas con fresas brillantes y una cultura repostera que hoy es plenamente japonesa.

La memoria dulce se amplía con un calendario propio: el 22 como Día del Shortcake (por la fresa que “corona” el 15 en el calendario), el 6/6 para el roll cake, el 12/7 para la decoración, y una serie mensual que recuerda que, en Japón, incluso el azúcar sabe de orden y significado.

🧁 Contexto gastronómico y cultural

Qué es “cake” en Japón: suele aludir al bizcocho (sponge) cubierto con crema y fruta ; convive con cheesecakes, rare cheesecakes y fruit cakes.

Variedades populares: shortcake, gateau chocolat, butter cake, chiffon, roll cake, Mont Blanc y pancakes.

La medida “号 (gō)” : el diámetro del pastel se expresa en gō, herencia del shakkanhō . 4号: 12 cm · 5号: 15 cm · 6号: 18 cm · 7号: 21 cm · 8号: 24 cm

Cada número suma 3 cm , una precisión que dice mucho del país.



