[kinenbi] Jinjitsu no Sekku

Screenshot

Japón celebra el “Día de las Personas”: salud, calma y nanakusa-gayu para empezar el año

📍Tōkyō | 7 de enero

En Japón, cada 7 de enero no es un día cualquiera. Se le conoce como 人日の節句 (Jinjitsu no Sekku) o “la Fiesta de las Personas”, y también como 七日正月 (Nanuka Shōgatsu) — el “séptimo día de Año Nuevo”. Es una fecha que mezcla historia, calma y cuidado del cuerpo después de los excesos del Oshōgatsu.

La tradición dice que, en la mañana, las familias preparan y comen 七草粥 (nanakusa-gayu): una sopa suave de arroz con siete hierbas de primavera. No es solo comida; es un gesto simbólico de purificar el cuerpo, agradecer la salud y desear un año tranquilo. Después de días de comidas más pesadas, esta papilla tibia funciona como una pausa amable.

Historia y origen

1.Raíces chinas: el Día de los Humanos (人日, Jinjitsu)

•En la antigua China, el 7 de enero era considerado el “Día de los Humanos”. Durante esta jornada, se evitaban castigos y se preparaba un caldo con siete hierbas como amuleto contra enfermedades y espíritus malignos.

•Este ritual está documentado en el texto chino Jīngchǔ suìshíjì (荊楚歳時記), que registra las costumbres estacionales.

2.Introducción en Japón

•En la era Heian (794-1185), Japón adoptó esta práctica china, combinándola con la tradición local de recolectar brotes jóvenes durante el Hatsunenohi (初子の日) que es el primer “Día del Nacimiento”.

•Se dice que el emperador Uda fue el primero en ofrecer gachas de siete hierbas a los dioses, orando por salud y abundancia.

3.Popularización en la era Edo

•En el período Edo (1603-1868), el consumo de Nanakusagayu (七草粥) se institucionalizó en la corte y se extendió a la población común. Se convirtió en una tradición ampliamente practicada en todo el país.

🌏 Comparación con otros países

Japón no está solo en esto de “reiniciar” el cuerpo y el espíritu al empezar el año:

🇨🇳 China

También celebra el Día de las Personas (人日) durante el Año Nuevo Lunar. Es un día considerado de buena fortuna y está ligado a la idea de proteger la vida humana.

🇰🇷 Corea del Sur

Durante Seollal, las familias comen tteokguk, una sopa de pastel de arroz que simboliza empezar un año más de vida.

🇲🇽🇵🇪🇦🇷🇨🇴 América Latina

Aunque no existe una fecha equivalente, muchas familias tienen comidas “ligeras” o simbólicas después de Navidad y Año Nuevo — caldos, sopas o platos tradicionales que se asocian con limpieza y recomienzo.

La gran diferencia es que Japón mantiene esta tradición viva como ritual nacional en una fecha concreta, recordando su origen histórico y espiritual. Es una manera de unir pasado y presente en la mesa de la cocina.

Haru no nanakusa (春の七草) – Las siete hierbas de primavera

El Nanakusagayu (七草粥) se prepara con las siguientes hierbas, conocidas como “siete hierbas de primavera” debido a su recolección temprana en la temporada:

1. Seri (せり): Mejora la circulación y revitaliza el cuerpo.

2. Nazuna (なずな): Protege los órganos internos y mejora la vista.

3. Gogyō (ごぎょう): Beneficia el sistema respiratorio.

4. Hakobera (はこべら): Fortalece la salud digestiva y dental.

5. Hotokenoza (ほとけのざ): Ayuda con problemas estomacales.

6. Suzuna (すずな ): Facilita la digestión.

7. Suzushiro (すずしろ): Refuerza el sistema inmunológico.

Beneficios para la salud

Las gachas de arroz con estas hierbas son ricas en vitaminas y minerales, ideales para:

•Purificar el cuerpo tras los excesos alimenticios del Año Nuevo.

•Fortalecer el sistema digestivo e inmunológico.

•Representar un comienzo limpio y saludable para el nuevo año.

Variaciones regionales y adaptaciones

•Regiones del sur: En áreas como Fukuoka, las hierbas tradicionales son sustituidas por ingredientes como espinacas, hojas de mostaza y zanahorias.

•Regiones del norte: En Hokkaido, donde las hierbas no estaban disponibles debido al clima frío, no se practicaba esta tradición, pero hoy en día se distribuyen paquetes con las siete hierbas para facilitar su consumo.

El 7 de enero: 人日 y los 五節句

1.El Día de la Gente (人日)

•Según las tradiciones chinas, los primeros ocho días del año lunar estaban dedicados a diferentes seres o elementos. El séptimo día era el Día de la Gente, momento de reflexión y cuidado hacia las personas.

2.Los Cinco Grandes Sekku (五節句)

•Japón adoptó de China cinco festividades estacionales importantes:

•7 de enero (Nanakusa no sekku): Siete hierbas de primavera.

•3 de marzo (Momo no sekku): Hinamatsuri o Día de las Niñas.

•5 de mayo (Shōbu no sekku): Kodomo no Hi o Día de los Niños.

•7 de julio (Tanabata no sekku): Festival de las Estrellas.

•9 de septiembre (Kiku no sekku): Día del Crisantemo.

Simbolismo y conexión con la naturaleza



Consumir Nanakusagayu (七草粥) en esta fecha tiene un profundo simbolismo:

•Renovación y vitalidad al inicio del año.

•Conexión con la naturaleza, al utilizar hierbas frescas que brotan en primavera.

•Purificación del cuerpo y espíritu, buscando un año saludable y próspero.

Conclusión

El Nanakusagayu (七草粥) no es solo un plato, sino una tradición que refleja la armonía entre el hombre y la naturaleza.

Es una forma de honrar la historia, cuidar la salud y celebrar el comienzo del año con esperanza y gratitud.

Probar este plato puede ser una experiencia enriquecedora para quienes deseen conectarse con esta milenaria costumbre japonesa.



©2026 NoticiasNippon